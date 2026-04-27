«Όσοι αποκαλούν τον Τραμπ ψευδώς φασίστα τροφοδοτούν αυτού του είδους τη βία» λέει η Λίβιτ
Κόσμος 27 Απριλίου 2026, 21:10

«Όσοι αποκαλούν τον Τραμπ ψευδώς φασίστα τροφοδοτούν αυτού του είδους τη βία» λέει η Λίβιτ

Η Λίβιτ, στην τελευταία της παρουσία πριν βγει σε άδεια, κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς πως τροφοδοτούν την πολιτική βία

Vita.gr
Περπάτημα: Λίγα βήματα είναι αρκετά για να βελτιωθεί η υγεία μας;

Περπάτημα: Λίγα βήματα είναι αρκετά για να βελτιωθεί η υγεία μας;

«Αυτή είναι η τρίτη σοβαρή απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Τραμπ μέσα σε δύο χρόνια. Κανένας άλλος πρόεδρος στην ιστορία δεν έχει αντιμετωπίσει τόσο συχνές και σοβαρές απόπειρες κατά της ζωής του», είπε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ στη συνέντευξη Τύπου σε σχέση με το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον.
Ο καθ’ ομολογίαν δράστης παρότι δεν έχει κατηγορηθεί, στο μανιφέστο του ανέφερε πως τόσο ο Τραμπ όπως και όλο το υπουργικό κατά σειρά αξιώματος ήταν ανάμεσα στους στόχους.

«Ήταν πραγματικά αξιοθαύμαστο να βλέπει κανείς την ψυχραιμία του Τραμπ εν μέσω του χάους, ενώ ένα ακόμη άτομο προσπαθούσε να του αφαιρέσει τη ζωή», είπε.  «Ο Τραμπ είναι ατρόμητος· είναι πρόθυμος να διακινδυνεύσει τη ζωή του», πρόσθεσε η Λίβιτ, ενώ ευχαρίστησε τα μέλη των μυστικών υπηρεσιών.

«Όσοι συνεχώς αποκαλούν ψευδώς τον Τραμπ φασίστα και απειλή για τη δημοκρατία και τον συκοφαντούν, τροφοδοτούν αυτού του είδους τη βία», υποστήριξε η Λίβιτ, ενώ αναφέρθηκε σε δηλώνεις στελεχών των Δημοκρατικών που έχουν χαρακτηρίσει τον Τραμπ «δικτάτορα».

«Δεν πρέπει να ζούμε σε μια χώρα όπου επικρατεί τέτοιος διαρκής φόβος για πολιτική βία», είπε.
Η Λίβιτ έστρεψε τα βέλη της και στην πολιτική σάτιρα λέγοντας ότι «μόλις δύο ημέρες πριν από τον πυροβολισμό, ο παρουσιαστής της βραδινής εκπομπής του ABC, Τζίμι Κίμελ, χαρακτήρισε με αηδιαστικό τρόπο την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ ως «μελλοντική χήρα. Ποιος λογικός άνθρωπος θα έλεγε ότι μια σύζυγος θα “λάμπει” από χαρά για την πιθανή δολοφονία του αγαπημένου της συζύγου;»

Συγκλήθηκε επιτροπή για τα μέτρα προστασίας του προέδρου των ΗΠΑ

Η Λiβιτ, στην πρώτη της ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους μετά το περιστατικό του Σαββάτου το βράδυ, επιβεβαίωσε ότι η επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, θα συγκαλούσε συνάντηση με αξιωματούχους του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ και της ομάδας επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, προκειμένου να «διασφαλιστεί η ασφάλεια και η προστασία του προέδρου».

Αυτή η ομάδα που συγκλήθηκε σε σχέση με τα μέτρα ασφαλείας βρίσκονταν σε συνεδρίαση μέχρι πριν λίγο, χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν έχει καταλήξει ή όχι σε συμπεράσματα ή αποφάσεις.

Ένας ύποπτος που κρατούσε όπλα (καραμπίνα με σκάγια, πιστόλια και μαχαίρια) σταμάτησε από φρουρούς της Μυστικής Υπηρεσίας στο πρώτο στάδιο ελέγχου, πριν προλάβει να εισέλθει στην κατάμεστη αίθουσα δεξιώσεων του ξενοδοχείου, όπου ο Τραμπ, η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και πολλοί άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ είχαν συγκεντρωθεί για το ετήσιο δείπνο.

