Βούλα: Τέσσερις συλλήψεις σε γνωστό κατάστημα για παράνομο πάρκινγκ με αμοιβή σε δημόσιους χώρους
Συνελήφθησαν 3 παρκαδόροι και προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Βούλας για αυθαίρετη κατάληψη δημόσιου χώρου
Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία σε εξόρμηση που πραγματοποιήθηκε από τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) χθες στην περιοχή της Βούλας για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης κατάληψης δημοσίων χώρων ως θέσεων στάθμευσης πελατών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθησαν τρεις άνδρες ηλικίας 25, 28 και 29 ετών, οι οποίοι παραλάμβαναν τα οχήματα των πελατών που προσέρχονταν στο κατάστημα, παρέδιδαν σε αυτούς αριθμημένα αποκόμματα και στη συνέχεια τοποθετούσαν επί του ανεμοθώρακα των οχημάτων έτερο απόκομμα. Ακολούθως στάθμευαν τα οχήματα αυτά σε δημόσιους χώρους (οδούς, πεζοδρόμια κ.λπ.).
Συνελήφθησαν οι παρκαδόροι
Κατά την αποχώρηση των πελατών, τα οχήματα επιστρέφονταν έναντι χρηματικού αντιτίμου, χωρίς την έκδοση φορολογικού παραστατικού.
Παράλληλα, συνελήφθη και ένας ακόμη άνδρας, ο οποίος φέρεται ως προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις