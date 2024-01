ΠΟΥ: Ειδαμε ασθενείς που απλώς «περίμεναν τον θάνατο» σε νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας

Στέλεχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) αρμόδιο για τον συντονισμό των ομάδων του στη Λωρίδα της Γάζας δήλωσε χθες Τετάρτη, μιλώντας στον Τύπο στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, πως είδε ασθενείς που απλώς «περίμεναν τον θάνατο» σε νοσοκομεία του θυλάκου, η λειτουργία των οποίων αντιμετωπίζει αδιανόητα προβλήματα εξαιτίας του πολέμου (φωτογραφία, επάνω, από το X).

Επειτα από πέντε εβδομάδες στον παλαιστινιακό θύλακο, ο Σον Κέισι, συντονιστής του ΠΟΥ, είπε πως καθημερινά έβλεπε σε νοσοκομεία ασθενείς με «πολύ σοβαρά εγκαύματα», με «ανοιχτά κατάγματα», που περίμεναν «ώρες και μέρες» για να τους προσφερθούν φροντίδες.

What remains of Al Quds Hospital, Gaza City. The second largest hospital in the Gaza Strip. pic.twitter.com/AxKWS4JrsW

— Nicola Perugini (@PeruginiNic) January 17, 2024