Και ο Τραμπ αναφέρθηκε στον Κίμελ

Το βράδυ της Δευτέρας σε ώρα Ελλάδος και ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε στο σκετς του Τζίμι Κίμελ.

«Πω πω, ο Τζίμι Κίμελ, ο οποίος δεν είναι καθόλου αστείος όπως αποδεικνύουν οι άθλιες τηλεοπτικές του μετρήσεις, έκανε μια δήλωση στην εκπομπή του που είναι πραγματικά σοκαριστική.

Έδειξε ένα ψεύτικο βίντεο με την Πρώτη Κυρία, τη Μελάνια, και τον γιο μας, τον Μπάρον, σαν να κάθονταν πραγματικά στο στούντιό του και να τον άκουγαν να μιλάει, πράγμα που δεν ίσχυε και δεν θα ίσχυε ποτέ. Στη συνέχεια δήλωσε: «Η Πρώτη Κυρία μας, η Μελάνια, είναι εδώ. Κοιτάξτε τη Μελάνια, είναι τόσο όμορφη. Κυρία Τραμπ, λάμπετε σαν μέλλουσα χήρα».

Μια μέρα αργότερα, ένας τρελός προσπάθησε να εισέλθει στην αίθουσα δεξιώσεων του Δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και πολλά μαχαίρια. Βρισκόταν εκεί για έναν πολύ προφανή και απειλητικό λόγο.

Κατανοώ ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι είναι εξοργισμένοι από την απεχθή έκκληση του Κίμελ για βία, και κανονικά δεν θα ανταποκρίνονταν σε οτιδήποτε είπε, αλλά αυτό είναι κάτι που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια.

Ο Τζίμι Κίμελ πρέπει να απολυθεί αμέσως από τη Disney και το ABC».

Πετρελαϊκή κρίση: Οι παγκόσμιες εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων έτοιμες για ανατιμήσεις

Πετρελαϊκή κρίση: Οι παγκόσμιες εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων έτοιμες για ανατιμήσεις

Vita.gr
Περπάτημα: Λίγα βήματα είναι αρκετά για να βελτιωθεί η υγεία μας;

Περπάτημα: Λίγα βήματα είναι αρκετά για να βελτιωθεί η υγεία μας;

Αραγτσί: Το Ιράν εξετάζει το αίτημα του Τραμπ για διαπραγματεύσεις – Υπό συζήτηση η ιρανική πρόταση για το Ορμούζ, λέει ο Λευκός Οίκος

Αραγτσί: Το Ιράν εξετάζει το αίτημα του Τραμπ για διαπραγματεύσεις – Υπό συζήτηση η ιρανική πρόταση για το Ορμούζ, λέει ο Λευκός Οίκος

Είναι προφανές ότι οι ΗΠΑ μπήκαν σε αυτόν τον πόλεμο χωρίς καμία στρατηγική είπε ο Μερτς
Κόσμος 27.04.26

Είναι προφανές ότι οι ΗΠΑ μπήκαν σε αυτόν τον πόλεμο χωρίς καμία στρατηγική είπε ο Μερτς

Οι ΗΠΑ «ταπεινώνονται» από την ιρανική ηγεσία και από τους Φρουρούς της Επανάστασης, δεν διαφαίνεται τέλος στη σύγκρουση, είπε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, σε γυμνάσιο της χώρας

Βρετανία: Ο Στάρμερ ενώπιον πιθανής κοινοβουλευτικής έρευνας για την υπόθεση Μάντελσον
Κόσμος 27.04.26

Βρετανία: Ο Στάρμερ ενώπιον πιθανής κοινοβουλευτικής έρευνας για την υπόθεση Μάντελσον

Οποιαδήποτε τέτοια έρευνα θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για το πολιτικό μέλλον του Στάρμερ, η θητεία του οποίου στην Ντάουνινγκ Στριτ αμαυρώνεται από την υπόθεση Μάντελσον.

