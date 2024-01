Live οι εξελίξεις σε Γάζα και Ισραήλ: Παλαιστίνιοι μαχητές επιστρέφουν στα βόρεια του θύλακα

Το Ισραήλ δεν έχει μειώσει την ένταση των επιθέσεών του στη Γάζα και σφυροκοπά με βομβαρδισμούς τον παλαιστινιακό θύλακα, που έχει μείνει χωρίς τηλεπικοινωνίες εδώ και τέσσερις ημέρες.

Στα βόρεια του θύλακα που ισραηλινές δυνάμεις έχουν αποσυρθεί, φαίνεται πως το Ισραήλ αντιμετωπίζει πρόβλημα καθώς Παλαιστίνιοι μαχητές επιστρέφουν σε περιοχές που υποτίθεται ότι «είχε καθαρίσει».

Οι επιθέσεις Ιράν σε Ιράκ και Πακιστάν προκαλούν νέα ανησυχία για ανάφλεξη ενώ οι ΗΠΑ επιτέθηκαν ξανά στην Υεμένη μετά από επιχειρήσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ρουκέτες εκτοξεύτηκαν προς τις ισραηλινές στρατιωτικές θέσεις στην αμφισβητούμενη περιοχή Shebaa Farms, σύμφωνα με το Al Jazeera Arabic και τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης.

Η περιοχή Shebaa Farms είναι μια μικρή λωρίδα γης κοντά στα σύνορα Λιβάνου-Συρίας και στα Υψίπεδα του Γκολάν, την οποία το Ισραήλ κατέχει από τον πόλεμο του 1967.

Η επίθεση με ρουκέτες έγινε αφού ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε νωρίτερα ότι έπληξε αρκετές θέσεις της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, μεταξύ άλλων στα χωριά Χούλα και Άιτα ασ-Σαμπ.

Στο παρακάτω βίντεο φαίνονται στιγμιότυπα από τους σφοδρούς βομβαρδισμούς το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη στη Χαν Γιουνίς. Σύμφωνα με αναφορές από παλαιστινιακά μέσα ισοπεδώθηκαν 12 οικοδομικά τετράγωνα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το πρωί της Τετάρτης ελεύθεροι σκοπευτές σκαρφάλωσαν σε ταράτσες κτιρίων στην περιοχή Al Batn Al Sameen στη Χαν Γιουνίς και άνοιξαν πυρ κατά αμάχων.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν συγκρούσεις μεταξύ ισραηλινών δυνάμεων και Παλαιστινίων στον προσφυγικό καταυλισμό της Τουλκαρέμ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Πλάνα που επαληθεύτηκαν από το Al Jazeera δείχνουν ισραηλινές μπουλντόζες να καταστρέφουν δρόμους και υποδομές στην πόλη.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν επίσης κατασχέσει δύο οχήματα κατά τη διάρκεια της εισβολής τους στην πόλη Qalqilya, ενώ αναφέρθηκε ότι συνεχίζονται οι επιδρομές στην Παλιά Πόλη και στις συνοικίες al-Tahta της Ραμάλα.

Η ισραηλινή αστυνομία διέλυσε με τη βία μια ειρηνική διαμαρτυρία στο Τελ Αβίβ το βράδυ της Τρίτης που ζητούσε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν πλακάτ και διέλυσαν τους δεκάδες διαδηλωτές, λέγοντας ότι οι ενέργειές τους «βλάπτουν τα αισθήματα του κοινού».

Ανάμεσα στα συνθήματα των συγκεντρωμένων ήταν να σταματήσει η γενοκτονία και το απαρτχάιντ.

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα δύο εφέδρων που σκοτώθηκαν σε μάχες στη Λωρίδα της Γάζας. Οι έφεδροι, και οι δύο από το 87ο Τάγμα της 14ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, είναι οι εξής:

Αρχιλοχίας (ε.α.) Zechariah Pesach Haber, 32 ετών, από την Ιερουσαλήμ.

Ανθυπασπιστής (ε.α.) Yair Katz, 34 ετών, από τη Χολόν.

Και οι δύο σκοτώθηκαν σε μάχες στη βόρεια Γάζα, πρόσθεσαν οι IDF. Επιπλέον, δύο στρατιώτες τραυματίστηκαν σοβαρά χθες – ο ένας σε μάχες στη Γάζα, ο άλλος στις κοινότητες που συνορεύουν με τη Γάζα εντός του Ισραήλ.

Ο ΟΗΕ αναφέρει, επικαλούμενος τον στρατό του Ισραήλ, ότι 188 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της χερσαίας εισβολής στη Γάζα και άλλοι 1.135 έχουν τραυματιστεί.

