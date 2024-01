Live οι εξελίξεις σε Γάζα και Ισραήλ: Νέο αμερικανικό χτύπημα στην Υεμένη – Ανελέητο σφυροκόπημα στη Λωρίδα

Ενώ ο πόλεμος στη Γάζα μαίνεται, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν νέα επίθεση στην Υεμένη, αφού πρώτα είχαν προσθέσει του Χούθι στη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων.

Την ίδια στιγμή το Πακιστάν προκάλεσε πλήγματα στο Ιράν μετά την επίθεση της Τεχεράνης στο έδαφός του. Ο φόβος ότι ο πόλεμος στη Γάζα μπορεί να εξελιχθεί σε περιφερειακή σύγκρουση γίνεται όλο και πιο υπαρκτός καθώς ανάφλεξη υπάρχει σε μια σειρά από μέτωπα.

Στη Λωρίδα της Γάζας η κατάσταση όλο και χειροτερεύει με το Ισραήλ να σφυροκοπά αδιάκοπα ιδίως στον νότο, ενώ οι τηλεπικοινωνίες συνεχίζουν να είναι εκτός λειτουργίας.

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις συνομιλίες με τα αραβικά καθεστώτα στα οποία προτείνουν να αναλάβουν την ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα μετά το τέλος του πολέμου που ωστόσο δεν φαίνεται να πλησιάζει.

Περίπου 15 δισ. δολάρια θα χρειαστούν μόνο για την ανοικοδόμηση των σπιτιών της Γάζας, δήλωσε ο επικεφαλής του Παλαιστινιακού Επενδυτικού Ταμείου Μοχάμεντ Μουσταφά στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Επικαλούμενος διεθνείς εκθέσεις, ο Mustafa δήλωσε ότι περίπου 350.000 κατοικίες έχουν καταστραφεί πλήρως ή εν μέρει στη Γάζα από τότε που άρχισαν οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

«Ακόμα δεν μιλήσαμε για τις υποδομές, δεν μιλήσαμε για τα νοσοκομεία που υπέστησαν ζημιές, τα δίκτυα», πρόσθεσε.

Σχεδόν 25.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και σχεδόν όλοι οι 2,3 εκατομμύρια κάτοικοι της Γάζας έχουν εκτοπιστεί από τότε που άρχισε ο πόλεμος του Ισραήλ εναντίον του παλαιστινιακού εδάφους.

Οι ΗΠΑ συζητούν με τα αραβικά καθεστώτα για να αναλάβουν τα ίδια την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης Γάζας μετά τον πόλεμο, με κάποια κράτη, όπως η Σαουδική Αραβία, να φαίνεται πως συμφωνούν με την προϋπόθεση να υπάρξει παλαιστινιακό κράτος.

Ο ακροδεξιός υπουργός εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβρι, ζήτησε την κατοχή της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ και δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι θα πρέπει να «ενθαρρυνθούν» να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Σε συνέντευξή του στο ειδησεογραφικό κανάλι 13 του Ισραήλ, το βράδυ της Τετάρτης, ο Γκβιρ δήλωσε: «Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αποκατασταθεί η ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ» εκτός από την πλήρη κατοχή του παλαιστινιακού εδάφους.

«Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η εθελοντική μετανάστευση των κατοίκων της Γάζας», δήλωσε για ακόμα μία φορά.

Επέκρινε επίσης τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ διεξάγει τον πόλεμό του στη Γάζα, λέγοντας ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες κάνουν «εξαιρετική δουλειά», αλλά το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο δεν τους υποστηρίζει σωστά, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

«Ελπίζω τα στοιχεία του Λικούντ να μην μας γυρίσουν πίσω όσον αφορά τα επιτεύγματα», είπε για τον πόλεμο.

Εκτεταμένες επιδρομές και συλλήψεις σημειώθηκαν σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη.

Οι πιο έντονες από αυτές έγιναν στον καταυλισμό της Τουλκαρέμ, με αναφορές για δεκάδες συλλήψεις Παλαιστινίων από τότε που ξεκίνησε η ισραηλινή επιδρομή εκεί πριν από 23 ώρες.

Οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίσης επιδρομή στην πόλη Qalqilya, με αποτέλεσμα να υπάρξουν συγκρούσεις με Παλαιστίνιους.

Επιδρομές και συλλήψεις αναφέρθηκαν επίσης στις ακόλουθες τοποθεσίες:

Τουλάχιστον 16 άτομα σκοτώθηκαν από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Ράφα κατά τη διάρκειά της νύχτας. Πλάνα που επαληθεύτηκαν από το AJ δείχνουν τις σορούς τριών παιδιών που σκοτώθηκαν από την επίθεση στο σπίτι τους, ανατολικά της Ράφα να φτάνουν στο νοσοκομείο Abu Youssef Al Najjar.

Οι ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της πόλης στη νότια Γάζα, που είχε προηγουμένως χαρακτηριστεί ως «ασφαλής ζώνη» από το Ισραήλ, έρχονται την ώρα που οι Παλαιστίνιοι εκεί αγωνίζονται να επιβιώσουν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Το πρακτορείο ειδήσεων SABA που συνδέεται με τους Χούθι επιβεβαίωσε ότι εκτοξεύθηκαν πύραυλοι εναντίον στόχων στις επαρχίες Χοντέιντα, Τάιζ, Νταμάρ, αλ-Μπάιντα και Σαάντα απόψε και κατηγόρησε τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου για τις επιθέσεις.

Ο αξιωματούχος των Χούθι Αλί αλ-Καχούμ χαρακτήρισε τις επιθέσεις «σαφή επιμονή σε εχθρική και εγκληματική συμπεριφορά κατά της Υεμένης».

«Είναι ένας ανοιχτός πόλεμος και πρέπει να υπομείνουν τα συγκλονιστικά, ισχυρά και συντριπτικά πλήγματα και τις απαντήσεις», έγραψε στο Χ.

Νωρίτερα, οι Χούθι επιβεβαίωσαν ότι εκτόξευσαν ρουκέτες εναντίον αμερικανικού σκάφους στον Κόλπο του Άντεν, επιτυγχάνοντας «ακριβή και άμεσα» πλήγματα. Αυτό έγινε μετά τον επαναπροσδιορισμό της ομάδας με έδρα την Υεμένη από τις ΗΠΑ ως «παγκόσμια τρομοκρατική» οργάνωση.

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι πραγματοποιούν επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα από τον Νοέμβριο σε αντίποινα για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) δήλωσε ότι μια σειρά δολοφονιών Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχει εγείρει ανησυχίες για «παράνομες» θανατηφόρες επιθέσεις του ισραηλινού στρατού.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η OHCHR ανέφερε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις κλιμακώνουν τις επιχειρήσεις στα κατεχόμενα εδάφη και ότι την Τετάρτη σκότωσαν εννέα ανθρώπους, εκ των οποίων τρία παιδιά, σε αεροπορική επιδρομή σε όχημα κοντά στον προσφυγικό καταυλισμό Μπαλάτα στη Ναμπλούς και σε δεύτερη αεροπορική επιδρομή στον προσφυγικό καταυλισμό Τουλκαρέμ.

«Οι παράνομες δολοφονίες Παλαιστινίων πρέπει να σταματήσουν», ανέφερε το γραφείο του OHCHR στην Παλαιστίνη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Το Ισραήλ πρέπει να διασφαλίσει μια άμεση, ανεξάρτητη και αποτελεσματική έρευνα» για τις δολοφονίες, καθώς «σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, και οι δύο περιπτώσεις εγείρουν ανησυχίες για παράνομες δολοφονίες».

