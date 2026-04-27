«Όσοι αποκαλούν τον Τραμπ ψευδώς φασίστα τροφοδοτούν αυτού του είδους τη βία» λέει η Λίβιτ

«Αυτή είναι η τρίτη σοβαρή απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Τραμπ μέσα σε δύο χρόνια. Κανένας άλλος πρόεδρος στην ιστορία δεν έχει αντιμετωπίσει τόσο συχνές και σοβαρές απόπειρες κατά της ζωής του», είπε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ στη συνέντευξη Τύπου σε σχέση με το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης παρότι δεν έχει κατηγορηθεί, στο μανιφέστο του ανέφερε πως τόσο ο Τραμπ όπως και όλο το υπουργικό κατά σειρά αξιώματος ήταν ανάμεσα στους στόχους.

«Ήταν πραγματικά αξιοθαύμαστο να βλέπει κανείς την ψυχραιμία του Τραμπ εν μέσω του χάους, ενώ ένα ακόμη άτομο προσπαθούσε να του αφαιρέσει τη ζωή», είπε. «Ο Τραμπ είναι ατρόμητος· είναι πρόθυμος να διακινδυνεύσει τη ζωή του», πρόσθεσε η Λίβιτ, ενώ ευχαρίστησε τα μέλη των μυστικών υπηρεσιών. «Όσοι συνεχώς αποκαλούν ψευδώς τον Τραμπ φασίστα και απειλή για τη δημοκρατία και τον συκοφαντούν, τροφοδοτούν αυτού του είδους τη βία», υποστήριξε η Λίβιτ, ενώ αναφέρθηκε σε δηλώνεις στελεχών των Δημοκρατικών που έχουν χαρακτηρίσει τον Τραμπ «δικτάτορα».

«Δεν πρέπει να ζούμε σε μια χώρα όπου επικρατεί τέτοιος διαρκής φόβος για πολιτική βία», είπε.

Η Λίβιτ έστρεψε τα βέλη της και στην πολιτική σάτιρα λέγοντας ότι «μόλις δύο ημέρες πριν από τον πυροβολισμό, ο παρουσιαστής της βραδινής εκπομπής του ABC, Τζίμι Κίμελ, χαρακτήρισε με αηδιαστικό τρόπο την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ ως «μελλοντική χήρα. Ποιος λογικός άνθρωπος θα έλεγε ότι μια σύζυγος θα “λάμπει” από χαρά για την πιθανή δολοφονία του αγαπημένου της συζύγου;»

<br />

