Geoffrey Giuliano: Ο ηθοποιός του Squid Game ακρωτηριάστηκε εξαιτίας ατυχήματος – «Υπήρχε αίμα παντού»

Ο εβδομηντάχρονος ηθοποιός έκανε ανακαίνιση στο σπίτι του όταν ένας οικοδόμος έριξε κατά λάθος το εργαλείο και αυτό έπεσε πάνω στο πόδι του την Τρίτη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατέρρευσε μέσα σε μια λίμνη αίματος και στη συνέχεια μάζεψε τα κομμένα δάχτυλα των ποδιών για να τα ξανακολλήσουν οι γιατροί στην Pattaya της Ταϊλάνδης.

Ο σταρ του Netflix υποβλήθηκε και σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης στην Μπανγκόκ σήμερα, 1η Δεκεμβρίου.

Ο κ. Giuliano δήλωσε: «Πονάω σαν τρελός σήμερα. Οι γιατροί μου είπαν ότι είμαι τυχερός που ζω, αλλά δεν νιώθω τυχερός. Ένα αλυσοπρίονο παραλίγο να με σκοτώσει».

Είπε επίσης ότι οι φρικιαστικές σκηνές του ατυχήματος ήταν «χειρότερες» από οτιδήποτε υπέστησαν οι διαγωνιζόμενοι στο Squid Game.

