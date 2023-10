Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: «Πεθαίνει» η Γάζα – Η ΕΕ πιέζει για καθυστέρηση της χερσαίας επίθεσης

Μετά την επίσκεψη Νετανιάχου στα ισραηλινά στρατεύματα και τις δηλώσεις ετοιμότητας για χερσαία επέμβαση στην πολιορκημένη Γάζα, ο Τζο Μπάιντεν σε διάγγελμά του ανακοίνωσε οικονομική βοήθεια στο Τελ Αβίβ ύψους 14 δισ. δολαρίων για τη στήριξή του στον πόλεμο.

Οι βομβαρδισμοί στη Γάζα συνεχίζονται με χτυπήματα σε κατοικίες ενώ στο στόχαστρο μπήκε και η ιστορική ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου, που είχαν βρει καταφύγιο άμαχοι.

Ισραηλινές επιδρομές βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορες περιοχές της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης

Θέμα ωρών θεωρείται το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, σύμφωνα με τον Τζο Μπάιντεν και τον Ρίσι Σούνακ.

Δύο Αμερικανίδες ομήρους, μητέρα και κόρη, απελευθέρωσε η Χαμάς.

Δείτε live τις εξελίξεις στο in

06:58 Επιστολή Μπλίνκεν στους υπαλλήλους εν μέσω… διαφωνιών

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Aντονι Μπλίνκεν αναγνώρισε τη συναισθηματική επιβάρυνση που επέφερε ο πόλεμος Ισραήλ -Χαμάς στους αμερικανούς διπλωμάτες, εν μέσω δημοσιευμάτων των μέσων ενημέρωσης για εσωτερική διαφωνία σχετικά με τον χειρισμό της σύγκρουσης από την Ουάσιγκτον, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Μπλίνκεν έστειλε επιστολή σε όλους τους υπαλλήλους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σημειώνοντας τις «απαιτητικές» συνθήκες που επηρεάζουν το διπλωματικό σώμα των ΗΠΑ (περισσότερα εδώ).

06:10 Ο αξιωματικός που παραιτήθηκε από το State Department κατηγορεί τις ΗΠΑ πως ποτέ δεν βρήκε το Ισραήλ ένοχο για κανένα παράπτωμα

Ο Τζος Πολ ο πρώην διευθυντής του γραφείου πολιτικών-στρατιωτικών σχέσεων του υπουργέιου εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε στο PBS πως το σύστημα αξιολόγησης για την πώληση όπλων είναι «χαλασμένο». Ουσιαστικά πρόκειται για το σύστημα που κρίνει την πορεία μια χώρας στα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε να υπολογιστεί αν είναι ηθικό να τους πωλήσουν οι ΗΠΑ οπλισμό.

Σύμφωνα με τον Πολ που παραιτήθηκε για «την τυφλή στήριξη στην μια πλευρά», το Ισραήλ «δεν βρέθηκε ούτε μια φορά ένοχο σε κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Παρότι είχαν αναγνωριστεί παραβιάσεις και εγκλήματα πολέμου, «ποτέ δεν έχουν καταλήξει σε συμπεράσματα κάτι που θέλει υπογραφή των πλέον υψηλόβαθμων του τμήματος.»

05:55 Ο πόλεμος Ισραήλ και Παλαιστίνης βρήκε τον δρόμο του για το πανεπιστήμιο Columbia

Από την έναρξη του πολέμου οι σπουδαστές του πανεπιστήμιου Columbia έχουν μοιραστεί σε ομάδες υπέρ των Ισραηλινών και υπέρ των Παλαιστινίων. Το Columbia έχει περίπου κατά 25% φοιτητές από το Ισραήλ ή με εβραϊκό θρήσκευμα. Πλέον το πανεπιστήμιο ακυρώνει την ετήσια συγκέντρωση χρημάτων, που γίνεται από σπουδαστές του πανεπιστημίου, αποφοιτήσαντες, χορηγούς και άλλους.

Όλα άρχισαν όταν φοιτητές αποφάσισαν την ίδια μέρα και στο ίδιο σημείο να κάνουν διαδηλώσεις υπέρ του Ισραήλ και υπέρ της Παλαιστίνης. Οπότε το ένα κάμπους μπήκε σε lockdown. Αργότερα κάποιοι πλούσιοι απόφοιτοι ανακοίνωσαν πως θα σταματήσουν να κάνουν δωρεές καθώς πιστεύουν πως η διοίκηση του πανεπιστημίου δεν τήρησε σωστή στάση καταδίκης των γεγονότων. Με τον ίδιο τρόπο που ο Αμερικανοϊσραηλινός Λες Γουέξνερ απέσυρε την χορηγία από το Χάρβαρντ.

Έτσι ακυρώθηκε η εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων του πανεπιστημίου.

5:23 Ασταμάτητοι βομβαρδισμοί καθόλη τη διάρκεια της νύχτας

Για σφυροκόπημα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας σε αρκετές περιοχές μιλούν οι πληροφορίες, με κάποιους από τους βομβαρδισμούς να σημειώνονται στην Ράφα, στην παλαιστινιακή πλευρά, την Χαν Γιούνις και το στρατόπεδο προσφύγων Τζάμπαλια. Στην βόρεια Γάζα υπήρξαν βομβαρδισμοί στην περιοχή δίπλα από το νοσοκομείο Al-Shifa Hospital.

5:00 Η ΕΕ πιέζει για καθυστέρηση της χερσαίας επίθεσης

Μετά την απελευθέρωση δύο ομήρων από τη Χαμάς στη Γάζα, οι ΗΠΑ και αρκετές κυβερνήσεις στην Ευρώπη πιέζουν διακριτικά το Ισραήλ να μην ξεκινήσει χερσαία εισβολή στη Γάζα, φοβούμενοι ότι η εισβολή θα ανακόψει τις προσπάθειες για απελευθέρωση και άλλων ομήρων , λέει ανώτερος διπλωματικός αξιωματούχος στους Times of Israel.

Οι δυτικές κυβερνήσεις που πιέζουν το Ισραήλ έχουν πολίτες μεταξύ των αγνοουμένων.

4:55 Ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε σε στόχους της Χεζμπολάχ στο Λίβανο

Αεροσκάφη του ισραηλινού στρατού επιτέθηκαν σε στόχους της Χεζμπολάχ ως απάντηση σε αντιαρματικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν χθες κατά του Ισραήλ, ανέφερε ο εκπρόσωπος των IDF.

Μεταξύ των στόχων ήταν στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ και ένας εκτοξευτής αντιαρματικών πυραύλων που στόχευε το Ισραήλ.

4:50 Διασημότητες του Χόλιγουντ ζητούν από τον Μπάιντεν να σταματήσει ο πόλεμος

Διάσημοι καλλιτέχνες ζητούν από τον Μπάιντεν να επιβάλει εκεχειρία στη Γάζα. Κάποιοι από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς και καλλιτέχνες της γενιάς τους προτρέπουν τον πρόεδρο Μπάιντεν «να ζητήσει την άμεση αποκλιμάκωση και κατάπαυση του πυρός στην Γάζα και το Ισραήλ πριν χαθεί έστω και ακόμα μια ζωή».

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που υπογράφουν είναι και οι Κέιτ Μπλάνσετ, Ροζάριο Ντόσον, Χοακίν Φίνιξ, Τζον Στιούαρτ, Μάρκ Ράφαλο, Αλίσα Μιλάνο, Σούζαν Σαράντον, Μαχερσάλα Αλί, Κρίστεν Στούαρτ, Ραμί Γιούσεφ και άλλοι.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι οι καλλιτέχνες που συνυπογράφουν την επιστολή ανήκουν σε διαφορετικές φυλές και θρησκείες.

4:40 Μαζεύει ο Λευκός Οίκος τις δηλώσεις Μπάιντεν περί καθυστέρησης της χερσαίας επίθεσης

Ο Λευκός Οίκος μαζεύει το «ναι» του Μπάιντεν στην ερώτηση δημοσιογράφου αν πρέπει να καθυστερήσει το Ισραήλ τη χερσαία επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ο πρόεδρος δεν άκουσε καλά την ερώτηση» λέει τώρα ο Λευκός Οίκος. «Ο πρόεδρος ήταν μακριά. Δεν άκουσε όλη την ερώτηση. Η ερώτηση ακούστηκε σαν «»Θα θέλατε να δείτε περισσότερους ομήρους να απελευθερώνονται;”. Δεν σχολίασε κάτι άλλο», διευκρίνισε ο Μπεν Λαμπόλτ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

4:25 Συνεχίζει τις απειλές η «Ισλαμική Αντίσταση»

Ενοπλες ομάδες από το Ιράκ, οι οποίες υποστηρίζονται από το Ιραν, προειδοποιούν τις ΗΠΑ με νέες επιθέσεις στις βάσεις τους στο Ιρακ και αλλού, εάν δεν σταματήσουν να υποστηρίζουν τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Τις τελευταίες ημέρες οι ομάδες αυτές εξαπέλυσαν επιθέσεις με ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Ιράκ και τη Συρία, για τις περισσότερες από τις οποίες την ευθύνη ανέλαβε η «Ισλαμική Αντίσταση» στο Ιράκ, ως αντίποινα για την υποστήριξη της Ουάσινγκτον προς το Ισραήλ και προειδοποίηση να μην παρέμβει στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς.

«Αυτά είναι μόνο προειδοποιητικά μηνύματα προς αυτούς και η σοβαρή δουλειά δεν έχει ακόμη ξεκινήσει», αναφέρουν οι πολιτοφύλακες σε ανακοίνωσή τους.

Η ανακοίνωση καταλήγει λέγοντας ότι αν το Ισραήλ εξαπολύσει χερσαία εισβολή στη Γάζα, «να παρακολουθείτε προσεκτικά τα σύνορα με την Ιορδανία».

4:10 Ο Μπάιντεν αποκαλύπτει το λόγο που επιτέθηκε η Χαμάς στο Ισραήλ

Ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της επίθεσης της Χαμάς και της αμερικανικής πίεσης για ομαλοποίηση της σχέσης Ισραήλ-Σαουδικής Αραβίας διαβεβαιώνει ο Μπάιντεν.

«Ένας από τους λόγους που η Χαμάς κινήθηκε εναντίον του Ισραήλ […] ήξεραν ότι επρόκειτο να καθίσω στο τραπέζι με τους Σαουδάραβες» αναφέρει ο Μπάιντεν, σύμφωνα με τους The Times of Israel.

«Μαντέψτε τι ήθελαν οι Σαουδάραβες για να αναγνωρίσουν το Ισραήλ», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, δίνοντας λεπτομέρειες για τις προσπάθειες των ΗΠΑ να μεσολαβήσουν για μια συμφωνία εξομάλυνσης μεταξύ του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες φαίνεται να έχουν τεθεί σε αναμονή μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

03:55 Η Χαμάς δημοσιεύει βίντεο με την απελευθέρωση των δύο αμερικανίδων

Το βίντεο δείχνει την απελευθέρωση των δύο αμερικανίδων Τζούντιθ και Νάταλι Ράαναν μετά την απαγωγή τους από το κιμπούτς Ναχάλ Οζ και την κράτησή τους για 13 ημέρες.

Στο βίντεο φαίνονται μέλη της Χαμάς -τα σώματα και τα πρόσωπα των οποίων είναι θολά- να βγάζουν τη μητέρα και την κόρη από ένα αυτοκίνητο.

חמאס הפיץ תיעוד מהעברת החטופות יהודית ונטלי לידי הצלב האדום@Itsik_zuarets pic.twitter.com/xI3qRniYhA — כאן חדשות (@kann_news) October 20, 2023

03:25 Τηλεφωνική επικοινωνία Μπάιντεν με τις δύο αμερικανίδες που απελευθέρωσε η Χαμάς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την Τζούντιθ και τη Νάταλι Ράναν, μητέρα και κόρη 59 και 17 ετών αντίστοιχα, κατόπιν της απελευθέρωσης τους από τη Χαμάς μετά από δύο εβδομάδες αιχμαλωσίας, αναφέρει ο Λευκός Οίκος.

Ο Μπάιντεν «τους μετέφερε ότι θα έχουν την πλήρη υποστήριξη της αμερικανικής κυβέρνησης καθώς θα αναρρώνουν από αυτή την τρομερή δοκιμασία», προσθέτει ο Λευκός Οίκος.

03:10 Λαβρόφ: «Ελπίζω να λογικευτούν όλοι και να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ εξέφρασε την ελπίδα ότι Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι θα επιστρέψουν σύντομα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Ελπίζω να λογικευτούν όλοι και να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», είπε ο Λαβρόφ, συμπληρώνοντας ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η νέα πραγματικότητα και οι εξελίξεις από το 1967 μέχρι σήμερα.

02:58Νεκροί στην Γάζα θάβονται σε μαζικούς τάφους λόγω έλλειψης ηλεκτρικού και ψύξης

Το γραφείο του ΟΗΕ που συντονίσει τα ανθρωπιστικά ζητήματα (OHCA) ανακοίνωσε πως οι παλαιστίνιοι της Γάζας, αναγκάζονται να θάβουν τους νεκρούς τους σε ομαδικούς τάφους.

«Στις 15 Οκτωβρίου, περίπου περίπου 100 αταυτοποίητα πτώματα, τάφηκαν σε μαζικό τάφο στην Ράφα εξαιτίας έλλειψης αποθηκευτικού χώρου με ψύξη έως ότου να μπορούν να διεξαχθούν διαδικασίες αναγνώρισης. Το μέτρο ακολουθήθηκε για ζητήματα περιβάλλοντος και ανθρώπινης αναξιοπρέπειας, εξαιτίας της αποσύνθεσης των σορών».

02:30 Διέψευσε ο ισραηλινός στρατός πως ζήτησε την εκκένωση σχολείων και του νοσοκομείου

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) διέψευσαν τις αναφορές από την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο και την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) περί προειδοποίησης που έλαβαν από το Ισραήλ για εκκένωση του νοσοκομείου Αλ Κοντς και πέντε σχολείων στη Γάζα, ενόψει επικείμενης επίθεσης.

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε ότι «δέχθηκε απειλή από τις δυνάμεις κατοχής για βομβαρδισμό του νοσοκομείου Αλ Κοντς».