O Πέτερ Μαγιάρ θα παρευρεθεί σε πρεμιέρα ντοκιμαντέρ για την άνοδο του
Σκάνδαλο στο σκάνδαλο 27.04.26

O Πέτερ Μαγιάρ θα παρευρεθεί σε πρεμιέρα ντοκιμαντέρ για την άνοδο του στην εξουσία σε φεστιβάλ της Ιταλίας

O Πέτερ Μαγιάρ, νυν πρωθυπουργός της Ουγγαρίας και άλλοτε πιστός αξιωματούχος της κυβέρνησης του ακροδεξιού Βίκτορ Όρμπαν, θα παρευρεθεί στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ριβιέρας.

Ιράν: Στρίβειν διά των Στενών του Ορμούζ – Η πρόταση Αραγτσί για να ξεπεραστούν τα εμπόδια για τα πυρηνικά
Axios 27.04.26

Στρίβειν διά των Στενών του Ορμούζ - Η πρόταση Αραγτσί για να ξεπεραστεί το εμπόδιο των πυρηνικών στις συνομιλίες

Σύμφωνα με το Axios το Ιράν κατέθεσε στους πακιστανούς μεσολαβητές μία πρόταση όπου περιλαμβάνει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τη μετάθεση της συζήτησης για τα πυρηνικά σε επόμενη φάση

«Δεν περιμένω συγχώρεση»: Τα σημειώματα του δασκάλου που είναι ύποπτος για την επίθεση στο δείπνο του Τραμπ
Κόσμος 27.04.26

«Δεν περιμένω συγχώρεση»: Τα σημειώματα του δασκάλου που είναι ύποπτος για την επίθεση στο δείπνο του Τραμπ

Ο ύποπτος για την επίθεση θα κατηγορηθεί για οπλοκατοχή και επίθεση, μετά από ένα περιστατικό που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «τραυματικό»

Τρεις νεκροί στο τελευταίο στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ σε «σκάφος με ναρκωτικά» στον Ειρηνικό Ωκεανό
Κόσμος 27.04.26

Τρεις νεκροί στο τελευταίο στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ σε «σκάφος με ναρκωτικά» στον Ειρηνικό Ωκεανό

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει τουλάχιστον 8 τέτοιους βομβαρδισμούς μέσα στον τρέχοντα μήνα, που αύξησαν τον απολογισμό των νεκρών σε τουλάχιστον 185 άτομα,

Ο Τραμπ περιγράφει λεπτό προς λεπτό την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών – «Η ταχύτητα του δράστη ήταν εντυπωσιακή»
Κόσμος 27.04.26

Ο Τραμπ περιγράφει λεπτό προς λεπτό την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών – «Η ταχύτητα του δράστη ήταν εντυπωσιακή»

Όπως παραδέχθηκε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αρχικά δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης, θεωρώντας ότι ο θόρυβος που ακούστηκε προερχόταν από κάτι συνηθισμένο, όπως η πτώση ενός αντικειμένου

Εκκαθαρίσεις, θρησκεία, πόλεμος: Το Πεντάγωνο στη δίνη ενός αχαλίνωτου Χέγκσεθ, που κάνει «πολιτιστικό πόλεμο»
Αμερικανική σταυροφορία 27.04.26

Εκκαθαρίσεις, θρησκεία, πόλεμος: Το Πεντάγωνο στη δίνη ενός αχαλίνωτου Χέγκσεθ, που κάνει «πολιτιστικό πόλεμο»

Απολύει στρατιωτικούς ηγέτες, μιλάει για σταυροφορίες και αίρει κάθε κανόνα εμπλοκής ή πολεμικής πρακτικής, μιλώντας παράλληλα για τον Θεό. Ο Πιτ Χέγκσεθ είναι όνομα και πράγμα ο «υπουργός Πολέμου» του Ντόναλντ Τραμπ.

