Κόλπος του Αντεν: Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για πυραυλικά πλήγματα εναντίον πλοίου των ΗΠΑ

Οι υεμενίτες αντάρτες Χούθι ανέλαβαν τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Παρασκευή την ευθύνη για πλήγματα εναντίον αμερικανικού πλοίου το οποίο κινείτο στον Κόλπο του Αντεν.

Η νέα επίθεση του κινήματος, το οποίο υποστηρίζεται από το Ιράν, εξαπολύθηκε εναντίον σκαφών του εμπορικού ναυτικού σε ένδειξη «αλληλεγγύης» στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

🇾🇪⚡ The Yemeni Armed Forces spokesman full statement about targeting the American ship “Chem Ranger”:

“In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

The Almighty says: “And fight in the way of Allah those who fight you and do not transgress. Indeed, Allah does… pic.twitter.com/VSflGxCG1r