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) δήλωσε πως «Ενημερωθήκαμε από το Ισραήλ ότι είναι αναγκαίο να εκκενώσουμε τις δομές αυτές το συντομότερο δυνατόν» ανέφερε στην ανακοίνωσή της η UNRWA. «Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να διαμαρτυρηθούμε και να απορρίψουμε αυτήν την απόφαση, όμως το συμπέρασμα είναι ότι πλέον οι δομές μας δεν είναι πια ασφαλείς».

02:05 Κοινή ανακοίνωση ΗΠΑ-ΕΕ για την ανθρωπιστική κρίση στην Γάζα

Σε κοινή ανακοίνωση μετά από συνομιλίες στην Ουάσινγκτον, στην πρώτη Σύνοδο Κορυφής από το 2021, με συμμετέχοντες εκτός των άλλων τους Σαρλ Μισέλ, την Ούρσουλα φον Ντερ Λάιε και τον Τζο Μπάιντεν, οι ΗΠΑ και οι ΕΕ εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση.

Δήλωσαν «ανήσυχοι από την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση στην Γάζα», υποστηρίζοντας το «δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα απέναντι στις αποτρόπαιες πράξεις της Χαμάς».

ΗΠΑ και ΕΕ ζήτησαν «την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων και δίνουν έμφαση στην λύση των Δύο Κρατών ως τον βιώσιμο δρόμο για διαρκή ειρήνη».

01: 40 Επιχείρηση της Χεζμπολάχ σε Ισραηλινό στρατώνα αφήνει τρεις νεκρούς Ισραηλινούς

Τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν σε επίθεση της Χεζμπολάχ στον στρατώνα «Branit» σύμφωνα με πηγές της Al Mayadeen.

Τα ισραηλινά ΜΜΕ έχουν επιβεβαιώσει την επίθεση ενώ πηγή του Λιβάνου δήλωσε πως στόχος ήταν ομάδα του πεζικού κοντά στον στρατώνα που επιτέθηκε εναντίον δημοσιογράφων.

Η Χεζμπολάχ ανέφερε πως η επίθεση έγινε με τηλεκατευθυνόμενους πυραύλους, επιβεβαιώνοντας πως υπήρξαν θάνατοι και τραυματισμοί.

Μετά την επίθεση ελικόπτερο Απάτσι «χτένισε» τις γύρω περιοχές, ενώ ακούγονταν πυροβολισμοί και βολές πυροβολικού.

01:18 Ο πατέρας της Νάταλι Ραανάν λέει πως «τα πάει πολύ καλά»

Ο πατέρας της απελευθερωμένης 17χρονης αμερικανίδας, Γιούρι Ραανάν, ανέφερε στο Associated Press πως η κόρη του «τα πάει πολύ καλά», για να συνεχίσει λέγοντας «κλαίω αλλά νιώθω καλά, πολύ καλά».

Ο 71χρονος μόλις έμαθε πως μια Αμερικανίδα και η κόρη της αφέθησαν ελεύθερες, έφαγε όλη του την μέρα προσπαθώντας να επιβεβαιώσει πως είναι η Νάταλι και η μητέρα της.

Τόνισε πως τα καλύτερα νέα θα είναι η κόρη του να γιορτάσει τα γενέθλιά της στο σπίτι με τους φίλους της και την οικογένειά της.

01:02 Καθηγητής μεσανατολικών σπουδών: «Μήνυμα» η απελευθέρωση ομήρων από τη Χαμάς

Ο Abdelhamid Sayim, καθηγητής Μεσανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Rutgers, χαρακτήρισε την απελευθέρωση των Αμερικανίδων αιχμαλώτων από τη Χαμάς ως «μήνυμα».

«Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μήνυμα, μια “χειρονομία” προς τη διεθνή κοινότητα και τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι αν ανταποδώσετε και μας δώσετε κάτι πίσω θα συνεχίσουμε να απελευθερώνουμε τους ομήρους» δήλωσε ο καθηγητής στο Al Jazeera.

«Και νομίζω ότι [η Χαμάς] ενδιαφέρεται κυρίως να φτάσουν οι προμήθειες στη Γάζα και να χαλαρώσουν ή να σταματήσουν οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί».

«Αυτό είναι ένα μήνυμα που θα μπορούσε να ληφθεί από το άλλο μέρος. Θα ενθαρρύνει επίσης τις χώρες που έχουν κάποιες καλές σχέσεις με τη Χαμάς, όπως το Κατάρ, να συνεχίσουν τον δρόμο των διαπραγματεύσεων.

Πιστεύω ότι το Κατάρ θα συνεχίσει αυτόν τον δρόμο. Θα προσπαθήσουν να απελευθερώσουν περισσότερους ομήρους, όχι μόνο Αμερικανούς αλλά και υπηκόους τρίτων χωρών» τονίζει ο Sayim.

00:50 Με την οικογένεια των δύο Αμερικανίδων μίλησε ο Μπάιντεν

Με την οικογένεια της Τζούντιθ και της Νάταλι Ράναν, των δύο Αμερικανίδων που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς, επικοινώνησε ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν.

«Σήμερα το απόγευμα, ο πρόεδρος μίλησε τηλεφωνικά με την οικογένεια των δύο Αμερικανίδων που απελευθερώθηκαν, αφού κρατήθηκαν όμηροι από τη Χαμάς κατά τη διάρκεια της φρικτής τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον του Ισραήλ» αναφέρει η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

00:43 Ισραηλινός στρατός: Είναι ένας πόλεμος που ξεκίνησε η Χαμάς, είμαστε έτοιμοι για όλα

«Αυτός είναι ένας πόλεμος που ξεκίνησε η Χαμάς. Οι στρατιώτες μας είναι έτοιμοι να κάνουν περισσότερα από το να απαντήσουν – η τρομοκρατία της Χαμάς πρέπει να πάψει να υπάρχει» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ο ισραηλινός στρατός.

This is a war started by Hamas. Our soldiers are ready to do more than respond—Hamas terrorism must cease to exist. pic.twitter.com/Oe77x2br3e — Israel Defense Forces (@IDF) October 20, 2023

00:35 Συνεχίζονται οι μάχες στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου

Συνεχίζονται οι μάχες μεταξύ του Ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ κατά μήκος των συνόρων Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με το Al Jazeera.

00:27 Ανάλυση για το νοσοκομείο Αλ Αχλί – «Το χτύπησε παλαιστινιακή ρουκέτα»

Η έκρηξη στο νοσοκομείο Αλ Αχλί δεν οφειλόταν σε πλήγμα από ισραηλινό πύραυλο αλλά πιθανότατα σε παλαιστινιακή ρουκέτα που αστόχησε, υποστηρίζει η υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών της Γαλλίας.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι λένε ότι 471 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νοσοκομείο αυτό αργά το βράδυ της Τρίτης. Το υπουργείο Υγείας της Γάζας επέρριψε την ευθύνη στο Ισραήλ, το οποίο από την πλευρά του λέει ότι η έκρηξη προκλήθηκε από πύραυλο που εκτόξευσαν οι Παλαιστίνιοι μαχητές.

«Τίποτα δεν μας επιτρέπει να πούμε ότι είναι ισραηλινό πλήγμα, το πιθανότερο (σενάριο) είναι ότι επρόκειτο για παλαιστινιακό πύραυλο με κεφαλή βάρους περίπου 5 κιλών που εξερράγη», είπε ένα στέλεχος της υπηρεσίας αυτής (DRM) μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Η DRM αποφάσισε να δημοσιοποιήσει τις αναλύσεις της κατόπιν αιτήματος της γαλλικής προεδρίας, για λόγους διαφάνειας, εξήγησε.

Με βάση την ανάλυση του σημείου της έκρηξης, η DRM εντόπισε μια τρύπα -και όχι κρατήρα- μεγέθους περίπου ενός μέτρου επί 75 εκατοστών και βάθους 30-40 εκατοστών. «Απαιτούνται περίπου πέντε κιλά εκρηκτικής ύλης για να γίνει αυτό, σίγουρα λιγότερα από 10 κιλά», σχολίασε το στέλεχος της υπηρεσίας. Η υπόθεση να επρόκειτο για βόμβα ή για ισραηλινό πύραυλο δεν είναι πιθανή επειδή αυτού του είδους τα όπλα φέρουν πολύ μεγαλύτερο φορτίο και θα είχαν αφήσει μεγαλύτερο κρατήρα, πρόσθεσε. Αντιθέτως, το φορτίο των 5 κιλών συνάδει με τις ρουκέτες που κατασκευάζουν ή αποκτούν οι Παλαιστίνιοι.

00:18 Ο Μακρόν ελπίζει στην απελευθέρωση Γάλλων ομήρων

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ελπίζει ότι η απελευθέρωση των δύο Αμερικανίδων μπορεί να οδηγήσει στην απελευθέρωση Γάλλων υπηκόων που κρατούνται από τη Χαμάς.

00:10 22 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου

22 δημοσιογράφοι – 18 Παλαιστίνιοι, 3 Ισραηλινοί και 1 Λιβανέζος – έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες 14 ημέρες των συγκρούσεων, σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων.

Οκτώ δημοσιογράφοι έχουν τραυματιστεί και τρεις αγνοούνται.

00:00 Τα πιο σημαντικά γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα

Ο Τζο Μπάιντεν χαιρέτισε την απελευθέρωση των δύο Αμερικανίδων που κρατούνταν αιχμάλωτοι από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς δήλωσε ότι η μητέρα και η κόρη απελευθερώθηκαν «για ανθρωπιστικούς λόγους».

Οι Αμερικανίδες, Τζούντιθ Ράναν, 59 ετών, και η κόρη της, Νάταλι Ράναν, κατευθύνονται σε στρατιωτική βάση στο κεντρικό Ισραήλ.

Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζονται, με τις επιθέσεις να αυξάνονται την τελευταία περίπου ώρα.

Ο Μπάιντεν δήλωσε ότι αναμένει ότι η πολυπόθητη ανθρωπιστική βοήθεια να εισέλθει στη Γάζα μέσω του περάσματος της Ράφα με την Αίγυπτο «τις επόμενες 24 με 48 ώρες» ενώ το ίδιο «άμεσο» άνοιγμα «βλέπει» και ο Ρίσι Σούνακ.

Σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο, το Ισραήλ απαίτησε την εκκένωση του νοσοκομείου Al-Quds, το οποίο φιλοξενεί χιλιάδες εκτοπισμένους πολίτες στη Γάζα, κάτι που κρίνεται αδύνατον κατά την εκπρόσωπος της Ημισελήνου.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) ανακοίνωσε ότι της ζητήθηκε από το Ισραήλ να εκκενωθούν πολλά από τα σχολεία της στη Γάζα όπου έχουν καταφύγει Παλαιστίνιοι.

23:50 Η πρώτη φωτογραφία των Αμερικανίδων ομήρων μετά την απελευθέρωσή τους

Στη δημοσιότητα δόθηκε η πρώτη φωτογραφία των δύο Αμερικανίδων μετά την απελευθέρωσή τους από τη Χαμάς.

Οι Τζούντιθ και Νάταλι Ράαναν στέκονται δίπλα σε έναν άνδρα με αλεξίσφαιρο γιλέκο που κρατάει τα χέρια τους, ενώ πλαισιώνονται από μέλη του IDF.

23:45 Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Θα οδηγήσει σε μια νέα χειμερινή ενεργειακή κρίση για την Ευρώπη;

Την επομένη της αιφνιδιαστικής επίθεσης της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, η ισραηλινή κυβέρνηση διέταξε να κλείσει το κοίτασμα φυσικού αερίου Ταμάρ.

Το κοίτασμα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο του Ισραήλ, με περίπου 280 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, και ανήκει στις Chevron, Dor Gas Exploration Limited Partnership, Everest Infrastructures, Isramco Negev 2, Mubadala Investment με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την ισραηλινή εταιρεία Tamar Petroleum. Πριν από τη διακοπή της λειτουργίας του, το κοίτασμα κάλυπτε συνήθως περίπου το 70% των αναγκών του Ισραήλ για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

23:30 Μπλίνκεν: Όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν

Ο Άντονι Μπλίνκεν εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απελευθέρωση δύο Αμερικανών πολιτών από τη Χαμάς, αλλά δήλωσε ότι 10 Αμερικανοί εξακολουθούν να αγνοούνται.

«Γνωρίζουμε ότι κάποιοι από αυτούς κρατούνται όμηροι από τη Χαμάς, μαζί με άλλους περίπου 200 ομήρους που κρατούνται στη Γάζα» δήλωσε ο Μπλίνκεν.

Eυχαρίστησε το Κατάρ για τον ρόλο του στην απελευθέρωση των δύο gynaik;vn, αλλά αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για τις διαπραγματεύσεις γύρω από τους αιχμαλώτους που κρατούνται από τη Χαμάς.

H παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μέσω του περάσματος της Ράφα με την Αίγυπτο αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση Μπάιντεν διεμήνυσε.

23:29 Νετανιάχου: Δύο από τις ομήρους μας είναι στο σπίτι

Ο Μπέενιαμίν Νετανιάχου είπε, μετά την απελευθέρωση της Τζούντιθ και της Νάταλι Ραανάν από την αιχμαλωσία της Χαμάς: «Δύο από τις ομήρους είναι στο σπίτι, δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι. Παράλληλα, συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη μέχρι τη νίκη».

23:26 Ισραηλινός στρατός: Συνεχίζουμε τον αγώνα κατά της Χαμάς και ετοιμαζόμαστε για τα επόμενα στάδια

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας προετοιμάζονται για τα «επόμενα στάδια» στη μάχη κατά της Χαμάς, καθώς η σύγκρουση συνεχίζεται, δήλωσε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος του IDF Daniel Hagari.

«Η κορυφαία προτεραιότητα της χώρας είναι η επιστροφή όλων των απαχθέντων και ο εντοπισμός των αγνοουμένων, με κάθε τρόπο» τόνισε.

«Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε τον πόλεμο κατά της Χαμάς. Και ετοιμαζόμαστε για τα επόμενα στάδια του πολέμου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα περάσματα είναι κλειστά και καμιά βοήθεια δεν μπαίνει στη Λωρίδα (της Γάζας)» συνέχισε, σύμφωνα με το CNN.

