Τι κάνει σήμερα ο καρδιοκατακτητής του Μπέβερλι Χιλς Jamie Walters

Ο λαμπερός ηθοποιός Jamie Walters ήταν ένα από τα μεγάλα αστέρια της δημοφιλούς σειράς Μπέβερλι Χιλς και ένας από τους μεγάλους καρδιοκατακτητές της γενιάς του. Η καριέρα του πήρε μια απροσδόκητη τροπή και τώρα πια σώζει ζωές για να ζήσει.

Ο Jamie Walters ήταν ένα από τα εφηβικά είδωλα που ανέδειξε η αγαπημένη σειρά Μπέβερλι Χιλς και ήταν αρραβωνιασμένος με μια από τις πιο καυτές σταρ της δεκαετίας του 1990, την επίσης ηθοποιό Ντρου Μπάριμορ.

Ο Jamie Walters αναπολεί με αγάπη τη συναρπαστική εκείνη δεκαετία, τις μέρες στα πλατό, το κόκκινο χαλί και το jet-setting σε όλο τον κόσμο.

Η καριέρα του, ωστόσο, πήρε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Αφού έχασε την αγάπη του για την υποκριτική, αποφάσισε να ακολουθήσει το πραγματικό του όνειρο. Να γίνει πυροσβέστης.

Αφήνοντας πίσω του τον απρόβλεπτο κόσμο της showbiz, άλλαξε τα τζιν και τα μικρόφωνα για τον εξοπλισμό του πυροσβέστη και ένα λάστιχο.

Ο Jamie Walters μίλησε στη The Sun για την καριέρα του και την εμβληματική σκηνή με την Τόρι Σπέλινγκ που έπεσε από τις σκάλες.

«Έχουν περάσει πολλά χρόνια και δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι να περιμένουν όταν εμφανίζεται η πυροσβεστική υπηρεσία ότι ο τύπος με τη στολή μπορεί να είναι κάποιος από τηλεοπτική σειρά του ’90» ανέφερε γελώντας.

«Είμαι ευγνώμων που μπόρεσα να αλλάξω ταχύτητα και να κάνω κάτι για το οποίο είμαι υπερήφανος και που τα παιδιά μου βρίσκουν ενδιαφέρον και ωραίο.

Έχω ακόμα πολλούς φίλους που ασχολούνται με αυτή τη δουλειά, αλλά είναι μια σκληρή δουλειά. Αν δεν τα πας καλά, είναι δύσκολο να μεγαλώσεις οικογένεια».

Ο single πατέρας τεσσάρων παιδιών δεν μετανιώνει και εργάζεται έκτοτε ως αφοσιωμένος πυροσβέστης σώζοντας ζωές με την LADF για πάνω από 20 χρόνια.

«Άρχισα να κάνω δεύτερες σκέψεις για αυτή τη σταδιοδρομία και πάντα με ενδιέφερε να γίνω πυροσβέστης. Όσο πιο πολύ έψαχνα, έλεγα ότι είναι δύσκολο να μπεις σε αυτή τη δουλειά. Είναι πολύ ανταγωνιστική.

Χρειάστηκαν περίπου τρία χρόνια. Μου έγινε τελικά πρόταση για να έρθω στην ακαδημία εκπαίδευσης το 2003».

Είναι πια ένας αξιοσέβαστος πυροσβέστης στο Λος Άντζελες και οι νεοσύλλεκτοι ανακαλύπτουν έκπληκτοι πως είναι πιο γνωστός από τον ρόλο του επίδοξου μουσικού Ray Pruit στο Μπέβερλι Χιλς.

Ο Jamie Walters είχε εμφανιστεί στο παρελθόν στην ταινία «Shout» με τον Τζον Τραβόλτα, ενώ έκανε ένα πέρασμα και από την τηλεοπτική σειρά «The Heights» κατά την οποία κυκλοφόρησε και το τραγούδι «How Do You Talk To An Angel».

Πίστευε ότι ο νέος ρόλος του Μπέβερλι Χιλς θα του άνοιγε ακόμα περισσότερες πόρτες. Ο χαρακτήρας όμως του Ray οδήγησε σε αντιδράσεις από τους θαυμαστές του, αφού τον χαρακτήριζαν ως το βίαιο αγόρι της Ντόνα.

Σε μια από τις εμβληματικές σκηνές, η Ντόνα φαίνεται να πέφτει από μια σκάλα μετά από έναν καυγά τους. Ο Jamie Walters αισθάνεται στα 54 του την ανάγκη να το διευκρινίσει. «Αυτή πέφτει από τις σκάλες; Προσέξτε πώς λέω ότι πέφτει από τις σκάλες. Δεν την έσπρωξα εγώ!».

«Παίρνεις το σενάριο, αλλά όχι πολύ νωρίς. Δεν θέλουν να βγάλουν πολλά πράγματα προς τα έξω, οπότε μερικές φορές παίρνεις μόνο τα μέρη σου, δεν σου δίνουν ολόκληρη την ιστορία.

