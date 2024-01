Ισραήλ: Δέχτηκε επίθεση με ρουκέτες από τη Συρία στα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν

Τουλάχιστον τρεις ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από το έδαφος της Συρίας εναντίον της ισραηλινής πλευράς, του κατεχόμενου τμήματος των Υψιπέδων του Γκολάν, αργά το βράδυ χθες Πέμπτη, ανέφεραν ο στρατός του Ισραήλ και συριακά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τον Τσαχάλ, τον ισραηλινό στρατό, οι ρουκέτες κατέπεσαν σε ανοικτούς χώρους, κοντά στην κοινότητα Γιονατάν (φωτογραφία, επάνω, από το X).

One rocket fired from Syria hit a road in the Golan Heights. There are no casualties. pic.twitter.com/wItOqsMomM