Η δήλωση του Hagari ήρθε μετά από ερώτηση σχετικά με περαιτέρω διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων, λέγοντας ότι ο στρατός καταβάλλει «μεγάλη προσπάθεια και δίνουν προτεραιότητα στην επιστροφή όλων των ομήρων».

23:14 Το Ισραήλ ζήτησε να εκκενωθούν σχολεία της UNRWA στην πόλη της Γάζας

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) ανακοίνωσε ότι της ζητήθηκε σήμερα να εκκενωθούν πολλά από τα σχολεία της όπου έχουν καταφύγει Παλαιστίνιοι στην Πόλη της Γάζας, κρίνοντας ότι «δεν είναι πλέον ασφαλή», αφού έλαβε μια προειδοποίηση από το Ισραήλ.

«Ενημερωθήκαμε από το Ισραήλ ότι είναι αναγκαίο να εκκενώσουμε τις δομές αυτές το συντομότερο δυνατόν» ανέφερε στην ανακοίνωσή της η UNRWA. «Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να διαμαρτυρηθούμε και να απορρίψουμε αυτήν την απόφαση, όμως το συμπέρασμα είναι ότι πλέον οι δομές μας δεν είναι πια ασφαλείς», πρόσθεσε, ζητώντας να προχωρήσει «αμέσως» η εκκένωση.

23:10 Χτυπάνε αμάχους, σκότωσαν μωρά» – Ξέσπασε ο Αρχιεπίσκοπος της Μονής του Αγίου Πορφυρίου

Ξέσπασε ο Αρχιεπίσκοπος Τιβεριάδος Αλέξιος της Μονής του Αγίου Πορφυρίου, μετά τον βομβαρδισμό από το Ισραήλ της ιστορικής μονής του Αγίου Πορυφυρίου, στην οποία έχουν βρει καταφύγιο άμαχοι στη Γάζα.

Μιλώντας στο MEGA και στο Live News δήλωσε ότι «εδώ στο κτήριο που έπεσε σκοτώθηκαν 18 άτομα. 18 νεκρούς, μωρά, λέμε μωρά 4 μηνών, 5, 2 ετών, 3 ετών, στην αγκαλιά των γονέων τους. Έχουμε απεγκλωβίσει, έχουμε σύρει τις σορούς. Οι άλλοι προσπάθησαν και απεγκλωβίστηκαν πολλοί».

23:03 Η Χαμάς συζητά την απελευθέρωση και άλλων αμάχων ομήρων

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με «διαμεσολαβητές» για να απελευθερωθούν οι άμαχοι όμηροι οι οποίοι κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την απελευθέρωση δύο Αμερικανίδων, μητέρας και κόρης, η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση δηλώνει ότι «εργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους διαμεσολαβητές για να εφαρμόσει την απόφαση του κινήματος να κλείσει τον φάκελο των πολιτών (ομήρων), όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας.

22:44 Στη Σύνοδο για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή ο Φιντάν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν θα παραστεί στην αυριανή σύνοδο για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, που θα διεξαχθεί στο Κάιρο, ανακοίνωσε το υπουργείο απόψε.

Στο περιθώριο της συνόδου αυτής ο Φιντάν θα έχει επίσης διμερείς επαφές.

«Η επίσκεψη Μπάιντεν στο Ισραήλ ισοδυναμούσε με “έγκριση” της καταστροφής της Γάζας από τις ΗΠΑ»

Ο Χακάν Φιντάν δήλωσε απόψε ότι η επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν στο Ισραήλ, αυτήν την εβδομάδα, ισοδυναμούσε με έγκριση εκ μέρους των ΗΠΑ της καταστροφής της Γάζας και αυτό «σημειώθηκε από την ιστορία».

Μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση TRT Haber, ο Φιντάν είπε ότι το Ισραήλ «άλλαξε το αφήγημα» σχετικά με την εμπλοκή του στην έκρηξη που σημειώθηκε σε νοσοκομείο της Γάζας την Τρίτη. Εξέφρασε επίσης την ελπίδα η αυριανή σύνοδος του Καΐρου να οδηγήσει σε μια συμφωνία με την οποία θα σταματήσει η επίθεση του Ισραήλ.

«Ασφαλώς, το ότι ο Μπάιντεν ήρθε εκεί πέρα υπό αυτές τις συνθήκες και βρέθηκε σε θέση, κατά κάποιο τρόπο, να εγκρίνει την καταστροφή στη Γάζα, σημειώθηκε από την ιστορία. Για πολλούς αυτό δεν αποτελεί έκπληξη αλλά δημιουργεί μια αντίληψη που μπορεί να οδηγήσει σε πολλά διαφορετικά αποτελέσματα για την Αμερική», είπε.

Ο Φιντάν είπε επίσης ότι η Τουρκία προτείνει ένα σύστημα εγγυήσεων στους ομολόγους της ώστε να βρεθεί μια βιώσιμη λύση στη σύγκρουση. Η Τουρκία είναι έτοιμη να αναλάβει εγγυήτρια για την παλαιστινιακή πλευρά, πρόσθεσε, καλώντας και άλλες χώρες της περιοχής να συμμετάσχουν σε αυτό το σύστημα.

22:35 Μπάιντεν: Πανευτυχής για τις Αμερικανίδες που αφέθηκαν ελεύθερες και θα επανενωθούν με την οικογένειά τους

«Σήμερα, εξασφαλίσαμε την απελευθέρωση των δύο Αμερικανίδων που κρατήθηκαν όμηροι από τη Χαμάς κατά τη διάρκεια της φρικτής τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Υπέστησαν μια τρομερή δοκιμασία αυτές τις τελευταίες 14 ημέρες και είμαι πανευτυχής που σύντομα θα επανενωθούν με την οικογένειά τους» ανέφερε, μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο Αμερικανός πρόεδρος και ευχαρίστησε το Κατάρ και το Ισραήλ για τη συνεργασία.

22:27 Νετανιάχου: Ψέμα ότι συζητάμε με την Παλαιστινιακή Αρχή για παραχώρηση της Γάζας

Διέψευσε τα περί παραχώρησης της Γάζας στην Παλαιστινιακή Αρχή ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Ο πρωθυπουργός έχει καθορίσει τον στόχο – να εξαλειφθεί η Χαμάς, κάθε συζήτηση για αποφάσεις παραχώρησης της Γάζας στην Παλαιστινιακή Αρχή ή σε οποιαδήποτε άλλη αρχή είναι ψέμα» ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, σύμφωνα με τη haaretz.

22:19 Σολτς: Όποιος επιτίθεται εναντίον Εβραίων, επιτίθεται εναντίον όλων μας

«Όποιος επιτίθεται εναντίον Εβραίων, τους προσβάλλει ή τους πληγώνει, επιτίθεται εναντίον όλων μας», τονίζει ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς σε συνέντευξή του στο περιοδικό Der Spiegel και δεσμεύεται ότι το γερμανικό κράτος θα κάνει τα πάντα προκειμένου να προστατεύσει την εβραϊκή ζωή στη Γερμανία.

«Το Ισραήλ έχει, βάσει του διεθνούς δικαίου, κάθε νομιμοποίηση να υπερασπιστεί τον εαυτό του εναντίον της τρομοκρατίας της Χαμάς» υπογραμμίζει ο Σολτς και επαναλαμβάνει την προειδοποίησή του προς το Ιράν και τη Χεζμπολάχ να μην εμπλακούν στη σύγκρουση.

«Δεν το λέω μόνο εγώ, και οι Αμερικανοί στέλνουν το ίδιο μήνυμα. Είμαι βέβαιος ότι οι προειδοποιήσεις μας ακούγονται προσεκτικά από εκείνους τους οποίους αφορούν», τονίζει. Ερωτώμενος εάν, σε περίπτωση χερσαίων επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, θα μπορούσαν να αποσταλούν γερμανοί στρατιώτες, ο καγκελάριος αποφεύγει να απαντήσει, επισημαίνοντας ότι «η κατάσταση παραείναι σοβαρή για να κάνουμε αφηρημένες εικασίες».

Αναφερόμενος στα αντισημιτικά επεισόδια που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες στη Γερμανία, ο Όλαφ Σολτς διαβεβαιώνει τους Εβραίους για την αλληλεγγύη της κοινωνίας και τονίζει ότι «το κράτος θα κάνει τα πάντα προκειμένου να προστατεύσει την εβραϊκή ζωή στη Γερμανία και δεν θα επιτρέψουμε να διχαζόμαστε ως πολίτες αυτής της χώρας». «Όποιος επιτίθεται στους Εβραίους, τους προσβάλλει ή τους πληγώνει, επιτίθεται σε όλους μας», λέει χαρακτηριστικά και προσθέτει ότι «πρέπει να αντισταθούμε αποφασιστικά απέναντι σε όποιον φωνάζει αντισημιτικά συνθήματα, καίει σημαίες του κράτους του Ισραήλ και επευφημεί τον θάνατο ανθρώπων ως αποτέλεσμα της τρομοκρατίας της Χαμάς». Όλα αυτά δεν έχουν καμία θέση στη Γερμανία, λέει και περιγράφει την επίθεση της Χαμάς ως «απάνθρωπη» και «βάρβαρη». Κανείς δεν πρέπει να την επικροτεί – ειδικά σε μια χώρα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το Ολοκαύτωμα, προειδοποιεί.

22:10Έφτασαν στο Ισραήλ οι δύο Αμερικανίδες που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς στη Γάζα

Οι δύο Αμερικανίδες που αφέθηκαν νωρίτερα ελεύθερες από τη Χαμάς στη Γάζα, έφτασαν στο Ισραήλ, ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πρόκειται για την Τζούντιθ και τη Νάταλι Ραάναν, οι οποίες απήχθησαν από την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση από το κιμπούτς Ναχάλ Οζ, κοντά στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας, στις 7 Οκτωβρίου.

Μητέρα και κόρη είναι καθ’ οδόν για μια στρατιωτική βάση στο κεντρικό Ισραήλ, αφού τις παρέλαβαν νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός και οι υπηρεσίες ασφαλείας στα σύνορα με τη Γάζα.

Two of the hostages, mother and daughter Yehudit Tai and Natali Shoshana Raanan were released by the Hamas terror organization and were transferred to the Israeli border via the Red Cross. They are on their way to an army base in central Israel were their families are anxiously… pic.twitter.com/xCGFfVEQa1 — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 20, 2023

22:03 Τον θεωρούσαν νεκρό, όμως εντοπίστηκε σε βίντεο με ομήρους της Χαμάς

Ο 21χρονος Αλμόγκ διασκέδαζε με φίλους στο φεστιβάλ μουσικής Supernova στο Ισραήλ.

Από τη μία στιγμή στην άλλη, βρέθηκε όμηρος της Χαμάς μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Μαζί και οι φίλοι του που διασκέδαζαν μαζί μέχρι το ξημέρωμα, όταν είδαν τις ρουκέτες να πέφτουν βροχή και τους μαχητές της Χαμάς να ορμούν εναντίον τους.

Η μητέρα του, μίλησε αποκλειστικά στο MEGA, εκφράζοντας την αγωνία της για την υγεία του γιου της, καθώς αρχικά δεν γνώριζε αν ζει ή αν έχει σκοτωθεί.

«Πήγε στο πάρτι με ένα φίλο. Στις 08:45 με πήρε τηλέφωνο και μου είπε «μαμά, το πάρτι τέλειωσε, πέφτουν ρουκέτες παντού. Θα επικοινωνώ μαζί σου κάθε μισή ώρα. Δεν ξέρω τι συνέβη μαμά, σε αγαπώ». Από τότε δεν έχω καμία επαφή μαζί του», είπε η μητέρα του.

21:54 Bloomberg: ΗΠΑ και σύμμαχοι πιέζουν το Ισραήλ να καθυστερήσει την εισβολή στη Γάζα μέχρι να απελευθερωθούν οι όμηροι

Κυβερνήσεις των ΗΠΑ και ευρωπαϊκών χωρών πιέζουν το Ισραήλ να καθυστερήσει την χερσαία εισβολή του στη Γάζα για να κερδίσει χρόνο για τις μυστικές συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, σύμφωνα με έκθεση που εξασφάλισε το Bloomberg.

Οι διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς μέσω του Κατάρ είναι λεπτές και μπορεί να αποτύχουν, αναφέρει το δημοσίευμα, επικαλούμενο πηγές με γνώση των συνομιλιών.

Οι πηγές δήλωσαν στο πρακτορείο ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η Χαμάς μπορεί να συμφωνήσει να απελευθερώσει τουλάχιστον ορισμένους από τους άμαχους ομήρους της χωρίς να απαιτήσει από το Ισραήλ να απελευθερώσει κρατούμενους σε αντάλλαγμα.

Το Ισραήλ συμφώνησε υπό την πίεση των ΗΠΑ να αναστείλει μια μαζική στρατιωτική επιχείρηση, είπαν.

21:45 Το Ισραήλ διώκει αριστερό βουλευτή του, επειδή μίλησε για την σφαγή στη Γάζα

Η Επιτροπή Δεοντολογίας του ισραηλινού κοινοβουλίου (Κνεσέτ) αποφάσισε να εκδιώξει τον βουλευτή της Χαντάς (Αραβικό ψηφοδέλτιο για την αλλαγή) και μέλος του Πολιτικού Γραφείου του Κομουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, Όφερ Κασίφ, από τη Βουλή για 45 ημέρες και να ακυρώσει τον μισθό του για δύο εβδομάδες, εξαιτίας των «δηλώσεών του κατά του Ισραήλ», όπως εκλήφθηκε η αναφορά του κατά του πολέμου στη Γάζα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της επιτροπής, αυτή η απόφαση ήρθε μετά από περίπου 400 καταγγελίες πολιτών και μελών της Κνεσέτ, του Almog Cohen (Otzma Yehuedt) και του Nissim Faturi (του δεξιού Likud) κατά του μέλους της Κνεσέτ, Όφερ Κασίφ, «εξαιτίας των δηλώσεών του στα ξένα μέσα ενημέρωσης με τρόπο που συνδέει το Ολοκαύτωμα με την πολιτική της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια του πολέμου».