Το παίρνεις μόνο μερικές ημέρες πριν από τα γυρίσματα για να αρχίσεις να μαθαίνεις τις ατάκες σου και λέω τι στο δι@ολο είναι αυτό; Αυτό δεν είναι καλό, δεν είναι καλό για την καριέρα μου.

Και μίλησα με τον Άαρον Σπέλινγκ, τον παραγωγό. Ήταν πάντα πολύ άνετος μαζί μου. Ήταν υποστηρικτής μου. Αλλά μου είπε ‘πιστεύουμε αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κατεύθυνση για τον χαρακτήρα σου, επειδή θα θίξει κάποια πολύ σημαντικά θέματα σχετικά με την ενδοοικογενειακή κακοποίηση’ και εγώ είπα εντάξει, δεν είμαι σίγουρος πώς θα το δεχτεί ο κόσμος».

Οι αντιδράσεις από τους θαυμαστές ήταν αρκετά άμεσες και κάποιοι δυσκολεύονταν να διακρίνουν τον ηθοποιό από τον χαρακτήρα. «Πήγαινα για ψώνια και οι άνθρωποι ήταν θυμωμένοι μαζί μου. ‘Τι κάνεις στην Ντόνα; Δεν μπορείς να της φέρεσαι έτσι. Είναι σημαντική για εμάς. Καταλαβαίνεις;’

Είναι μια σειρά. Είμαι ένας χαρακτήρας της σειράς. Δεν είναι η πραγματική ζωή, ξέρεις. Αλλά ήταν θυμωμένοι».

Λάμβανε μηνύματα μίσους και βρήκε την κατάσταση δύσκολη, καθώς αργότερα έφυγε από το Μπέβερλι Χιλς όταν το κακό παιδί Ray πήγε σε περιοδεία και δεν επέστρεψε ποτέ.

Ο Jamie Walters άρχισε να χάνει την αγάπη του για την υποκριτική έχοντας μπει τυχαία σε αυτή ενώ σπούδαζε στο NYU της Νέας Υόρκης.

Επιμένει όμως ότι εξακολουθεί να αγαπά τον χρόνο του στη δημοφιλή σειρά και να τα πηγαίνει καλά με τους συμπρωταγωνιστές του, συμμετέχοντας σε 40 επεισόδια μέχρι το 1996.

«Η Τόρι ήταν πολύ διασκεδαστική. Απλά περνούσαμε καλά. Καταφέραμε να κάνουμε κάποια ταξίδια μαζί για διαφημιστικά σε όλη τη χώρα, κάποια πράγματα στο εξωτερικό και έτσι έχω πολύ καλές αναμνήσεις.

Ερωτηθείς αν συνδέθηκαν ποτέ ρομαντικά, ο Jamie Walters απάντησε πως ήταν απλά καλοί φίλοι, καθώς και οι δύο είχαν ήδη σχέσεις εκτός δουλειάς.

Η αμοιβαία εκτίμηση με την Ντρου Μπάριμορ

Ο Jamie Walters έβγαινε με την Ντρου Μπάριμορ εκείνη την εποχή, η οποία μίλησε στο chat show της πέρυσι με καλεσμένη την Τόρι Σπέλινγκ.

«Καταλήξαμε να ζούμε μαζί και αρραβωνιαστήκαμε για λίγο καιρό. Αυτή ήταν μια διασκεδαστική περίοδος της ζωής μου. Ήταν υπέροχη. Είχαμε μια υπέροχη σχέση».

Το ζευγάρι άρχισε να βγαίνει τον Μάρτιο του 1992 και αρραβωνιάστηκε τον Ιούνιο του ίδιου έτους, αλλά χώρισε δύο χρόνια αργότερα.

«Νομίζω ότι ήμασταν και οι δύο πολύ νέοι και ήμασταν απασχολημένοι με τις καριέρες μας και γι’ αυτό δεν πήγε καλά. Αλλά έχω πολύ καλές αναμνήσεις και χαίρομαι που ακούω ότι και εκείνη έχει το ίδιο», σημείωσε για την Ντρου Μπάριμορ.

«Θεέ μου, ο Jamie Walters! Το αγόρι μου εκείνη την εποχή» αναφώνησε η Ντρου Μπάριμορ όταν η Τόρι Σπέλινγκ τον ανέφερε. «Έβγαινα με τον Jamie Walters. Ήμουν αρραβωνιασμένη μαζί του!» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Τόρι Σπέλιγνκ επαίνεσε τον πρώην συμπρωταγωνιστή της περιγράφοντάς τον ως τόσο καλό παιδί, κάτι με το οποίο συμφώνησε και η Ντρου Μπάριμορ.

Ο Jamie Walters είναι αφοσιωμένος εδώ και χρόνια στη νέα του καριέρα και συνεχίζει να ασχολείται με τη μουσική. «Θα ήθελα πολύ να ασχοληθώ ξανά με την υποκριτική αν παρουσιαστεί η ευκαιρία όταν τελειώσει ο χρόνος μου στην πυροσβεστική υπηρεσία».