Αραγτσί: Το Ιράν εξετάζει το αίτημα του Τραμπ για συνομιλίες – Υπό συζήτηση η ιρανική πρόταση για το Ορμούζ, λέει ο Λευκός Οίκος
«Παγωμένες» συνομιλίες 27.04.26 Upd: 21:19

Αραγτσί: Το Ιράν εξετάζει το αίτημα του Τραμπ για συνομιλίες – Υπό συζήτηση η ιρανική πρόταση για το Ορμούζ, λέει ο Λευκός Οίκος

Συνάντηση Αραγτσί και Πούτιν - Η δουλειά στον Λίβανο δεν έχει τελειώσει, είπε ο Νετανιάχου - Χεζμπολάχ: Θα επιστρέψουμε στις επιθέσεις αυτοκτονίας στα κατεχόμενα εδάφη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Το ναυάγιο της ευρωπαϊκής άμυνας
Γαλλογερμανική διαφορά 27.04.26

Το ναυάγιο της ευρωπαϊκής άμυνας

Το κοινό ευρωπαϊκό μαχητικό FCAS βαλτώνει λόγω συγκρούσεων συμφερόντων, ενισχύοντας τις αμφιβολίες για τη δυνατότητα της ΕΕ να αποκτήσει στρατηγική αυτονομία

Καταστροφή, εκτοπισμός, «τρύπια εκεχειρία» – Ο Λίβανος και τα τετελεσμένα της «κίτρινης γραμμής»
Οριακό σημείο 27.04.26

Καταστροφή, εκτοπισμός, «τρύπια εκεχειρία» – Ο Λίβανος και τα τετελεσμένα της «κίτρινης γραμμής»

Μεταξύ συνομιλιών με το Ισραήλ, εύθραυστης εκεχειρίας, αλλαγής δεδομένων επί του εδάφους και του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, ο Λίβανος ισορροπεί σε τεντωμένο σχοινί

Πού έχει κρυφτεί ο Μάρκο Ρούμπιο; Και γιατί «μένει σπίτι» όταν γίνεται πόλεμος στο Ιράν
Βλέπει εκλογές; 27.04.26

Πού έχει κρυφτεί ο Μάρκο Ρούμπιο; Και γιατί «μένει σπίτι» όταν γίνεται πόλεμος στο Ιράν

Υπό κανονικές συνθήκες, επικεφαλής των διαπραγματεύσεων σε μια κρίση σαν του Ιράν είναι ο υπουργός Εξωτερικών. Ωστόσο, ο Μάρκο Ρούμπιο, που έχει φιλοδοξίες, φαίνεται ότι αποφεύγει τις κακοτοπιές.

Ο Móglaí Bap των Kneecap μιλάει για την αυτοκτονία της μητέρας του
«Ήταν ευτυχισμένη» 27.04.26

Ο Móglaí Bap των Kneecap για την αυτοκτονία της μητέρας του - «Πρέπει να απαλλαγούμε από το βάρος της ντροπής»

«Πολλοί από τη γενιά των γονιών μας δεν πιστεύουν στη ψυχοθεραπεία. Αλλά εμείς είμαστε διαφορετικοί», υποστήριξε ο Móglaí Bap των Kneecap, αναφερόμενος στον θάνατο της μητέρας του.

Είναι προφανές ότι οι ΗΠΑ μπήκαν σε αυτόν τον πόλεμο χωρίς καμία στρατηγική είπε ο Μερτς
Κόσμος 27.04.26

Είναι προφανές ότι οι ΗΠΑ μπήκαν σε αυτόν τον πόλεμο χωρίς καμία στρατηγική είπε ο Μερτς

Οι ΗΠΑ «ταπεινώνονται» από την ιρανική ηγεσία και από τους Φρουρούς της Επανάστασης, δεν διαφαίνεται τέλος στη σύγκρουση, είπε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, σε γυμνάσιο της χώρας

Παγκράτι: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της επίθεσης στην 23χρονη για μια θέση πάρκινγκ – Κρυβόταν για να περάσει το αυτόφωρο
Ελλάδα 27.04.26

Παγκράτι: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της επίθεσης στην 23χρονη για μια θέση πάρκινγκ – Κρυβόταν για να περάσει το αυτόφωρο

Ο δράστης ξυλοκόπησε τη άτυχη γυναίκα και τις έσπασε το πόδι - Μετά την επίθεση κρυβόταν ενώ σήμερα εμφανίστηκε και απομάκρυνε το μηχανάκι από το σημείο

Ο ΣΥΡΙΖΑ για την καταδίκη του Μούγιου – Το πουλόβερ «ξηλώνεται» σε όλα τα επίπεδα
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ για την καταδίκη του Μούγιου – Το πουλόβερ «ξηλώνεται» σε όλα τα επίπεδα

Η καταδίκη του «γαλάζιου τρολ» Θεοδόση Μούγιου με το ψευδώνυμο Georgy Zhukov, «εκθέτει ανεπανόρθωτα τη Νέα Δημοκρατία» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ αναμένοντας «με αγωνία το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου που είναι γνωστός πολέμιος της τοξικότητας».

