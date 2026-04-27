Φθιώτιδα: Αυτοκίνητο πήρε φωτιά στην εθνική οδό στο ύψος της Σκάρφειας

Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα αυτοκίνητο που κινούνταν στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας (27.04.2026).

Συγκεκριμένα στο ύψος του 188ου χιλιομέτρου στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, περίπου στη διασταύρωση της Σκάρφειας Φθιώτιδας, ο οδηγός είδε το αυτοκίνητό του να βγάζει καπνούς και να τυλίγεται γρήγορα στις φλόγες.

Το αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ευτυχώς ο οδηγός διατήρησε την ψυχραιμία του.

Οδήγησε το αυτοκίνητο στη ΛΕΑ, εγκαταλείποντάς το εγκαίρως και σε σημείο τέτοιο ώστε να αφήσει ελεύθερη τουλάχιστον τη μία λωρίδα κυκλοφορίας.

Στο σημείο έφτασαν γρήγορα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και πλήρωμα της Κεντρικής Οδού, αλλά και η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων.