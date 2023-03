Επτά αστυνομικοί και τρεις εργαζόμενοι σε νοσοκομείο αντιμετωπίζουν ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια μετά τον θάνατο μαύρου κρατούμενου την 6η Μαρτίου μέσα σε ψυχιατρική κλινική στην πολιτεία Βιρτζίνια των ΗΠΑ, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη η εισαγγελέας η οποία διενεργεί την έρευνα για την υπόθεση (στη φωτογραφία από Daniel Sangjib Min/Richmond Times-Dispatch via AP, επάνω, η μητέρα του Αιρβο Οτιάνο, συντετριμμένη, με τη φωτογραφία του παιδιού της).

Ο Αιρβο Οτιάνο, 28 ετών, πέθανε κατά την εισαγωγή του στο Central State Hospital της Πίτερσμπεργκ, τρεις ώρες με το αυτοκίνητο νότια της Ουάσιγκτον, όπου μετήχθη από φυλακή λόγω της ψυχολογικής του κατάστασης.

7 Virginia deputies have been charged with second degree murder in the death of a Black man smothered earlier this month in custody,his name was Irvo Otieno. #IrvoOtieno pic.twitter.com/83zrF9IaV2

Με βάση τα πρώτα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής, πέθανε από ασφυξία ενώ υφίστατο «σωματικό περιορισμό», εξήγησε η εισαγγελέας της κομητείας Ντινγουίντι, η Αν Κάμπελ Μπάσκερβιλ, σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Η εισαγγελέας έχει στην κατοχή της βίντεο του τραγικού περιστατικού, που δεν θέλει να δώσει στη δημοσιότητα προς το παρόν, αλλά έδειξε χθες Πέμπτη στην οικογένεια του νέου.



Οι επτά κατηγορούμενοι (φωτογραφία Meherrin River Regional Jail)

«Παρότι ο γιος μου αντιμετώπιζε κρίση ψυχικής υγείας, αυτό που είδα σου ραγίζει την καρδιά», σχολίασε η μητέρα του, η Κάρολιν Ούκο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η ίδια είπε πως το βίντεο δείχνει «επτά αστυνομικούς πάνω σε έναν άνθρωπο», κι αυτό «συνεχίζεται» για ώρα, χωρίς να επεμβαίνει κανείς. «Επνιξαν το μωρό μου», «τον μεταχειρίστηκαν σαν σκυλί, χειρότερα από σκυλί», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο που εκπροσωπεί την οικογένεια, τον Μπεν Κραμπ, στον νέο είχαν περάσει χειροπέδες και αλυσίδες στα πόδια. Οι αστυνομικοί τον κράταγαν καθηλωμένο για δώδεκα λεπτά.



Πτέρυγα του Central State Hospital της Πίτερσμπεργκ (φωτογραφία Bob Brown/Richmond Times via AP)

Οι επτά αστυνομικοί του γραφείου του σερίφη της κομητείας Χένρικο, ηλικιών μεταξύ 30 και 57 ετών, τέθηκαν υπό κράτηση και τους ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια την Τρίτη.

We need JUSTICE for the unnecessary death of #IrvoOtieno! His mother Caroline Ouko — who is now a part of a tragic fraternity that NO parent wants to join — should not be having to grieve the loss of her kind and courageous son. Mental illness should not be a death sentence! pic.twitter.com/FdlSO1Shft

— Ben Crump (@AttorneyCrump) March 16, 2023