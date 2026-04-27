Η M/MARITIME εισέρχεται στον τομέα feeder containerships ενισχύοντας την στρατηγική ποιοτικού στόλου

Mε τη συμφωνία αυτή εισέρχεται στον τομέα των feeder πλοίων και την στοχευμένη διεύρυνση της επενδυτικής της στρατηγικής. Τα δύο feeder πλοία θα ναυπηγηθούν στα ναυπηγεία της HHI στη Νότια Κορέα, ενός εκ των κορυφαλιων διεθνώς ναυπηγικών ομίλων φημισμένων για την κατασκευή πλοίων υψηλών προδιαγραφών. Η επιλογή αυτή αντικατοπτρίζει τη σταθερή προσήλωση της M/MARITIME στην ποιότητα και την τεχνική αρτιότητα, διασφαλίζοντας πλοία με υψηλή αποδοτικότητα, αξιοπιστία και μακροχρόνια επιχειρησιακή αξία.

Τα πλοία θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τον οικολογικικό και ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό CON-GREEN της HHI και θα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές IMO Tier III, ενσωματώνοντας προηγμένα συστήματα ενεργειακής απόδοσης και αυξημένη χωρητικότητα για ψυκτικά φορτία (reefers), ενισχύοντας την επιχειρησιακή ευελιξία και την εμπορική ανταγωνιστικότητα. Οι παραδόσεις αναμένονται από τις αρχές του 2028.

Παράλληλα, η M/MARITIME συνεχίζει να ενισχύει την παραδοσιακή της παρουσία στον τομέα του dry bulk, μέσω τριών μακροχρόνιων συμφωνιών ναύλωσης (time charters) για νεότευκτα πλοία σε φημισμένα ιαπωνικά ναυπηγεία, όπως τα Oshima Shipbuilding, Onomichi Dockyard και Imabari Shipbuilding με τα οποία έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν.

Οι συμφωνίες αυτές έχουν διάρκεια από πέντε έως δέκα έτη και περιλαμβάνουν δικαιώματα εξαγοράς στο τέλος κάθε περιόδου. Οι παραδόσεις των πλοίων αναμένονται μεταξύ 2029 και 2030.

Οι κινήσεις αυτές αναδεικνύουν το πειθαρχημένο μοντέλο ανάπτυξης της M/MARITIME: ενίσχυση της καθιερωμένης της θέσης στο dry bulk, σε συνδυασμό με επιλεκτική επέκταση σε συναφείς αγορές. Η Εταιρεία παραμένει προσηλωμένη σε επενδύσεις υψηλής ποιότητας, αξιόπιστους συνεργάτες και μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας, με στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαία ναυπηγεία παγκοσμίως.

Σχετικά με την M/MARITIME

Η M/MARITIME είναι ναυτιλιακή εταιρεία με δραστηριότητα στον τομέα του dry bulk, διαχειριζόμενη στόλο 18 πλοίων χωρητικότητας από 30.000 έως 82.000 dwt, τα οποία έχουν κατασκευαστεί σε αξιόπιστα ναυπηγεία της Ιαπωνίας. Ο στόλος περιλαμβάνει πλοία τύπου Handysize, Ultramax και Kamsarmax, ναυπηγημένα σε φημισμένα ιαπωνικά ναυπηγεία όπως τα Imabari, Mitsui, Oshima, Shin Kurushima, Onomichi, Hakodate και Japan Marine United. Η σύνθεση αυτή αντικατοπτρίζει τη διαχρονική δέσμευση της Εταιρείας στην ποιότητα, την τεχνική υπεροχή και τη συνεπή ανάπτυξη του στόλου της, με την υποστήριξη μακροχρόνιων συνεργασιών στον ναυτιλιακό κλάδο.