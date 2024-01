Χούθι: Επιτέθηκαν σε πλοίο που διαχειρίζεται ελληνική ναυτιλιακή – Τρίτο χτύπημα σε τρεις ημέρες

Το χτύπημα των Χούθι στο δεξαμενόπλοιο Chem Ranger, επιβεβαίωσαν οι ΗΠΑ. Μάλιστα σύμφωνα με την ανακοίνωση των Αμερικανών, το πλοίο φέρει σημαία Νήσων Μάρσαλ, ανήκει στις ΗΠΑ και διαχειρίζεται ελληνική εταιρεία

Μάλιστα όπως επισημαίνει σε ανάρτησή της στο Χ, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) αυτή είναι η τρίτη επίθεση των Χούθι σε εμπορικό πλοίο μέσα σε τρεις ημέρες κάτι που δυσκολεύει τις μεταφορές σε μια από τις πιο πολυσύχναστες ναυτιλιακές οδούς του κόσμου.

Η CENTOM δεν διευκρίνισε την τοποθεσία της επίθεσης, αλλά δήλωσε ότι η ομάδα που εδρεύει στην Υεμένη εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους κατά του δεξαμενόπλοιου χωρίς να αναφερθούν ζημιές ή τραυματισμοί και το πλοίο συνέχισε την πορεία του.

«Στις 18 Ιανουαρίου περίπου στις 9 μ.μ. (ώρα Σανάα), τρομοκράτες Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν εκτόξευσαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους κατά πλοίων στο M/V Chem Ranger, ένα δεξαμενόπλοιο υπό σημαία Νήσου Μάρσαλ, ιδιοκτησίας των ΗΠΑ, υπό ελληνική επιχείρηση. Το πλήρωμα παρατήρησε τους πυραύλους να προσκρούουν στο νερό κοντά στο πλοίο. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές στο πλοίο. Το πλοίο συνέχισε την πορεία του», αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι Χούθι έχουν δεσμευτεί να συνεχίσουν τις επιθέσεις τους σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα – οι οποίες, σύμφωνα με την υποστηριζόμενη από το Ιράν ομάδα, αποτελούν αντίποινα για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και στις συνεχιζόμενες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου σε στρατιωτικούς στόχους στην Υεμένη.

Νωρίτερα οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για πλήγματα εναντίον αμερικανικού πλοίου το οποίο κινείτο στον Κόλπο του Αντεν.

«Το ναυτικό των υεμενίτικων ένοπλων δυνάμεων (σ.σ. έτσι αποκαλούν οι Χούθι τον ένοπλο βραχίονά τους) διεξήγαγε στοχευμένη επιχείρηση με πυραύλους εναντίον αμερικανικού πλοίου, του Chem Ranger στον Κόλπο του Αντεν», ορισμένοι από τους οποίους «έπληξαν τον στόχο τους», τόνισαν σε ανακοίνωσή τους.

