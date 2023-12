Νέα Υόρκη: Μαχαίρωσε θανάσιμα την μητέρα του επειδή νόμιζε ότι τον δηλητηρίαζε

Ένας άνδρας που πίστευε ότι η μητέρα του τον δηλητηρίαζε είναι ύποπτος για την δολοφονία της μέσα στο σπίτι της στο Bay Ridge στο Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη, το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Γείτονας του θύματος, άκουσε καυγάδες στον επάνω όροφο γύρω στις 19:30 και στη συνέχεια είδε τον 30χρονο γιο της γυναίκας να βγαίνει από το σπίτι της.

Στη συνέχεια ανέβηκε και ανακάλυψε την άτυχη 52χρονη γυναίκα να φέρει τραύμα από μαχαίρι στο λαιμό στο υπνοδωμάτιό της, μέσα σε λουτρό αίματος και κάλεσε το 911. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή.

Στο 911 φέρεται να κάλεσε άλλο ένα άτομο, που δήλωσε ότι ήταν φίλος του γιου της Deshkovich και ανέφερε ότι ο 30χρονος μαχαίρωσε τη μητέρα του στο λαιμό, επειδή πίστευε ότι τον δηλητηρίαζε.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (1/12) ο ύποπτος για τον φόνο της 52χρονης, συνελήφθη έξω από το σπίτι του στο Fort Hamilton.

Man suspected of killing mother in NYC home because he thought she was poisoning him: sources https://t.co/ksM5i68Ruh pic.twitter.com/Lsgd9mc2WK

— New York Post (@nypost) December 2, 2023