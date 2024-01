Ιράν-Πακιστάν: Αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με την συνομιλία μεταξύ των υπ.Εξωτερικών

Αντικρουόμενες έρχονται οι πληροφορίες από την Ιρανική και την Πακιστανική πλευρά σχετικά με την επίθεση του Ιράν κατά ιρανικής τρομοκρατικής οργάνωσης σε πακιστανικό έδαφος. Χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί αν όλα τα θύματα ήταν τρομοκράτες.

Από την συνομιλία μεταξύ Τζιλάνι (Πακιστάν) και Αμίρ-Αμπντολαχιάν (Ιράν) μεταφέρθηκαν τα εξής: Εκφράζοντας την ανεπιφύλακτη καταδίκη της επίθεσης από το Πακιστάν, ο υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι «το περιστατικό προκάλεσε σοβαρή ζημία στις διμερείς σχέσεις μεταξύ Πακιστάν και Ιράν».

Ο υp. Εξωτερικών Tζιλάνι πρόσθεσε ότι «το Πακιστάν επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απαντήσει σε αυτή την προκλητική πράξη» εν μέσω αυξημένης ιρανικής δραστηριότητας σε όλα τα μέτωπα.

💬 “Last night’s unprovoked and blatant breach of Pakistan’s sovereignty by Iran is a violation of international law…Pakistan reserves the right to respond to this illegal act.”

*Statement by the Spokesperson on Last Night’s Violation of Pakistan’s Sovereignty by Iran* pic.twitter.com/w2ZlTsmNDe

— Spokesperson 🇵🇰 MoFA (@ForeignOfficePk) January 17, 2024