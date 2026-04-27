«Όσοι αποκαλούν τον Τραμπ ψευδώς φασίστα τροφοδοτούν αυτού του είδους τη βία» λέει η Λίβιτ
Η Λίβιτ, στην τελευταία της παρουσία πριν βγει σε άδεια, κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς πως τροφοδοτούν την πολιτική βία
«Ήταν πραγματικά αξιοθαύμαστο να βλέπει κανείς την ψυχραιμία του Τραμπ εν μέσω του χάους, ενώ ένα ακόμη άτομο προσπαθούσε να του αφαιρέσει τη ζωή», είπε. «Ο Τραμπ είναι ατρόμητος· είναι πρόθυμος να διακινδυνεύσει τη ζωή του», πρόσθεσε η Λίβιτ, ενώ ευχαρίστησε τα μέλη των μυστικών υπηρεσιών.
«Όσοι συνεχώς αποκαλούν ψευδώς τον Τραμπ φασίστα και απειλή για τη δημοκρατία και τον συκοφαντούν, τροφοδοτούν αυτού του είδους τη βία», υποστήριξε η Λίβιτ, ενώ αναφέρθηκε σε δηλώνεις στελεχών των Δημοκρατικών που έχουν χαρακτηρίσει τον Τραμπ «δικτάτορα».
Συγκλήθηκε επιτροπή για τα μέτρα προστασίας του προέδρου των ΗΠΑ
Η Λiβιτ, στην πρώτη της ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους μετά το περιστατικό του Σαββάτου το βράδυ, επιβεβαίωσε ότι η επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, θα συγκαλούσε συνάντηση με αξιωματούχους του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ και της ομάδας επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, προκειμένου να «διασφαλιστεί η ασφάλεια και η προστασία του προέδρου».
Αυτή η ομάδα που συγκλήθηκε σε σχέση με τα μέτρα ασφαλείας βρίσκονταν σε συνεδρίαση μέχρι πριν λίγο, χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν έχει καταλήξει ή όχι σε συμπεράσματα ή αποφάσεις.
Ένας ύποπτος που κρατούσε όπλα (καραμπίνα με σκάγια, πιστόλια και μαχαίρια) σταμάτησε από φρουρούς της Μυστικής Υπηρεσίας στο πρώτο στάδιο ελέγχου, πριν προλάβει να εισέλθει στην κατάμεστη αίθουσα δεξιώσεων του ξενοδοχείου, όπου ο Τραμπ, η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και πολλοί άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ είχαν συγκεντρωθεί για το ετήσιο δείπνο.
Και ο Τραμπ αναφέρθηκε στον Κίμελ
Το βράδυ της Δευτέρας σε ώρα Ελλάδος και ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε στο σκετς του Τζίμι Κίμελ.
«Πω πω, ο Τζίμι Κίμελ, ο οποίος δεν είναι καθόλου αστείος όπως αποδεικνύουν οι άθλιες τηλεοπτικές του μετρήσεις, έκανε μια δήλωση στην εκπομπή του που είναι πραγματικά σοκαριστική.
Έδειξε ένα ψεύτικο βίντεο με την Πρώτη Κυρία, τη Μελάνια, και τον γιο μας, τον Μπάρον, σαν να κάθονταν πραγματικά στο στούντιό του και να τον άκουγαν να μιλάει, πράγμα που δεν ίσχυε και δεν θα ίσχυε ποτέ. Στη συνέχεια δήλωσε: «Η Πρώτη Κυρία μας, η Μελάνια, είναι εδώ. Κοιτάξτε τη Μελάνια, είναι τόσο όμορφη. Κυρία Τραμπ, λάμπετε σαν μέλλουσα χήρα».
Μια μέρα αργότερα, ένας τρελός προσπάθησε να εισέλθει στην αίθουσα δεξιώσεων του Δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και πολλά μαχαίρια. Βρισκόταν εκεί για έναν πολύ προφανή και απειλητικό λόγο.
Κατανοώ ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι είναι εξοργισμένοι από την απεχθή έκκληση του Κίμελ για βία, και κανονικά δεν θα ανταποκρίνονταν σε οτιδήποτε είπε, αλλά αυτό είναι κάτι που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια.
Ο Τζίμι Κίμελ πρέπει να απολυθεί αμέσως από τη Disney και το ABC».
- «Όσοι αποκαλούν τον Τραμπ ψευδώς φασίστα τροφοδοτούν αυτού του είδους τη βία» λέει η Λίβιτ