Βουλή: Εξεταστική για υποκλοπές – Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η απαιτούμενη πλειοψηφία και η δημοσιότητα των συνεδριάσεων
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Εξεταστική για υποκλοπές - Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η απαιτούμενη πλειοψηφία και η δημοσιότητα των συνεδριάσεων

Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές και καλεί τη δημοκρατική αντιπολίτευση να το στηρίξει. Η απαιτούμενη πλειοψηφία και η δημοσιότητα των συνεδριάσεων.

Ινφαντίνο (πρόεδρος FIFA): «Έκανα αιτήσεις για εργασία σε Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ομοσπονδία και απορρίφθηκαν»
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Ινφαντίνο (πρόεδρος FIFA): «Έκανα αιτήσεις σε Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ομοσπονδία και απορρίφθηκαν»

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο σε ομιλία του στο Miami Dade College, και αναφερόμενος στην επαγγελματική του πορεία αποκάλυψε ότι αρχικά τόσο η UEFA όσο και η Παγκόσμια Ομοσπονδία είχαν απορρίψει τις αιτήσεις του για δουλειά.

Ο Θεοδόσης Μούγιος πίσω από τον… Zhukov – Καταδίκη ενός χρόνου για το γαλάζιο τρολ του Διαδικτύου
Πολιτική 27.04.26

Ο Θεοδόσης Μούγιος πίσω από τον… Zhukov – Καταδίκη ενός χρόνου για το γαλάζιο τρολ του Διαδικτύου

Στενός συνεργάτης της ΝΔ αποδεικνύεται πως ήταν ο κάτοχος του ψηφιακού προφίλ Georgy Zhukov. Το δικαστήριο τον καταδίκασε για συκοφαντική δυσφήμηση. Πλούσιο το... ποινικό και κομματικό παρελθόν του. «Για μια φορά ακόμη, ένα Δικαστήριο τολμά να ρίχνει φως στις σκοτεινές διαδρομές της κατασκευής της αλήθειας και της προσπάθειας χειραγώγησης μιας κοινωνίας εξαρτημένης από το ψέμα», δηλώνει στο in η δικηγόρος Αννα Κουρτοβικ που του υπέβαλε μήνυση.

Η Ρίτα Γουίλσον εκ βαθέων: Η Ελληνίδα μαμά, ο καρκίνος, τα 38 χρόνια γάμου κι ένα κεσεδάκι γιαούρτι
Δεύτερη ευκαιρία 27.04.26

Η Ρίτα Γουίλσον εκ βαθέων: Η Ελληνίδα μαμά, ο καρκίνος, τα 38 χρόνια γάμου κι ένα κεσεδάκι γιαούρτι

Η Ρίτα Γουίλσον μιλάει στον Guardian για την καριέρα της ως έφηβο μοντέλο, τα γυρίσματα της ταινίας «Γάμος αλά ελληνικά» και το μυστικό μιας μακροχρόνιας αγάπης.

Μίλαν: Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν ο Λούκα Μόντριτς
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν ο Λούκα Μόντριτς

O Λούκα Μόντριτς στάθηκε άτυχος στο κυριακάτικο (26/4) ντέρμπι της Μίλαν με την Γιουβέντους, καθώς τραυματίστηκε και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Σε σχηματισμό μετώπου «εμπόδιο στην παρακμή» καλεί ο Ανδρουλάκης – Η απάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο in
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Σε σχηματισμό μετώπου «εμπόδιο στην παρακμή» καλεί ο Ανδρουλάκης – Η απάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο in

«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό βάζει η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να «θάψει» την υπόθεση του σκανδάλου των υποκλοπών στο αρχείο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε αίτημα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και απάντησε στα ερωτήματα του in για τις επόμενες κινήσεις και τα θεσμικά «όπλα» που θα χρησιμοποιήσει.