21:33 «Αδύνατον να εκκενωθεί» το νοσοκομείο Al-Quds

Η Nebal Farsakh, εκπρόσωπος της Ερυθράς Ημισελήνου, δήλωσε ότι η εντολή του Ισραήλ να εκκενωθεί το νοσοκομείο Al-Quds στην πόλη της Γάζας είναι αδύνατη.

«Έχουμε περίπου 500 ασθενείς, πολλοί είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας, και οι περισσότεροι εκεί είναι παιδιά» δήλωσε στο Al Jazeera. «Πολλοί είναι σε κρίσιμη κατάσταση και είναι συνδεδεμένοι με μηχανήματα υποστήριξης. Δεν υπάρχει τρόπος να τους απομακρύνουμε με ασφάλεια.

Αυτό θα θέσει τη ζωή τους σε κίνδυνο. Ακόμη και ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι οι εντολές εκκένωσης των νοσοκομείων είναι αδύνατο να εφαρμοστούν. Αποτελούν θανατική ποινή για όλους τους ασθενείς» είπε εκπέμποντας σήμα κινδύνου.

21:18 Αναφορές για νεκρούς Ισραηλινούς στρατιώτες από επίθεση της Χεζμπολάχ στα σύνορα με τον Λίβανο

Multiple Israeli Casualties are being reported on the Border with Lebanon following a Hezbollah Attack roughly an hour ago using 2 Anti-Tank Guided Missiles on an IDF Outpost. pic.twitter.com/VlGcyc7Dbu — OSINTdefender (@sentdefender) October 20, 2023

21:12 Συναγερμός για ρουκέτες στην Αντόντ και το Κιριάτ Μάλκι

Συναγερμός για ρουκέτες σήμανε στις παράκτιες ισραηλινές πόλεις Ασντόντ και Κιριάτ Μάλκι ενώ σειρήνες ηχούν και στο νότιο Ισραήλ

21:07 Γαλλία: Νέοι συναγερμοί για βόμβα σε 18 αεροδρόμια, 10 εκκενώθηκαν

Δεκαοχτώ αεροδρόμια στις περιφέρειες της Γαλλίας έγιναν στόχος νέων ψεύτικων συναγερμών για βόμβα σήμερα το πρωί, δέκα από τα οποία εκκενώθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές που υπόσχονται ότι οι «επιτήδειοι» που είναι οι δράστες των μηνυμάτων αυτών, θα τιμωρηθούν.

Από την Τετάρτη που άρχισε αυτό το κύμα απειλών, η λειτουργία των μεγάλων αεροδρομίων που εξυπηρετούν το Παρίσι, δηλαδή του Σαρλ-ντε-Γκολ και του Ορλί, δεν επηρεάστηκε.

«Βλέπουμε από την Τετάρτη μια αύξηση των συναγερμών για βόμβα, των ψεύτικων συναγερμών στα αεροδρόμιά μας. Και θέλω να το πω ξεκάθαρα, οι εξυπνάκηδες και οι φαρσέρ που επιδίδονται σε αυτού το είδους το παιχνίδι είναι στην πραγματικότητα πολύ ανόητοι, και μάλιστα πολύ επικίνδυνα άτομα» δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Μεταφορών Κλεμάν Μπον.

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη των σχολικών διακοπών του φθινοπώρου, οι αερομεταφορές διαταράσσονται σήμερα για τρίτη συνεχή ημέρα.

Την Τετάρτη, 17 αεροδρόμια είχαν δεχθεί απειλές, εκ των οποίων 15 εκκενώθηκαν. Την Πέμπτη σε 25 αεροδρόμια σήμανε συναγερμός και μέτρα εκκένωσης ελήφθησαν σε 19 μεταξύ αυτών, σύμφωνα με τον υπουργό.

21:00 Εγγύς Ανατολή: Υπάρχει πιθανότητα ειρήνευσης;

«Αυτή είναι η χειρότερη και πιο δύσκολη σύγκρουση που έχουμε βιώσει από τότε που ιδρύθηκε το ισραηλινό κράτος το 1948», εκτιμά η Πνίνα Σαρβίτ Μπαρούχ από το Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας, μιας δεξαμενής σκέψης του Πανεπιστημίου Τελ Αβίβ.

Από την αρχή της διένεξης μεταξύ Αράβων και Ισραηλινών, εδώ και περισσότερα από 75 χρόνια, έχουν χάσει τη ζωή τους δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι.

Ειδικοί εκφράζουν φόβους ότι η τωρινή σύγκρουση, που πυροδότησε η επίθεση της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στο Ισραήλ, θα εξελιχθεί σε μακρύ και αιματηρό πόλεμο.

20:45 Έξαρση αντισημιτικών και ισλαμοφοβικών ενεργειών στο Λονδίνο

Οι αντισημιτικές και ισλαμοφοβικές ενέργειες αυξήθηκαν κατακόρυφα στο Λονδίνο μετά την έναρξη της πολύνεκρης σύγκρουσης του Ισραήλ με τη Χαμάς, ανακοίνωσε σήμερα η Σκότλαντ Γιαρντ.

«Παρά την αυξημένη παρουσία αστυνομικών, παρατηρήσαμε σημαντική άνοδο (του αριθμού) των εγκλημάτων μίσους στο Λονδίνο», με 218 αξιόποινες αντισημιτικές ενέργειες στο διάστημα από την 1η μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Την αντίστοιχη περίοδο πέρσι είχαν καταγραφεί μόνο 15, διευκρίνισε η αστυνομία.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα παρατηρήθηκε επίσης αύξηση των ισλαμοφοβικών αξιόποινων πράξεων, από 42 πέρσι, στις 101.

20:39 Γκίντεον Λεβί: Ο πόλεμος στη Γάζα πρέπει να σταματήσει αμέσως

Την ώρα που οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις προετοιμάζονται για τη χερσαία επιχείρηση εντός της Λωρίδας της Γάζας, μια επιχείρηση που όλα δείχνουν ότι θα είναι ιδιαίτερα αιματηρή και με διάρκεια, αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι φωνές μέσα στο Ισραήλ που υποστηρίζουν ότι χρειάζεται μια διαφορετική πορεία που να μην προϋποθέτει μια τέτοια αιματοχυσία.

Μία από αυτές τις θαρραλέες φωνές είναι ο δημοσιογράφος Γκίντεον Λεβί που με άρθρο του στην εφημερίδα Haaretz ζητά να σταματήσει τώρα το λουτρό αίματος στη Γάζα. Υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τα θύματα – για τα οποία μικρή σημασία έχει η απλή απόδοση ευθυνών – ενώ σπεύδει να προειδοποιήσει ότι η συμπάθεια που μπορεί να υπάρχει για το Ισραήλ τώρα εύκολα μπορεί να μετασχηματιστεί σε κατακραυγή εάν συνεχιστεί η βαναυσότητα.

20:26 Εντολή άμεσης εκκένωσης σε νοσοκομείο της Γάζας από το Ισραήλ

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε ότι έλαβε προειδοποίηση από τις ισραηλινές δυνάμεις να εκκενώσει αμέσως το νοσοκομείο Al Quds στη Γάζα.

Urgent Appeal🚨 PRCS faces an imminent threat. The IOF demands the evacuation of Al-Quds Hospital, a sanctuary for over 400 patients and around 12,000 displaced civilians. We call the international community to act urgently, averting another catastrophe like Al-Ahli Hospital — PRCS (@PalestineRCS) October 20, 2023

20:23 Μπάιντεν: Το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει μέσα στις επόμενες 24-48 ώρες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι αναμένει το συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ της Γάζας και της Αιγύπτου να ανοίξει για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας εντός 24 έως 48 ωρών.

20:21 Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε ανώτερο στέλεχος της Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε ένα ακόμα ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, τον Μαχμούντ Σαμπίχ, ο οποίος υπηρετούσε ως ανώτερος μηχανικός και επικεφαλής μονάδας στο τμήμα έργων και ανάπτυξης της Χαμάς.

Το τμήμα λειτουργούσε με σκοπό την αύξηση των δυνατοτήτων της Χαμάς σε όπλα, ανταλλάσσοντας γνώσεις με τρομοκρατικές οργανώσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή.

20:17 Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας και τα δύσκολα διλήμματα της Αιγύπτου

Στη Λωρίδα της Γάζας συντελούνται μια πλήρης ανθρωπιστική καταστροφή και εγκλήματα πολέμου, μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου.

Εν μέσω ολομέτωπης επίθεσης του Ισραήλ -σε αντίποινα για την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου- σχεδόν ο μισός πληθυσμός του πλήρως αποκλεισμένου παλαιστινιακού θύλακα έχει εκτοπιστεί εσωτερικά από τον βορρά στο νότο, κατόπιν ισραηλινών τελεσιγράφων.

Στα νότια σύνορα με την Αίγυπτο εν τω μεταξύ, το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα -η μόνη εκεί δίοδος από και προς τη Λωρίδα της Γάζας- παρέμενε πρακτικά κλειστό από την έναρξη του νέου πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

20:10 Σούνακ: Το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει άμεσα

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε όσους βρίσκονται στη Γάζα αποτελεί «άμεση προτεραιότητα» και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο συζητά με την Αίγυπτο για το πώς θα παράσχει «πρακτική βοήθεια επί τόπου».

Ο Ρίσι Σούνακ, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, δήλωσε ότι το συνοριακό πέρασμα της Ράφα θα πρέπει να ανοίξει ξανά «άμεσα».

20:02 Με τον Σίσι και τον Αμπάς συναντήθηκε ο Σούνακ

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ συναντήθηκε σήμερα στο Κάιρο με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς και υπογράμμισε ότι είναι αναγκαίο να επιτραπεί η είσοδος της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και, παράλληλα, να μην υπάρχουν θύματα μεταξύ των αμάχων στον πόλεμο της Χαμάς με το Ισραήλ.

«Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τα βαθύτατα συλλυπητήριά του για τις απώλειες αμάχων στη Γάζα (…) Οι ηγέτες συμφώνησαν ότι είναι αναγκαίο όλες οι πλευρές να λάβουν μέτρα για να προστατευθούν οι άμαχοι», ανέφερε το γραφείο του Σούνακ στην ανακοίνωση που εξέδωσε. Επίσης «καταδίκασαν την τρομοκρατία της Χαμάς και τόνισαν ότι η Χαμάς δεν εκπροσωπεί τον παλαιστινιακό λαό.

Νωρίτερα ο Σούνακ συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και συμφώνησαν ότι οι ηγέτες όλων των χωρών θα πρέπει να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να αποφευχθεί η διάχυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο Σούνακ χαιρέτισε τις προσπάθειες που καταβάλλει η Αίγυπτος για να ανοίξει εκ νέου η μεθοριακή διάβαση της Ράφα με τη Γάζα το συντομότερο δυνατόν.

19:53 Η Χαμάς λέει ότι απελευθέρωσε Αμερικανίδα όμηρο και την κόρη της

Η Χαμάς δήλωσε ότι απελευθέρωσε μια Αμερικανίδα όμηρο και την κόρη της μετά από διαμεσολάβηση του Κατάρ.

Ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της οργάνωσης, των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, Αμπού Ουμπάιντα, δήλωσε, σύμφωνα με το middle east eye:

«Σε απάντηση στις προσπάθειες του Κατάρ, οι Ταξιαρχίες αλ-Κασάμ απελευθέρωσαν δύο Αμερικανούς πολίτες (μια μητέρα και την κόρη της) για ανθρωπιστικούς λόγους και για να αποδείξουν στον αμερικανικό λαό και τον κόσμο ότι οι ισχυρισμοί του Μπάιντεν και της φασιστικής κυβέρνησής του είναι ψευδείς και αβάσιμοι».

19:45 Ισραηλινά τανκς συγκεντρώνονται βόρεια της Γάζας

Δορυφορικές εικόνες, που δημοσιεύει το Sky News, αποκαλύπτουν την ανάπτυξη εκατοντάδων αρμάτων μάχης και τεθωρακισμένων οχημάτων από το Ισραήλ σε δύο περιοχές βόρεια της Γάζας, υποδηλώνοντας προετοιμασίες για πιθανή χερσαία εισβολή.

Σύμφωνα με το βρετανικό Μέσο, βρίσκεται 6,5 χλμ βόρεια του (κλειστού) περάσματος Erez στα βόρεια σύνορα της Γάζας.

Η επικείμενη χερσαία εισβολή του ισραηλινού στρατού στη Γάζα αναμένεται να είναι η σημαντικότερη από την εισβολή του στο Λίβανο το 2006.

19:40 SOS από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα: Οι Παλαιστίνιοι που τραυματίστηκαν στη Γάζα κινδυνεύουν να πεθάνουν σε λίγες ώρες

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα προειδοποιούν ότι οι Παλαιστίνιοι που τραυματίστηκαν στη Γάζα κινδυνεύουν να πεθάνουν «μέσα σε λίγες ώρες γιατί είναι αδύνατο να λάβουν ιατρική βοήθεια».

19:33 Τα πιο σημαντικά γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα

Τα πιο σημαντικά γεγονότα στην κρίση που μαίνεται στη Μέση Ανατολή και ενώ ακόμα το πέρασμα της Ράφα παραμένει κλειστό.

Τα Ηνωμένα Έθνη τονίζουν την ανάγκη τα φορτηγά που μεταφέρουν διεθνή βοήθεια για τη Γάζα να ξεκινήσουν «μέσα στην επόμενη ημέρα», καθώς οι Παλαιστίνιοι εξακολουθούν να βρίσκονται στα όρια της εξαθλίωσης.

Να βάλουν ξανά βαθιά το χέρι στη τσέπη, ζήτησε ο Τζο Μπάιντεν από τους Αμερικανούς, για να ενισχύσει κυρίως, τους συμμάχους του Ισραηλινούς και Ουκρανούς να αντιμετωπίσουν τα θερμά μέτωπα, έναντι της Χαμάς και της Ρωσίας αντίστοιχα.

Νέα έρευνα έδειξε ότι σχεδόν το 80% των Ισραηλινών κατηγορεί τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για την αποτυχία να αποτραπεί η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ για την αποστολή όπλων στο Ισραήλ

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ δήλωσε ότι ο πόλεμος θα χωριστεί σε τρία στάδια.

Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι η πλειονότητα των 200 ανθρώπων που κρατούνται αιχμάλωτοι από τη Χαμάς είναι ακόμη ζωντανοί.

Οι διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης φούντωσαν σε όλον τον κόσμο, καθώς οι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους για να καταγγείλουν τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

Δεκαοκτώ παγκόσμιοι ηγέτες και αξιωματούχοι αναμένεται να λάβουν μέρος στην ειρηνευτική σύνοδο κορυφής του Καΐρου το Σάββατο.

19:29 Σειρήνες στην Ασκελόν και στο Κιμπούτς Ζικίμ στα νότια του Ισραήλ

Σειρήνες ηχούν στην Ασκελόν και στο Κιμπούτς Ζικίμ στα νότια του Ισραήλ, σύμφωνα με τη Haaretz.

19:27 Πώς η Χαμάς κατάφερε να έχει έσοδα εκατοντάδων εκατομμυρίων κάθε χρόνο

Τους τρόπους χρηματοδότησης του διοικητικού μηχανισμού της Χαμάς αναλύει η Wall Street Journal εκτιμώντας, επικαλούμενη πηγές από το Ισραήλ και δυτικούς αναλυτές, ότι μέρος της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα κατέληξε μέσω του φορολογικού συστήματος στα ταμεία της οργάνωσης.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, τη τελευταία διετία υπήρξε μια σχετική οικονομική κινητικότητα στον αποκλεισμένο από στεριά, αέρα και θάλασσα θύλακα, επειδή η κυβέρνηση του Ισραήλ επέτρεψε σε περισσότερους Παλαιστίνιους να εργάζονται στο Ισραήλ και η Αίγυπτος άνοιξε μια εμπορική πύλη προς τη Γάζα, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να εισάγουν και να εξάγουν αγαθά. Από την εμπορική δραστηριότητα αυτή, υποστηρίζει η Wall Street Journal, επωφελήθηκε η Χαμάς.

19:19 ΝΥΤ: Το Ισραήλ συνεχίζει να συγκεντρώνει δυνάμεις για χερσαία εισβολή

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να προετοιμάζεται για την χερσαία επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, με στρατιώτες να συγκεντρώνονται σε περιοχές κοντά στα σύνορα του θύλακα, αν και ο χρόνος της επόμενης φάσης της επιχείρησης παραμένει αμφίβολος, αναφέρουν οι New York Times.

«Η διαταγή θα έρθει», είπε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ, στους στρατιώτες πεζικού σε ένα βίντεο που διανεμήθηκε από το γραφείο του. «Όσοι βλέπουν τώρα τη Γάζα από μακριά θα τη δουν από μέσα», πρόσθεσε.

19:11 30 οι νεκροί Γάλλοι στο Ισραήλ

Στους 30 ανέρχονται οι Γάλλοι υπήκοοι που έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ, στους 7 οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με διπλωματική πηγή που επικαλείται η haaretz.

19:06 Τι γνωρίζουμε για τους ομήρους της Χαμάς

Περισσότερους από 200 Ισραηλινούς και ξένους υπηκόους κατάφεραν να απαγάγουν οι ένοπλοι της Χαμάς το πρωινό της 7ης Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της επιδρομής που έκαναν σε κιμπούτς και στρατιωτικές βάσεις στη Λωρίδα της Γάζας και στο νότιο Ισραήλ.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, περισσότεροι από 200 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 30 εφήβων και παιδιών και 20 ανθρώπων ηλικίας άνω των 60, κρατούνται ως όμηροι στη Γάζα, όπως μετέδωσε χθες το ισραηλινό δίκτυο Kan.

Η Χαμάς υποστηρίζει ότι έχει 200 ομήρους και ότι ακόμα 50 κρατούνται από άλλες ένοπλες οργανώσεις στον θύλακα. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη Χαμάς, πάνω από 20 όμηροι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες.

18:54 Ερντογάν: Στα όρια της γενοκτονίας οι επιχειρήσεις του Ισραήλ

«Επαναλαμβάνω την έκκλησή μας προς το Ισραήλ να μην επεκτείνει το εύρος επιθέσεων εναντίον αμάχων και να σταματήσει αμέσως τις επιχειρήσεις που μοιάζουν με γενοκτονία» είπε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με το Anadolu.

#BREAKING ‘I reiterate our call to Israel not to expand scope of attacks on civilians and to immediately cease operations that approach genocide,’ says Turkish President Erdogan pic.twitter.com/Zg3SKGYWiC — Anadolu English (@anadoluagency) October 20, 2023

18:45 Καμπάνια του Ισραήλ για τα παιδιά – ομήρους της Χαμάς

Οι φωτογραφίες των παιδιών που κρατάει ομήρους η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας προβάλλονται σε μεγάλες πόλεις του κόσμου.

Το Ισραήλ ανέβασε ένα βίντεο στο Χ ώστε να «ακουστούν οι φωνές» των παιδιών ομήρων της Χαμάς παντού, εν μέσω του πολέμου που συγκλονίζει τη Μέση Ανατολή.

«Τριάντα παιδιά μας κρατούνται όμηροι από τους τρομοκράτες της Χαμάς. Είναι μόνα και φοβισμένα. Θα συνεχίσουμε μέχρι να βεβαιωθούμε ότι οι φωνές τους θα ακουστούν σε όλο τον κόσμο» αναφέρεται στην ανάρτηση.

30 of our children are currently being held in the Gaza Strip by Hamas terrorists. They are alone and afraid. We will continue to make sure that their voices are heard by millions around the world. pic.twitter.com/BtO60xj7QW — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 20, 2023

18:38 Ρουκέτες χτύπησαν κτήρια στη Μετούλα

Σειρήνες ήχησαν στη Μετούλα, στο βόρειο Ισραήλ αφότου δύο ρουκέτες χτύπησαν κτήρια στην πόλη. «Δεν υπήρξαν θύματα», δήλωσε τοπικός αξιωματούχος.

18:31 Βίντεο από πλήγματα του IDF στη Λωρίδα της Γάζας

Βίντεο από τα πλήγματα που κατάφερε στη Λωρίδα της Γάζας δίνει στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός.

Στους στόχους περιλαβάνονται πολλά στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, θέσεις εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων και τούνελ της Χαμάς.





18:23 Από την Αίγυπτο μέχρι το Ιράκ διαδηλωτές κατεβαίνουν στους δρόμους αραβικών πόλεων για τη Γάζα

Από το Κάιρο μέχρι τη Βαγδάτη, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στις αραβικές πρωτεύουσες σε υποστήριξη των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας που βομβαρδίζονται από το Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς.

Στο Κάιρο, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές, μερικές χιλιάδες από τους οποίους στην εμβληματική πλατεία Ταχρίρ, φώναξαν «Ψωμί, ελευθερία, αραβική Παλαιστίνη» και «Ο λαός θέλει την πτώση του Ισραήλ», παραφράζοντας τα δύο κυριότερα συνθήματα της «επανάστασης» του 2011 που ανέτρεψε τον πρόεδρο Χόσνι Μουμπάρακ.

Στη Βαγδάτη, μερικές χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους, μεταξύ των οποίων πολλοί υποστηρικτές του Χασντ αλ-Σάαμπι, ενός συνασπισμού ένοπλων παρατάξεων που πρόσκεινται στο Ιράν, ορκισμένο εχθρό του Ισραήλ και υποστηρικτή της Χαμάς.

18:17 Μπάιντεν: Οι τρομοκράτες πρέπει να πληρώσουν, δεν πρέπει να κάνουμε πίσω

«Η Ιστορία μάς έχει διδάξει ότι όταν οι τρομοκράτες δεν πληρώνουν το τίμημα ή όταν οι δικτάτορες δεν πληρώνουν το τίμημα για την επιθετικότητά τους, προκαλούν περισσότερο χάος, θάνατο και καταστροφή.

Και το κόστος και οι απειλές για την Αμερική και τον κόσμο συνεχίζουν να αυξάνονται.

Δεν πρέπει να κάνουμε πίσω» γράφει σε ανάρτησή του ο Τζο Μπάιντεν.

History has taught us that when terrorists don’t pay the price for their terror or when dictators don’t pay a price for their aggression, they cause more chaos, death, and destruction. And the costs and threats to America and to the world keep rising. We must not walk away. — President Biden (@POTUS) October 20, 2023

18:12 Το Ισραήλ ετοιμάζεται να κλείσει το Al Jazeera;

Η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε κανόνες έκτακτης ανάγκης που επιτρέπουν στις ισραηλινές αρχές να διακόπτουν προσωρινά τη λειτουργία ξένων ειδησεογραφικών τηλεοπτικών δικτύων, σύμφωνα με δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης.

Το μέτρο αυτό φαίνεται να στοχεύει το Al Jazeera, το τηλεοπτικό δίκτυο με έδρα το Κατάρ, το οποίο καταγγέλλεται εδώ και χρόνια από το Ισραήλ για μεροληπτική, όπως αναφέρει το εβραϊκό κράτος, δημοσιογραφική κάλυψη υπέρ των Παλαιστινίων.

Η ισραηλινή κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης, που συγκροτήθηκε μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, συζητά τις τελευταίες μέρες το ενδεχόμενο λήψης μέτρων κατά του Al Jazeera, παρά τις ανησυχίες οργανώσεων για την ελευθερία του Τύπου.

18:04 «Ούτε με 10 εκατ. στρατιώτες δεν θα νικηθεί η Γάζα»

Επί μια εβδομάδα, οι διαβόητες Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ζεσταίνουν τις μηχανές τεθωρακισμένων και αρμάτων μάχης, για να εισβάλουν στη Γάζα. Την ίδια στιγμή όμως, δυτικοί βετεράνοι και στρατηγοί είναι κάτι παραπάνω από απαισιόδοξοι εάν τελικά οι Ισραηλινοί διαβούν τον «Ρουβικώνα».

Οι αντικειμενικοί στόχοι των Ισραηλινών είναι τέσσερις: να ανατραπεί το καθεστώς της Χαμάς και να καταστραφούν οι στρατιωτικές της δυνατότητες, να τερματιστεί μια και καλή η απειλή επιθέσεων από τη Γάζα, να εξασφαλιστεί η επιστροφή των ομήρων και να υπερασπιστούν τα σύνορα και τους Ισραηλινούς πολίτες.

Ήδη, όμως η επίτευξη και μόνο του πρώτου, από αυτούς τους στόχους, είναι πιθανό να αποδειχτεί μια απίστευτα εξουθενωτική αποστολή

17:53 Ένα τραπέζι με μια θέση κενή για τους απαχθέντες της Χαμάς

Οι οικογένειες των αγνοουμένων της 7ης Οκτωβρίου οι οποίοι έχουν απαχθεί από την Χαμάς προχώρησαν σήμερα σε μια συμβολική και ιδιαίτερα συγκινητική κίνηση. Έστρωσαν στην καρδιά του Τελ Αβίβ το τραπέζι του Σαββάτου (Sabbat table) στο οποίο θα υπάρχει και αυτό το Σάββατο μια θέση κενή.

17:48 Ο Μπάιντεν ζήτησε 14,3 δισ. δολάρια ως συμπληρωματική χρηματοδότηση προς το Ισραήλ

Η διοίκηση Μπάιντεν ζήτησε από το Κογκρέσο σχεδόν 106 δισ. δολάρια για την Ουκρανία, το Ισραήλ και την προστασία των αμερικανικών συνόρων.

Η χρηματοδότηση περιλαμβάνει και ποσό ύψους 9 δισ. για ανθρωπιστική βοήθεια προς το Ισραήλ, τη Γάζα και την Ουκρανία, σύμφωνα με τον Guardian.

17:42 352 νεκροί στη Γάζα το τελευταίο 24ωρο

352 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές των IDF στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του θύλακα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό τους, από την έναρξη του πολέμου έχουν σκοτωθεί 4.137 άτομα και έχουν τραυματιστεί πάνω από 13.000. Είπε επίσης ότι υπάρχουν αναφορές για 1.400 αγνοούμενους παγιδευμένους κάτω από τα χαλάσματα, οι μισοί από τους οποίους είναι παιδιά.

Σύμφωνα με αναφορές του Υπουργείου Υγείας της Γάζας, επτά νοσοκομεία στη Λωρίδα δεν μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες και τέσσερα εξακολουθούν να λειτουργούν.

17:33 Διεθνής Αμνηστία: Πέντε περιπτώσεις ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα που παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο

Πέντε περιπτώσεις ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα που παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο παρουσιάζει σε έκθεσή της η Διεθνής Αμνηστία.

Ο οργανισμός κατέγραψε αεροπορικές επιδρομές που στόχευαν αδιακρίτως αμάχους, μεταξύ άλλων παραβιάσεων.

«Στη δηλωμένη πρόθεσή τους να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα για να καταστρέψουν τη Χαμάς, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν δείξει μια συγκλονιστική αδιαφορία για τις ζωές των αμάχων» δήλωσε η επικεφαλής της Αμνηστίας, Agnes Callamard.

«Οι πέντε περιπτώσεις που παρουσιάζονται μόλις και μετά βίας ξύνουν την επιφάνεια της φρίκης που έχει καταγράψει η Αμνηστία και καταδεικνύουν τον καταστροφικό αντίκτυπο που έχουν οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στους ανθρώπους στη Γάζα».

@amnesty has documented unlawful #Israeli attacks, including indiscriminate attacks, which caused mass civilian casualties and must be investigated as #warcrimes. https://t.co/Bk6hFj8WGs — Amnesty MENA (@AmnestyMENA) October 20, 2023

17:25 Απέλαση των υποστηρικτών της Χαμάς ζητά η Γερμανίδα υπουργός Εσωτερικών

Η υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας δήλωσε ότι οι υποστηρικτές της Χαμάς θα πρέπει να απελαθούν από τη χώρα, όπου είναι δυνατόν, προσθέτοντας ότι οι αρχές «τους παρακολουθούν στενά».

«Εάν είμαστε σε θέση να απελάσουμε υποστηρικτές της Χαμάς, πρέπει να το κάνουμε», δήλωσε η Νάνσι Φέζερ στους δημοσιογράφους έπειτα από συνομιλίες με αξιωματούχους της Ομοσπονδιακής Εγκληματολογικής Υπηρεσίας.

17:18 Παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας: 20 τραυματίες στη Δυτική Οχθη

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, 20 Παλαιστίνιοι τραυματίσθηκαν σε συγκρούσεις με τον ισραηλινό Στρατό στη Δυτική Όχθη.

17:10 Ισραήλ: 100.000 πολίτες έχουν υποβάλει αιτήσεις για άδεια οπλοκατοχής από την έναρξη του πολέμου

Το υπουργείο Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι από την έναρξη του πολέμου με τη Χαμάς, πριν από 14 μέρες, το υπουργείο έχει λάβει περίπου 100.000 αιτήσεις από πολίτες στη χώρα για να λάβουν ιδιωτικές άδειας οπλοκατοχής, σε μια ραγδαία αύξηση του αριθμού αυτού.

Από την αρχή του έτους έχουν εκδοθεί περίπου 26.000 ατομικές άδειες οπλοφορίας

16:57 Ισραηλινός στρατός: Παλεύουμε για την ύπαρξή μας

«Αμυνόμαστε. Υπερασπιζόμαστε τα σπίτια μας, τους ανθρώπους μας και την ύπαρξή μας. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι φρικαλεότητες της 7ης Οκτωβρίου δεν θα επαναληφθούν ποτέ ξανά. Είμαστε άνθρωποι καθημερινοί, δάσκαλοι, ηλεκτρολόγοι, και πολλοί από εμάς έχουν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να παλέψουμε για την ασφάλεια και την ύπαρξή μας.

Θα νικήσουμε τη Χαμάς στο πεδίο της μάχης και θα βοηθήσουμε το νότιο Ισραήλ να ανθίσει και πάλι» λέει σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Χ ο εκπρόσωπος του IDF, Jonathas Conricus.

“We fight for our existence,” IDF Spokesperson LTC (Res.) Jonathan Conricus. pic.twitter.com/0c9nkuGqAs — Israel Defense Forces (@IDF) October 20, 2023

16:45 Προειδοποίηση του Ιράν στις ΗΠΑ για την αποστολή όπλων στο Ισραήλ

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ για την αποστολή όπλων στο Ισραήλ, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, λέγοντας ότι αυτό θα περιπλέξει περαιτέρω την κατάσταση στη Γάζα.

«Η ευρεία υποστήριξη των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής όπλων και πυρομαχικών, στο σιωνιστικό καθεστώς, θεωρείται ως συμμετοχή της αμερικανικής κυβέρνησης στα εγκλήματα του σιωνιστικού καθεστώτος. Αυτό περιπλέκει περαιτέρω την κατάσταση στη Γάζα» δήλωσε ο Μοχάμαντ Μπαγκερί, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον υπουργό Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ την Παρασκευή.

Ο Bagheri δήλωσε επίσης ότι απαιτείται «σοβαρή δράση» για την πρόληψη των εγκλημάτων πολέμου και ζήτησε να σταλεί ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, ανέφερε η Tasnim και αναμεταδίδει το CNN.

16:31 Αίγυπτος κατά δυτικών ΜΜΕ – «Στοχοποιούν την Αίγυπτο για το κλείσιμο του περάσματος της Ράφα»

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Αιγύπτου καταγγέλλει τα δυτικά μέσα ενημέρωσης ότι στοχοποιούν την Αίγυπτο και τα κατηγορούν για το κλείσιμο του περάσματος της Ράφα, παρά τις στοχευμένες ισραηλινές επιθέσεις.

«Η στοχοποίηση της Αιγύπτου στα δυτικά μέσα ενημέρωσης είναι ξεκάθαρη στην τρέχουσα κρίση. Προωθώντας το σενάριο της εκτόπισης, θεωρώντας την Αίγυπτο υπεύθυνη για το κλείσιμο του περάσματος παρά τις στοχευμένες επιθέσεις του Ισραήλ και την άρνηση εισόδου βοήθειας και πρόσφατα αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι ευθύνη της Αιγύπτου η παρεμπόδιση της εξόδου υπηκόων τρίτων χωρών» έγραψε στο X ο Ahmed Abu Zeid.

Targeting 🇪🇬 in Western media is clear in the current crisis ! Promoting displacement scenario, holding 🇪🇬 responsible for the Crossing closure despite 🇮🇱 targeted attacks & refusal of aid entry & recently insinuating 🇪🇬 responsibility for obstructing third-country nationals exit — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) October 20, 2023

16:22 Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για τους πυραύλους στο βόρειο Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για τους πέντε αντιαρματικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν σήμερα στο βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με τη haaretz.

Footage from earlier showing Artillery Exchanges on the Lebanese Border with Northern Israel. pic.twitter.com/gkowOXgskM — OSINTdefender (@sentdefender) October 20, 2023

16:10 Γκάλαντ: Στόχος η εξόντωση της Χαμάς

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκάλαντ παρουσίασε σήμερα τα πολεμικά σχέδια και τους στόχους της ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας στη Λωρίδα της Γάζας, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Κνεσέτ.

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι πολεμικοί ισραηλινοί στόχοι περιλαμβάνουν την εξόντωση της Χαμάς, μέσω της καταστροφής των στρατιωτικών και κυβερνητικών της δυνατοτήτων, την πλήρη παραίτηση του Ισραήλ από κάθε ευθύνη στη Γάζα και τη δημιουργία ενός νέου «καθεστώτος ασφαλείας» στη Λωρίδα της Γάζας.

15:33 Συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Χαμάς για την απελευθέρωση ομήρων

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, ο Ρώσος πρέσβης στο Ισραήλ αποκάλυψε ότι η Μόσχα βρίσκεται σε συνομιλίες με την ισλαμιστική οργάνωση για την απελευθέρωση ομήρων.

15:17 Το 65% των Ισραηλινών είναι υπέρ μιας χερσαίας επίθεσης στη Λωρίδα της Γάζας

Σχεδόν το 80% των Ισραηλινών κατηγορούν τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για την αποτυχία να αποτραπεί η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση.

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι το 65% των Ισραηλινών υποστηρίζει μια χερσαία επίθεση εναντίον της Λωρίδας της Γάζας, ενώ το 21% αντιτίθεται σε αυτήν.

Μόνο το 8% των ερωτηθέντων δεν θεωρεί τον Νετανιάχου υπεύθυνο για τις επιθέσεις στο νότιο Ισραήλ κοντά στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, από τις οποίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 1.400 άνθρωποι. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

15:10 Ο Μακρόν λέει ότι θα κάνει τα πάντα για να επιστρέψουν οι Γάλλοι όμηροι από τη Γάζα

Το Παρίσι θα κάνει τα πάντα «για να επιστρέψουν σώοι και αβλαβείς στη Γαλλία» οι Γάλλοι όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, υποσχέθηκε σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στις οικογένειές τους με τις οποίες συνομίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

«Ο αρχηγός του κράτους τις διαβεβαίωσε για την πλήρη κινητοποίησή του, όπως και γι’αυτήν όλων των υπηρεσιών του κράτους για να εξασφαλιστεί η απελευθέρωσή τους», πρόσθεσε η γαλλική προεδρία σε ανακοίνωση που εξέδωσε μετά τις συνομιλίες που είχε ο Μακρόν με τις οικογένειες των Γάλλων ομήρων.

J’ai pu échanger à l’instant avec des familles d’otages français retenus par le Hamas. Je le dis ici à tous : la France n’abandonne pas les siens. Nous faisons tout notre possible pour obtenir la libération et le retour de nos compatriotes. La Nation se tient à leurs côtés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 20, 2023

«Θα γίνουν τα πάντα για να επιστρέψουν σώοι και αβλαβείς στη Γαλλία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε εκ νέου στις οικογένειες την υποστήριξή του και αυτή όλων των Γάλλων απέναντι σε αυτήν την τρομερή δοκιμασία (που αντιμετωπίζουν) και την αποφασιστικότητά του να αγωνιστεί αδιάκοπα κατά όλων των μορφών τρομοκρατίας», σημείωσε η γαλλική προεδρία.

14:47 Νέα στοιχεία για τους ομήρους – Ζωντανοί οι περισσότεροι

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) εξέδωσαν νέα ανακοίνωση με πληροφορίες σχετικά με τους τουλάχιστον 200 ομήρους που κρατούνται αυτή τη στιγμή στη Λωρίδα της Γάζας. Η ανακοίνωση αναφέρει:

Περισσότεροι από 20 από αυτούς είναι παιδιά κάτω των 18 ετών.

10 έως 20 από αυτούς είναι άνω των 60 ετών.

Η πλειονότητα των ομήρων είναι ζωντανοί

Η ανακοίνωση των IDF αναφέρει επίσης ότι πτώματα «μεταφέρθηκαν ως όμηροι» στη Λωρίδα της Γάζας μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

14:39 Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις «χτύπησαν» μαχητές της Χεζμπολάχ

Πριν από λίγη ώρα, τρεις μαχητές της Χεζμπολάχ εντοπίστηκαν στα σύνορα με τον Λίβανο, με αεροσκάφη των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων να τους βομβαρδίζουν.

Επιπλέον, πριν από λίγο, ελεύθεροι σκοπευτές του Ισραηλινού στρατού άνοιξαν πυρ εναντίον ενόπλων που εντοπίστηκαν να δρουν στην ίδια περιοχή.





14:33 Αποκαλύψεις από τον πρώην αρχηγό της Χαμάς

Για τους ομήρους που κρατά η Χαμάς και πολλά ακόμη, μίλησε ο πρώην αρχηγός της ισλαμιστικής οργάνωσης Χάλεντ Μασάαλ σε συνέντευξή του στο σαουδαραβικό δίκτυο Al – Arabiya.

Ο πρώην ηγέτης ανέφερε ότι η ένοπλη οργάνωση κρατά αιχμάλωτους πολλούς Ισραηλινούς στρατιώτες προκειμένου να διαπραγματευτεί την απελευθέρωση των κρατουμένων που είναι φυλακισμένοι στο Ισραήλ.

Στην συνέχεια, ο ίδιος ανέφερε ότι η αιφνιδιαστική επίθεση που διεξήγαγε η Χαμάς στο Ισραήλ ήταν «μια υπολογισμένη κίνηση που η οργάνωση έχει πλήρη επίγνωση των συνεπειών της». Διαβάστε περισσότερα εδώ.

14:25 Στο πλευρό της Παλαιστίνης η Γκρέτα Τούνμπεργκ

Week 270. Today we strike in solidarity with Palestine and Gaza. The world needs to speak up and call for an immediate ceasefire, justice and freedom for Palestinians and all civilians affected.#FreePalestine #IStandWithPalestine #StandWithGaza #FridaysForFuture

Thread🧵 pic.twitter.com/uXOP2O1Vur — Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 20, 2023

14:22 Ανεξάρτητη έρευνα για το χτύπημα στο νοσοκομείο στη Γάζα ζητά ο ΟΗΕ

Τα Ηνωμένα Έθνη ζητούν διεθνή έρευνα για την έκρηξη στο νοσοκομείο.

Το γραφείο του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ζήτησε τη διεξαγωγή ανεξάρτητης διεθνούς έρευνας για την έκρηξη στο αραβικό νοσοκομείο al-Ahli στη Γάζα στις αρχές της εβδομάδας.

«Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συναρμολογήσουμε τι συνέβη», δήλωσε εκπρόσωπος στη Γενεύη.

14:14 Η Χαμάς συζητά την απελευθέρωση κάποιων ομήρων με αντάλλαγμα κατάπαυση του πυρός

Το BBC αναφέρει ότι καθώς συνεχίζονται οι συνομιλίες για την απελευθέρωση πολλών από τους 203 ομήρους που κρατούνται στη Γάζα, η Χαμάς προσφέρθηκε να απελευθερώσει ορισμένους με αντάλλαγμα την άμεση κατάπαυση του πυρός.

Το Ισραήλ δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε αυτό.

Η συνεχιζόμενη αιχμαλωσία τους στη Γάζα είναι ένας παράγοντας που περιπλέκει τους Ισραηλινούς διοικητές που σχεδιάζουν την επερχόμενη χερσαία εισβολή τους στην περιοχή.

Προφανώς, οι όμηροι έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να βγουν ζωντανοί αν αυτό μπορεί να γίνει με διαπραγματεύσεις, σχολιάζει το ΒΒC.

14:05 Τα τρία στάδια του πολέμου παρουσίασε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ – Στόχος η αλλαγή καθεστώτος στη Γάζα

Ο υπουργός Άμυνας Yoav Galant μίλησε για τις τρεις φάσεις του πολέμου: «Η πρώτη φάση: μια στρατιωτική εκστρατεία με πυρά και ελιγμούς για την καταστροφή της Χαμάς.

Η δεύτερη φάση: η συνέχιση των μαχών σε χαμηλότερη ένταση και η εξάλειψη των θυλάκων αντίστασης.

Η τρίτη φάση: η δημιουργία ενός νέου καθεστώτος ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας, η άρση της ευθύνης του Ισραήλ για τη ζωή στη Λωρίδα της Γάζας και η δημιουργία μιας νέας πραγματικότητας ασφαλείας για τους πολίτες του Ισραήλ στο Οτέφ. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

14:00 Σφοδρή επίθεση σε συνοικία – Με ξύδι φροντίζουν τις πληγές

Μια ολόκληρη συνοικία με περίπου 25 πολυώροφες πολυκατοικίες στη βόρεια Γάζα ισοπεδώθηκε .

Πρόκειται για «ένα τεράστιο συγκρότημα κατοικιών που καταστράφηκε ολοσχερώς», δήλωσε ο δημοσιογράφος Hani Abu Ishera.

Οι κάτοικοι δήλωσαν ότι έλαβαν ισραηλινά προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά τους τηλέφωνα την ώρα του πρωινού, ενώ 10 λεπτά αργότερα ακολούθησε ένα μικρό χτύπημα από μη επανδρωμένο αεροσκάφος που έκανε το μήνυμα πιο κατανοητό. Μισή ώρα μετά την αρχική προειδοποίηση, μαχητικά αεροσκάφη F-16 κατέρριψαν τα κτίρια με τεράστιες εκρήξεις και σύννεφα σκόνης.

