Νέα Υόρκη: Κατέληξε το βρέφος που είχε κακοποιηθεί βάναυσα από τους γονείς του

Η μικρή Έλα Βιτάλις από το Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, η κακοποίηση της οποίας είχε διαπιστωθεί από την πρόνοια αλλά στο δικαστήριο οι γονείς της αθωώθηκαν, δυστυχώς απεβίωσε.

Η δικαστική απόφαση από δικαστήριο του Μπρούκλιν που αθώωσε τους κακοποιητικούς γονείς είχε προκαλέσει οργή παγκοσμίως. Σύμφωνα με αυτήν, το ενός έτους μωρό αποφασίστηκε να επιστρέψει στους γονείς του παρά το γεγονός ότι την κακοποίηση είχαν επιβεβαιώσει οι υπηρεσίες της πρόνοιας.

Η μητέρα της ισχυρίστηκε ότι η Έλα άρχισε να πνίγεται καθώς την τάιζε ο πατέρας της και απέδωσε τους τραυματισμούς στο ότι ήπιε πολύ γάλα. Λόγω της εγκεφαλικής αιμορραγίας την οποία είχε υποστεί, η μικρή τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη αλλά κατέληξε στις 20 Σεπτεμβρίου, αναφέρουν οι Times.

«Η ασφάλεια και η ευημερία των παιδιών της Νέας Υόρκης είναι η πρώτη μας προτεραιότητα», είπε εκπρόσωπος της Διοίκησης Υπηρεσιών για τα Παιδιά (ACS) στο People. «Διερευνούμε αυτή την τραγωδία μαζί με την αστυνομία της Νέας Υόρκης» πρόσθεσε.