Tα κορίτσια της Γάζας γιατρεύουν τα τραύματα τους με πυγμαχία
Έλεγχος 27.04.26

Κόντρα σε στερεότυπα και γενοκτονία - Tα κορίτσια της Γάζας γιατρεύουν τα τραύματα τους με πυγμαχία

Για τα νεαρά κορίτσια και τις γυναίκες του «Gaza Boxing Women», το άθλημά τους συμβολίζει τόσο την αντίσταση τους ενάντια στη γενοκτονία όσο και την αποφασιστικότητα να ζουν με τους δικούς τους όρους.

Αποθέωση στο Ηράκλειο από χιλιάδες οπαδούς του ΟΦΗ στη φιέστα για την κατάκτηση του Κυπέλλου (vids)
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Αποθέωση από χιλιάδες οπαδούς του ΟΦΗ στη φιέστα για την κατάκτηση του Κυπέλλου (vids)

Χιλιάδες οπαδοί του ΟΦΗ γέμισαν τους δρόμους του Ηρακλείου τη Δευτέρα (27/4) για να αποθεώσουν τον Χρήστο Κόντη και τους παίκτες στην παρέλαση με ανοιχτό πούλμαν για την κατάκτηση του Κυπέλλου.

Βούλα: Τέσσερις συλλήψεις σε γνωστό κατάστημα για παράνομο πάρκινγκ με αμοιβή σε δημόσιους χώρους
Ελλάδα 27.04.26

Βούλα: Τέσσερις συλλήψεις σε γνωστό κατάστημα για παράνομο πάρκινγκ με αμοιβή σε δημόσιους χώρους

Συνελήφθησαν 3 παρκαδόροι και προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Βούλας για αυθαίρετη κατάληψη δημόσιου χώρου

Βρετανία: Ο Στάρμερ ενώπιον πιθανής κοινοβουλευτικής έρευνας για την υπόθεση Μάντελσον
Κόσμος 27.04.26

Βρετανία: Ο Στάρμερ ενώπιον πιθανής κοινοβουλευτικής έρευνας για την υπόθεση Μάντελσον

Οποιαδήποτε τέτοια έρευνα θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για το πολιτικό μέλλον του Στάρμερ, η θητεία του οποίου στην Ντάουνινγκ Στριτ αμαυρώνεται από την υπόθεση Μάντελσον.

Δουδωνής: Εξόχως προβληματικό ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών
Επικαιρότητα 27.04.26

Δουδωνής: Εξόχως προβληματικό ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών

Όπως τονίζει ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τζαβέλλας, ως βοηθός εισαγγελέας της κυρίας Βλάχου, τα είχε βρει «όλα όπως πρέπει» στην υπόθεση των υποκλοπών.

Γεραπετρίτης από Λιβύη: Προχωρήσουμε σε συζητήσεις για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ
Πολιτική 27.04.26

Γεραπετρίτης από Λιβύη: Προχωρήσουμε σε συζητήσεις για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του επεσήμανε πως «αποφασίσαμε από κοινού να ενεργοποιήσουμε τη Μικτή Επιτροπή, η οποία θα απασχολείται με τα ζητήματα αιχμής, θα επαναξιολογήσει συμφωνίες οι οποίες έχουν υπογραφεί και θα προτείνει καινούριες συμφωνίες»,

Τροχαία: Πενθήμερο εντατικών ελέγχων στην Αττική – Συνελήφθησαν 20 οδηγοί, οι 10 υπό την επήρεια αλκοόλ
Ελλάδα 27.04.26

Τροχαία: Πενθήμερο εντατικών ελέγχων στην Αττική – Συνελήφθησαν 20 οδηγοί, οι 10 υπό την επήρεια αλκοόλ

Κατά τους ελέγχους ακινητοποιήθηκαν από την Τροχαία 387 οχήματα, εκ των οποίων 137 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 544 άδειες ικανότητας οδήγησης και 185 άδειες κυκλοφορίας.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