Την ίδια στιγμή υπάρχει σοβαρή έλλειψη ιατρικών προμηθειών. Σε μια περίπτωση στο Khan Younis , οι γιατροί αναγκάστηκαν να πάνε σε ένα κατάστημα στην τοπική αγορά για να αγοράσουν ξύδι για να θεραπεύσουν πληγές λόγω έλλειψης ιατρικών υλικών.

Εν τω μεταξύ, ο συνολικός αριθμός των νεκρών από τις επιθέσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και σήμερα το πρωί σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας ανήλθε σε τουλάχιστον 65. Αλλά υπάρχουν ακόμα άνθρωποι κάτω από τα ερείπια, οπότε αναμένουμε ότι ο αριθμός τους θα αυξηθεί.

13:35 Ανησυχία από την κλιμακούμενη ένταση στη Δυτική Όχθη

Αναφορές για ισραηλινά τεθωρακισμένα οχήματα στη Ραμάλα είχαμε νωρίτερα, από τους ίδιους τους κατοίκους της πόλης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Επιπλέον ο Παλαιστίνιος υπουργός Υγείας ανέφερε ότι ένας νεαρός άνδρας δέχτηκε πυρά από τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, η παρουσία του ισραηλινού στρατού στην περιοχή συνεχίζεται από χθες το βράδυ καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση όλη τη νύχτα στον προσφυγικό καταυλισμό Νουρ Σαμς, όπου δώδεκα «τρομοκράτες» σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 άνθρωποι συνελήφθησαν, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

13:29 Ένταση στην Ιερουσαλήμ

To Al Jazeera αναφέρει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων σε Παλαιστίνιους που ήθελαν να προσευχηθούν στο Wadi al-Joz, έξω από την παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ.

13:23 Στο πέρασμα της Ράφα ο Γκουτέρες – Αντιμετωπίζουμε περιορισμούς

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες αναφέρει ότι αντιμετωπίζει «περιορισμούς» στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

«Συνεργαζόμαστε ενεργά με όλα τα μέρη προκειμένου να αποσαφηνίσουμε αυτούς τους περιορισμούς, ώστε να μπορέσουν αυτά τα φορτηγά να κινηθούν προς τα σημεία όπου χρειάζονται. Χρειαζόμαστε αυτά τα φορτηγά να κινηθούν το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Γκουτέρες μιλώντας στο αιγυπτιακό συνοριακό πέρασμα κοντά στη Ράφα.

«Έχουμε δύο εκατομμύρια ανθρώπους εδώ που υποφέρουν τρομερά. Δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει τροφή, δεν υπάρχουν φάρμακα, δεν υπάρχουν καύσιμα. Η Γάζα χρειάζεται τα πάντα για να επιβιώσει»

13:21 Τανκς του αιγυπτιακού στρατού κοντά στο πέρασμα της Ράφα

Το πέρασμα της Ράφα αποτελεί το μοναδικό δρόμο εξόδου από την πολιορκούμενη Λωρίδια της Γάζας, ο οποίος δεν ελέγχεται από το Ισραήλ.

Μέσω αυτού αναμένεται να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια προς τους αμάχους, οι οποίοι ξεμένουν από βασικές προμήθεις, τρόφιμα, νερό και φάρμακα.

Επίσης, από το πέρασμα της Ράφα αναμένεται να φύγουν από τη Γάζα ξένοι υπήκοοι, καθώς και Παλαιστίνιοι με διπλή υπηκοότητα.

13:15 Μήπως η Χαμάς έχει καταφέρει να κερδίσει ήδη τον πόλεμο;

Σε άρθρο του στην Washington Post, ο Γιουβάλ Νώε Χαράρι περιγράφει τους στόχους που κρύβονται πίσω από την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Στην ανάλυση του, αναφέρει ότι ένας από τους στόχους που ήθελε να πετύχει η Χαμάς δεν ήταν άλλος από τον να εμποδίσει το Ισραήλ και τον Νετανιάχου να ολοκληρώσει το σχέδιο του για συμφιλίωση με τον αραβικό κόσμο, για αυτό και χτύπησαν λίγο πριν υπογραφεί η συμφωνία.

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

13:01 Ισραηλινός στρατός: Εξήντα συλλήψεις στη Δυτική Όχθη, μια κατεδάφιση σπιτιού

Εξήντα Παλαιστίνιοι «ύποπτοι για συμμετοχή σε τρομοκρατικές δραστηριότητες» συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Δυτική Όχθη, ενώ ένα σπίτι κατεδαφίστηκε από τον ισραηλινό στρατό, ανακοίνωσαν οι IDF.

12:45 Ισραηλινός στρατός: Αναφορές για πυροβολισμούς στα σύνορα με τον Λίβανο

12:31 Αύριο και βλέπουμε για την ανθρωπιστική βοήθεια, λέει ο ΟΗΕ – Αμφιταλαντεύεται το Ισραήλ

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μέσω του περάσματος της Ράφα είναι κάτι που «θα καθοριστεί».

Τα σχόλια έρχονται καθώς ο ΟΗΕ αναφέρει ότι «η πρώτη παράδοση [ανθρωπιστικής βοήθειας] αναμένεται να ξεκινήσει την επόμενη ημέρα ή περίπου την επόμενη μέρα».

Το Ισραήλ δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν θα εμποδίσει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στην αποκλεισμένη Λωρίδα της Γάζας από το πέρασμα της Ράφα μετά από πιέσεις των διεθνών συμμάχων της, και με τον όρο ότι δεν θα περιλαμβάνει καύσιμα και δεν θα επωφεληθεί η Χαμάς.

Ουρές με φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια περιμένουν στο έδαφος της Αιγύπτου στη Ράφα. Αρχικά είχε ειπωθεί ότι είκοσι φορτηγά θα περνούσαν σήμερα στην αποκλεισμένη Γάζα.

12:29 Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Εμίρη του Κατάρ και του Βρετανού πρωθυπουργού

Ο Εμίρης του Κατάρ σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θανί και ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σουνάκ συμφώνησαν στην ανάγκη να αποτραπεί η κλιμάκωση της βίας σε όλη τη Μέση Ανατολή και να δοθούν τρόφιμα, νερό και φάρμακα στους πολίτες που υποφέρουν στη Γάζα.

«Υπογράμμισαν την επιτακτική ανάγκη να αποφευχθεί οποιαδήποτε κλιμάκωση της βίας σε ολόκληρη την περιοχή και συμφώνησαν ότι οι ηγέτες είχαν την ευθύνη να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να την αποτρέψουν», ανέφερε το γραφείο του Σουνάκ μετά τη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών.

12:22 Στους 17 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών μετά τον βομβαρδισμό στην εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου

Ο Παλαιστίνιος υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των νεκρών μετά τον βομβαρδισμό στην εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου ανέρχεται μέχρι αυτή τη στιγμή σε 17 άτομα.

12:18 ΠΟΥ: «Ευελπιστούμε πως το συνοριακό πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει σήμερα»

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας τόνισε πως «εξακολουθούμε να αιτούμαστε πρόσβαση για τη μεταφορά των σωτήριων προμηθειών» στη Γάζα και «ευελπιστούμε πως το συνοριακό πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει σήμερα».

«Οι περαιτέρω καθυστερήσεις θα καταλήξουν σε μεγαλύτερη οδύνη και περισσότερους θανάτους» προειδοποίησε ο Τέντρος Γκεμπρεγέσους.

12:09 Οι κάτοικοι της Γάζας έχουν πρόσβαση σε περίπου τρία λίτρα νερό την ημέρα

Το νερό για τις βασικές ανάγκες στη Γάζα έχει μειωθεί επικίνδυνα, αφού το Ισραήλ εξαπέλυσε «πλήρη πολιορκία» στη λωρίδα μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Το BBC παρουσιάζει το παρακάτω ενδεικτικό γράφημα:

12:05 Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών ηγετικών στελεχών της Χαμάς

Τα στελέχη της Χαμάς που έχουν σκοτωθεί από την αρχή της σύγκρουσης. Διαβάστε αναλυτικά εδώ

11:57 Ο αιματηρός απολογισμός μετά από 14 ημέρες συγκρούσεων

Οι νεκροί Ισραηλινοί είναι τουλάχιστον 1.403 και ο νεκροί Παλαιστίνιοι 4.629, ανάμεσά τους τουλάχιστον 1524 παιδιά και 1000 γυναίκες.

11:47 Συρίγος για χερσαία εισβολή στη Γάζα: Στα πρόθυρα Γ’ Παγκοσμίου Πολέμου εάν εμπλακεί το Ιράν

Τον κίνδυνο η προαναγγελθείσα χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα, να αποτελέσει το έναυσμα ώστε ο πόλεμος να λάβει παγκόσμιες διαστάσεις, επισήμανε ο Άγγελος Συρίγος, βουλευτής ΝΔ και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου.

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

11:42 Είμαστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα δηλώνει ο ισραηλινός στρατός

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντανιέλ Χαγκάρι δήλωσε ότι η ισραηλινή αεροπορία πλήττει τη Λωρίδα της Γάζας «με ρυθμό που δεν έχει παρατηρηθεί εδώ και δεκαετίες», προσθέτοντας ότι ο στρατός προετοιμάζεται για τα επόμενα στάδια της μάχης.

11:20 Ο Αμπάς δεν μίλησε ούτε στο τηλέφωνο με τον Μπάιντεν

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς αρνήθηκε και τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν μετά την ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησής τους την Τετάρτη ως αποτέλεσμα του βομβαρδισμού του νοσοκομείου στη Γάζα.

Την είδηση μεταδίδει το κρατικό ισραηλινό ραδιόφωνο.

11:05 Αναφορές για ισραηλινά τεθωρακισμένα στη Ραμάλα

Κάτοικοι στη Ραμάλα λένε στο Al Jazeera ότι είδαν ισραηλινά τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού να εισέρχονται στην πόλη της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Η Ραμάλα υπόκειται στην αρμοδιότητα της Παλαιστινιακής Αρχής που οι ισραηλινές δυνάμεις δεν έχουν δικαιοδοσία.

Σύμφωνα με τον Παλαιστίνιο υπουργό Υγείας, ένας νεαρός άνδρας δέχτηκε πυρά από τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις.

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

10:58 Ισραηλινές επιδρομές στο Τζαμί Al Omari Mosque

Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κατέστρεψε το ιστορικό τέμενος Al Omari στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών της Γάζας, όπως μετέδωσε το Anadolu.

Israeli warplanes destroy the Grand Al-Omari Mosque in Jabalia, north of the Gaza Strip.#Gaza_Under_Attack #GazaGenocide pic.twitter.com/OWJb6ZP6Bx — Quds News Network (@QudsNen) October 20, 2023

10:50 Το Ισραήλ συνέλαβε τον εκπρόσωπο της Χαμάς στη Δ. Όχθη

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς Χασάν Γιούσεφ συνελήφθη την Πέμπτη κατά τη διάρκεια επιδρομών που πραγματοποίησε το Ισραήλ στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Ο Γιούσεφ συνελήφθη «ως ύποπτος ότι ενεργούσε για λογαριασμό της Χαμάς», δήλωσε την Παρασκευή στο CNN η Υπηρεσία Ασφαλείας του Ισραήλ.

Ο Γιούσεφ είναι κορυφαίο πολιτικό στέλεχος της Παλαιστίνης, υπηρετεί ως επίσημος εκπρόσωπος της Χαμάς στη Δυτική Όχθη και κατέχει θέση στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο.

Το CNN ανέφερε προηγουμένως ότι ο Γιούσεφ ήταν μεταξύ των περισσότερων από τα 60 μέλη της Χαμάς που συνελήφθησαν από το Ισραήλ σε επιδρομές στη Δυτική Όχθη, το κατεχόμενο από το Ισραήλ παλαιστινιακό έδαφος που βιώνει όλο και περισσότερο τον αντίκτυπο των μαχών στη Γάζα.

Ο Γιούσεφ έχει συλληφθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις αρκετές φορές και έχει περάσει συνολικά 24 χρόνια σε ισραηλινές φυλακές με διάφορες κατηγορίες για υποκίνηση επεισοδίων, είσοδο στην Ιερουσαλήμ χωρίς άδεια και για συμμετοχή στη Χαμάς.

10:42 Εργασίες επισκευής του περάσματος στη Ράφα – Ασαφές εάν θα ανοίξει σήμερα

Η Αίγυπτος κάνει επισκευές στους βομβαρδισμένους δρόμους για να ανοίξει το πέρασμα της Ράφα, προκειμένου να περάσουν τα 20 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Λωρίδα της Γάζας.

Αν και ο Μπάιντεν είχε δηλώσει ότι το πέρασμα ενδεχομένως θα ανοίξει την Παρασκευή, προς το παρόν παραμένει κλειστό ενώ δεν είναι σαφές εάν πρόκειται να ανοίξει άμεσα.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι έχει συμφωνήσει μόνο στη παροχή τροφίμων, νερού και φαρμάκων. Τα απαραίτητα καύσιμα για την τροφοδοσία των νοσοκομείων και τα συστήματα φίλτρων νερού δεν αποτελούν μέρος της συμφωνίας.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, μιλώντας στο Κάιρο, δήλωσε ότι οι προμήθειες που πρόκειται να εισέλθουν θα ανακουφίσουν αυτό που αποκάλεσε ως κολοσσιαίο ανθρώπινο πόνο και δυστυχία.

Όμως, οι οργανισμοί βοήθειας λένε ότι χρειάζονται πολύ περισσότερα, σε σταθερή βάση.

10:37 Η Γερμανός υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής του Καΐρου

Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας παρατείνει το ταξίδι της στη Μέση Ανατολή για να συμμετάσχει σε σύνοδο κορυφής στην Αίγυπτο το Σάββατο, ανακοίνωσε το γραφείο της την Παρασκευή.

Μετά τις συνομιλίες στο Τελ Αβίβ και τη Βηρυτό που έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή, η Μπέρμποκ θα μεταβεί στο Κάιρο για τη σύνοδο κορυφής του Σαββάτου για την ειρήνη, δήλωσε το υπουργείο.

10:28 Η ιστορία της Μονής του Αγίου Πορφυρίου που βομβαρδίστηκε στη Γάζα

Όταν μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κατέστρεψε το σπίτι της Walaa Sobeh και μεγάλο μέρος της γειτονιάς της, η Παλαιστίνια μουσουλμάνα αναζήτησε καταφύγιο στην παλαιότερη μονή της Γάζας.

