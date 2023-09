Δεκαεννιάχρονη συνελήφθη από αστυνομικούς στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ αφού ο σύντροφός της ανακάλυψε ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 3χρονη κόρη του και την κατήγγειλε.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι η 19χρονη Άσλι Τσίταμ, όπως ονομάζεται η κατηγορούμενη, τους άνοιξε φορώντας μόνο ένα πουλόβερ.

Οι αστυνομικοί της ανακοίνωσαν ότι συλλαμβάνεται για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου και η ίδια ακούγεται να λέει: «Ανήλικη; Θεέ μου!».

Η 19χρονη στη συνέχεια ξέσπασε σε κλάματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατηγορούμενη φαίνεται να είχε κάνει αίτηση για να δουλέψει σε τοπικό δημοτικό σχολείο, το Nicoma Park. Το σχολείο έχει τερματίσει τη διαδικασία πρόσληψής της.

«Η ύποπτη δεν εργάστηκε ποτέ για την περιοχή, δεν έλαβε ποτέ μισθό και δεν έχει βρεθεί ποτέ με κανέναν από τους μαθητές μας», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του σχολείου.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο σύντροφός της ανακάλυψε τι συνέβαινε όταν είδε φωτογραφίες της κόρης του στο κινητό της 19χρονης, ενώ ο ίδιος δήλωσε ότι κάτι υποψιαζόταν για τη 19χρονη. Τότε, πήγε στο αστυνομικό τμήμα, έκανε την καταγγελία και η Τσίταμ συνελήφθη στις 22 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία: «Ο άνδρας αποκάλυψε ότι γνώρισε πρόσφατα μια κοπέλα στο διαδίκτυο από την περιοχή της Οκλαχόμα Σίτι. Έγιναν ζευγάρι και η κοπέλα μετακόμισε στο σπίτι του. Ενώ εκείνη κοιμόταν, έψαξε το τηλέφωνό της και βρήκε ενοχλητικές εικόνες και βίντεο της τρίχρονης κόρης του».

Οι κατηγορίες εναντίον της 19χρονης περιλαμβάνουν σεξουαλική κακοποίηση παιδιού κάτω των 12 ετών και παραγωγή ή διανομή παιδικής πορνογραφίας, ενώ έχει προφυλακιστεί.

FOR IMMEDIATE RELEASE: Thursday, August 24, 2023

Child Abuse Arrest