Δεν έγινε γνωστό αν οι τελευταίοι αναφερόμενοι θάνατοι και τραυματισμοί συμπεριλαμβάνονταν στους συνολικούς αριθμούς που ανακοίνωσε ο ΟΗΕ την Τετάρτη.

Η βοήθεια για τους Παλαιστίνιους αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας που βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις εδώ και εβδομάδες, η οποία αφορά την παροχή φαρμάκων -ιδίως συνταγογραφούμενων- στους Ισραηλινούς αιχμαλώτους.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι 45 αιχμάλωτοι θα λάβουν φάρμακα για διάφορες χρόνιες ασθένειες και ότι τα φάρμακα θα πρέπει να διαρκέσουν περίπου τρεις μήνες.

Υπήρξαν πολλά μπρος-πίσω σχετικά με αυτή τη συμφωνία. Το Γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού την ανακοίνωσε πριν από μερικές ημέρες. Αλλά υπήρχαν πολλά πρακτικά ζητήματα που έπρεπε να διευθετηθούν.

Αυτό το φάρμακο πρόκειται να πάει σε συγκεκριμένους ομήρους και η Χαμάς έχει εκφράσει ανησυχίες ότι ίσως θα μπορούσε να εντοπιστεί, ώστε το Ισραήλ να μάθει πού βρίσκονται οι αιχμάλωτοι.

Τα φάρμακα αυτά, τα οποία η Γαλλία έστειλε στο Κατάρ, θα φύγουν από το Κατάρ σήμερα, θα κατευθυνθούν προς την Αίγυπτο και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στη Γάζα για να διανεμηθούν.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που υπάρχει συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς για κάτι από τότε που κατέρρευσε η εκεχειρία στις αρχές Δεκεμβρίου.

Ολα δείχνουν ότι οι επιθέσεις που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Βρετανοί εναντίον στρατιωτικών στόχων και βάσεων στην Υεμένη δεν έχουν αναγκάσει τους Χούθι και τους υποστηρικτές τους να αλλάξουν στάση.

Κάτι που σημαίνει, με τη σειρά του, πως το πιθανότερο σενάριο είναι να υπάρξουν και νέες επιθέσεις, ενδεχομένως πιο μαζικές και καταστροφικές, κλιμακώνοντας την ένταση και φέροντας ακόμη πιο κοντά έναν περιφερειακό πόλεμο.

Σε αυτό το φόντο και ενώ οι πάντες έχουν στραμμένη την προσοχή τους στη στάση που θα τηρήσει η Τεχεράνη και οι σύμμαχοί της (υπήρξε και επαφή των υπουργών Αμυνας και Εξωτερικών Ιράν και Ρωσίας), είναι φανερό ότι η ανησυχία μεγαλώνει, όπως και το διακύβευμα, θέτοντας σοβαρά διλήμματα για τους πρωταγωνιστές.

Συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν, η οποία κινδυνεύει να εμπλακεί σε έναν πόλεμο που εξαρχής δεν φάνηκε να επιδιώκει, ειδικά σε αυτή την εκλογική χρονιά.

Μάλιστα, όπως εκτιμά η «Monde» σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ της, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, παρά το μέγεθος και την ισχύ πυρός που διαθέτουν, αντιμετωπίζουν μια εξαιρετικά περίπλοκη κατάσταση.

«Στο φόντο των νέων συγκρούσεων στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, καθώς και των εντάσεων στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, η Ουάσιγκτον είναι υποχρεωμένη να κινητοποιεί τις δυνάμεις της σε όλα τα μέτωπα, μεγεθύνοντας τις αδυναμίες του στρατιωτικού της μηχανισμού σε μια πολύ ευαίσθητη πολιτικά περίοδο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ Gilad Erdan απάντησε στις εκκλήσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες για παύση των μαχών στη Γάζα λέγοντας ότι η σύγκρουση «δεν ξέσπασε από το πουθενά».

«Η Χεζμπολάχ, η Χαμάς και οι Χούθι, υπό την καθοδήγηση του Ιράν, οδηγούν την περιοχή σε σημείο χωρίς επιστροφή», έγραψε ο Ερντάν στο Χ.

«Ήρθε η ώρα να διακρίνετε το καλό από το κακό. Το ελάχιστο που μπορείτε να κάνετε είναι να καταγγείλετε τους τρομοκράτες», είπε, αναφερόμενος στον επικεφαλής του ΟΗΕ.

Νωρίτερα, ο Γκουτέρες έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο κίνδυνος κλιμάκωσης και λανθασμένου υπολογισμού αυξάνεται όσο «συνεχίζεται η σύγκρουση στη Γάζα», προσθέτοντας ότι «δεν μπορούμε να δούμε στο Λίβανο αυτό που βλέπουμε στη Γάζα».

«Και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συνεχιστεί αυτό που συμβαίνει στη Γάζα».

