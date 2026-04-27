Φθιώτιδα: Αυτοκίνητο πήρε φωτιά στην εθνική οδό στο ύψος της Σκάρφειας
Ο οδηγός αντιλήφθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα στο όχημα και το εγκατέλειψε εγκαίρως
- Δουδωνής: Εξόχως προβληματικό ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών
- Μαξίμου: Επενδύει στη συγκάλυψη των υποκλοπών και θέλει να επιβάλει σιωπητήριο στην κριτική
- Εξαπλώνεται το φαινόμενο του shrinkflation στα σούπερ μάρκετ – Τι να προσέχουμε
- Η μαντίλα πέφτει σιγά-σιγά στο Ιράν, αλλά οι περιορισμοί παραμένουν
Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα αυτοκίνητο που κινούνταν στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας (27.04.2026).
Συγκεκριμένα στο ύψος του 188ου χιλιομέτρου στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, περίπου στη διασταύρωση της Σκάρφειας Φθιώτιδας, ο οδηγός είδε το αυτοκίνητό του να βγάζει καπνούς και να τυλίγεται γρήγορα στις φλόγες.
Το αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς
Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ευτυχώς ο οδηγός διατήρησε την ψυχραιμία του.
Οδήγησε το αυτοκίνητο στη ΛΕΑ, εγκαταλείποντάς το εγκαίρως και σε σημείο τέτοιο ώστε να αφήσει ελεύθερη τουλάχιστον τη μία λωρίδα κυκλοφορίας.
Στο σημείο έφτασαν γρήγορα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και πλήρωμα της Κεντρικής Οδού, αλλά και η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων.
- «Όσοι αποκαλούν τον Τραμπ ψευδώς φασίστα τροφοδοτούν αυτού του είδους τη βία» λέει η Λίβιτ
- Ο ΣΥΡΙΖΑ για την καταδίκη του Μούγιου – Το πουλόβερ «ξηλώνεται» σε όλα τα επίπεδα
- Ποια παράβαση «μετράει» ανά τρίωρο; Ποιοι οδηγοί κινδυνεύουν
- Βουλή: Εξεταστική για υποκλοπές – Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η απαιτούμενη πλειοψηφία και η δημοσιότητα των συνεδριάσεων
- Ινφαντίνο (πρόεδρος FIFA): «Έκανα αιτήσεις για εργασία σε Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ομοσπονδία και απορρίφθηκαν»
- Ο Θεοδόσης Μούγιος πίσω από τον… Zhukov – Καταδίκη ενός χρόνου για το γαλάζιο τρολ του Διαδικτύου
- Φθιώτιδα: Αυτοκίνητο πήρε φωτιά στην εθνική οδό στο ύψος της Σκάρφειας
- Η Ρίτα Γουίλσον εκ βαθέων: Η Ελληνίδα μαμά, ο καρκίνος, τα 38 χρόνια γάμου κι ένα κεσεδάκι γιαούρτι