Στη Μονή του Αγίου Πορφυρίου, δεν βρήκε απλώς ένα καταφύγιο, αλλά ένα αίσθημα ότι ανήκει σε μία «οικογένεια» — τους ένωνε όχι μόνο ο φόβος των βομβαρδισμών γύρω τους αλλά και η ελπίδα της επιβίωσης.

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ

10:17 Δεκατρείς νεκροί σε προσφυγικό καταυλισμό στη Δ. Όχθη – Ανάμεσά τους πέντε παιδιά

Δεκατρείς άνθρωποι, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ισραηλινής επιχείρησης στον προσφυγικό καταυλισμό Νουρ Σαμς στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

«Ο ισραηλινός στρατός κατοχής διέπραξε σφαγή στον προσφυγικό καταυλισμό Nour Shams στο Tulkarem κατά τη διάρκεια της χθεσινής του επίθεσης στον καταυλισμό, όπου το σύνολο των νεκρών έφτασε τους 13, συμπεριλαμβανομένων 5 παιδιών», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή.

Από το πρωί της Παρασκευής, οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν αποσυρθεί από τον καταυλισμό, μετέδωσε το επίσημο τηλεοπτικό κανάλι Palestine TV.

10:12 Αρχιεπίσκοπος Τιβεριάδος Αλέξιος για την ελληνορθόδοξη: Μέσα ήταν πολλοί χριστιανοί

«Χτύπησαν τα γραφεία και την είσοδο του μοναστηριού. Τα βομβάρδισαν με πύραυλο και κατέρρευσε όλο το κτήριο. Μέσα είχε πολλούς Χριστιανούς, πολλοί εκ των οποίων έχουν τραυματιστεί και έχουμε και νεκρούς», είπε στην ΕΡΤ ο Αρχιεπίσκοπος Τιβεριάδος Αλέξιος, που βρίσκεται στην ελληνορθόδοξη εκκλησία που βομβαρδίστηκε στη Γάζα.

«Πρέπει να φέρουν μπουλντόζες, ώστε να δούμε πόσοι άνθρωποι καταπλακώθηκαν» τόνισε, ενώ συμπλήρωσε ότι είναι πάνω από 400 άτομα στο μοναστήρι.

10:08 Εκκενώνει πόλη στα βόρεια σύνορα το Ισραήλ

Το Ισραήλ ζήτησε την απομάκρυνση των κατοίκων από την Κιριάτ Σμόνα, μια πόλη στο βόρειο τμήμα της χώρας κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, όπου η κατάσταση είναι τεταμένη μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός.

Οι ισραηλινές αρχές «ανακοίνωσαν την εφαρμογή σχεδίου για την απομάκρυνση των κατοίκων» της πόλης αυτής και τη μεταφορά τους «σε σπίτια υποδοχής που χρηματοδοτούνται από το κράτος», επεσήμανε ο στρατός.

Η Κιριάτ Σμόνα έχει περίπου 25.000 κατοίκους και βρίσκεται περίπου 2 χιλιόμετρα από τον συνοριακό φράκτη με τον Λίβανο.

09:56 IDF: Πλήξαμε πάνω από εκατό στόχους στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένου τζαμιού

Ο ισραηλινός στρατός έπληξε περισσότερους από εκατό στόχους στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής, δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού την Παρασκευή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού, στο στόχαστρο μπήκαν τούνελ, αποθήκες, κεντρικά γραφεία καθώς και ένα τζαμί στη συνοικία Τζαμπάλια της πόλης της Γάζας, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως σημείο παρατήρησης από μαχητές της Χαμάς.

Κατά τη διάρκεια των χτυπημάτων, σκοτώθηκε ο Amjad Majed Muhammad Abu ‘Odeh, ένας πράκτορας της Χαμάς που συμμετείχε στη σφαγή ισραηλινών πολιτών στο νότιο Ισραήλ.

מטוסי קרב תקפו במהלך הלילה מעל מאה מטרות מבצעיות של ארגוני הטרור ברצועת עזה, והשמידו פירי מנהרות, מחסני אמצעי לחימה ועשרות מפקדות מבצעיות. במהלך התקיפות חוסל על ידי צה»ל ושב»כ מחבל שהיה בכוח הימי של ארגון הטרור חמאס, המחבל לקח חלק בפעולות הטרור הרצחניות בעוטף עזה >> pic.twitter.com/b1qvniVmLK — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 20, 2023

09:42 Ανακοίνωση του ΥΠΕΞ για τους θανάτους στον Άγιο Πορφύριο

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη για την απώλεια ζωών που προκλήθηκε από χτύπημα σε κτήριο παρακείμενο στο μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα.

Η προστασία των αμάχων και η ασφάλεια των τόπων λατρείας και των θρησκευτικών ιδρυμάτων θα πρέπει να διασφαλίζονται και να γίνονται σεβαστές από κάθε πλευρά», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ.

Δεκάδες φέρεται να είναι οι νεκροί από τον βομβαρδισμό του Ισραήλ στην εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου.

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

09:31 Ένας νεκρός από την επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε θέσεις της Χεζμπολάχ στο Λίβανο σε απάντηση σε πυρά προς το Ισραήλ που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη από το λιβανέζικο έδαφος, δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού.

Αναφέρθηκε επίσης ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος του στρατού σκότωσε έναν ύποπτο μαχητή στο έδαφος του Λιβάνου.

09:20 Στη Σύνοδο του Καΐρου ο Αμπάς και ο Σούνακ

Εκπρόσωποι από χώρες της Μέσης Ανατολής καθώς και ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σουνάκ αναμένεται να συγκεντρωθούν το Σάββατο στο Κάιρο για μια σύνοδο κορυφής για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς αναχώρησε για τη διάσκεψη στο Κάιρο το πρωί της Παρασκευής. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών António Guterres αναμένεται επίσης να συμμετάσχει.

Μαζί τους θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Σουνάκ σκοπεύει να «τονίσει την ανάγκη αποφυγής της περιφερειακής κλιμάκωσης και της αποτροπής περαιτέρω άσκοπης απώλειας ζωών αμάχων»

09:05 Το αιματοκύλισμα της Γάζας σε αριθμούς

Ο ΟΗΕ δίνει στοιχεία για την κατάσταση στη Γάζα από τότε που το Ισραήλ κήρυξε τον πόλεμο στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 3.785 – εκ των οποίων τουλάχιστον 1.524 ήταν παιδιά και 1.444 γυναίκες.

Ο πραγματικός αριθμός των νεκρών στη Γάζα είναι πιθανό να είναι πολύ υψηλότερος, καθώς εκατοντάδες ακόμη θύματα παραμένουν θαμμένα κάτω από τα ερείπια των κτιρίων που ισοπεδώθηκαν από την ισραηλινή επίθεση, η οποία πλησιάζει στο τέλος της δεύτερης εβδομάδας της.

Ο ΟΗΕ παραθέτει και άλλα στοιχεία:

Τουλάχιστον το 30% του συνόλου των κατοικιών στη Λωρίδα της Γάζας έχει είτε καταστραφεί (12.845 μονάδες) από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, έχει καταστεί μη κατοικήσιμο (9.055 μονάδες) ή έχει υποστεί ελαφρές ζημιές (121.000 μονάδες), σύμφωνα με το Υπουργείο Στέγασης στη Γάζα.

Ο αριθμός των εσωτερικά εκτοπισμένων από τους βομβαρδισμούς της Γάζας έχει φθάσει περίπου το 1 εκατομμύριο, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 527.500 ανθρώπων που έχουν πάει σε 147 καταφύγια έκτακτης ανάγκης που έχουν οριστεί από τον ΟΗΕ, στα οποία ολοένα και χειροτερεύουν οι συνθήκες.

Περισσότεροι από 12.500 άνθρωποι έχουν υποστεί τραυματισμούς από τις ισραηλινές επιθέσεις.

Λόγω της έλλειψης νερού ως αποτέλεσμα του πλήρους αποκλεισμού της Γάζας από το Ισραήλ, οι άνθρωποι καταναλώνουν νερό από «μη ασφαλείς πηγές, με κίνδυνο για τη ζωή τους και κίνδυνο εμφάνισης μολυσματικών ασθενειών»

Τουλάχιστον 203 Ισραηλινοί και ξένοι πολίτες κρατούνται αιχμάλωτοι στη Γάζα και Παλαιστίνιοι μαχητές συνεχίζουν να εκτοξεύουν αδιακρίτως ρουκέτες προς το Ισραήλ, όπου περισσότεροι από 1. 400 Ισραηλινοί και ξένοι έχουν σκοτωθεί από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

08:53 Στην Αίγυπτο ο Βρετανός πρωθυπουργός

Μετά την επίσκεψή του σε Ισραήλ και Σαουδική Αραβία χθες, ο Ρίσι Σούνακ επισκέπτεται σήμερα την Αίγυπτο για συνομιλίες με περιφερειακούς ηγέτες για την κατάσταση στο Ισραήλ και τη Γάζα.

Στις συνομιλίες, ο Βρετανός πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει «την επιτακτική ανάγκη αποφυγής περιφερειακής κλιμάκωσης και της αποτροπής περαιτέρω αχρείαστων απωλειών ζωών αμάχων» σημείωσε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του.

08:40 Δεν είναι εύκολη μια χερσαία εισβολή

Μια χερσαία εισβολή στη Γάζα δεν θα είναι εύκολη, όπως εκτίμησε ο αντιπτέραρχος ε.α. Κωνσταντίνος Ιατρίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Διαβάστε περισσότερα εδώ

08:29 Ισραήλ: Εντολή εκκένωσης πόλης στα σύνορα με τον Λίβανο

Το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα πως εκκενώνεται η πόλη Κιριάτ Σμόνα στα σύνορα με τον νότιο Λίβανο, καθώς η ένταση μεταξύ των δύο γειτόνων κλιμακώνεται.

Η Κιριάτ Σμόνα έχει πληθυσμό άνω των 20.000 ανθρώπων και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2 χλμ από τον συνοριακό φράκτη.

08:20 Τι κρύβεται πίσω από την «ουδετερότητα» της Ρωσίας στη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς;

Οι δηλώσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών στην Μπισκέκ της Κιργιζίας την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου, στις οποίες κατήγγειλε τις «βάναυσες μεθόδους» του Ισραήλ και συνέκρινε τον αποκλεισμό της Γάζας με την «πολιορκία του Λένινγκραντ στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», προκάλεσαν ομολογουμένως έκπληξη.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

08:07 Επίθεση με μολότοφ στην ισραηλινή πρεσβεία στο Μπαχρέιν





07:56 Θα τολμούσε το Ισραήλ να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα;

Εμπειρογνώμονες και αξιωματούχοι σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση καθώς οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ ετοιμάζονται να εισβάλουν στη Λωρίδα της Γάζας (φωτογραφία, επάνω, από FEMA).

Παράγοντες σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, έχουν διατυπώσει τους όρους υπό τους οποίους θα παρενέβαιναν στη σύγκρουση.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

07:52 Υπάλληλοι της αμερικανικής κυβέρνησης διαφωνούν με τη στάση των ΗΠΑ – Επιστολή για κατάπαυση του πυρός

Παρά την πλήρη υποστήριξη της κυβέρνησης Μπάιντεν στο Ισραήλ όλο και περισσότεροι κυβερνητικοί υπάλληλοι δυσφορούν με την ακολουθούμενη πολιτική εν μέσω της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα

Περισσότεροι από 400 υπάλληλοι του Κογκρέσου, κυρίως Εβραίοι και Μουσουλμάνοι, υπέγραψαν ανώνυμα μια ανοιχτή επιστολή που ζητά άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Σημείωσαν ότι είναι «βαθιά ενοχλημένοι» από το γεγονός ότι «οι εκδηλώσεις ανθρωπιάς» μετά την επίθεση της Χαμάς «μόλις και μετά βίας έχουν επεκταθεί στον παλαιστινιακό λαό.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε δημοσίευμα της HuffPost σύμφωνα με το οποίο αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ετοιμάζουν εσωτερικό έγγραφο που απευθύνεται στην ηγεσία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και επικρίνει την προσέγγιση της κυβέρνησης Μπάιντεν στον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Γάζας.

Οι διπλές προσπάθειες έρχονται μετά τη δημόσια παραίτηση κορυφαίου αξιωματούχου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στις αρχές της εβδομάδας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την πολιτική του Μπάιντεν στο Ισραήλ.

07:44 Το πέρασμα της Ράφα θα παραμείνει και σήμερα κλειστό – Στον αέρα η ανθρωπιστική βοήθεια

Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα στη νότια Γάζα θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή, παρά την προηγούμενη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Αιγύπτου για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στο παλαιστινιακό έδαφος, σύμφωνα με το αμερικανικό καλωδιακό κανάλι CNN.

Επικαλούμενο διάφορες πηγές, το CNN ανέφερε ότι η πρώτη αυτοκινητοπομπή των 20 φορτηγών δεν θα μπορέσει να παραδώσει τη βοήθεια στους Παλαιστίνιους, καθώς απαιτούνται επισκευές του δρόμου στην αιγυπτιακή πλευρά.

Το ρεπορτάζ ανέφερε ότι η παράδοση θα γίνει πιθανότατα το Σάββατο, αν και η κατάσταση επί τόπου παραμένει ρευστή.

Νωρίτερα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι τα τσιμεντένια εμπόδια έχουν σταδιακά αρθεί στο πέρασμα ενόψει του αναμενόμενου μερικού ανοίγματος.

07:32 Μαρτυρίες Παλαιστίνιων που βρισκόταν στην εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου

«Είναι απαράδεκτο να βομβαρδίζεις εκκλησίες», αναφέρουν Παλαιστίνιοι που βρήκαν καταφύγιο στην εκκλησία που χρονολογείται από το 1160. «Υπάρχουν πολλοί κάτω από τα συντρίμμια» αναφέρει άλλος.

“It’s unacceptable to bomb churches,” says a local resident after Israeli warplanes strike Gaza’s oldest church. The Church of Saint Porphyrius, which provided shelter to nearly 400 civilians, now sees a rising death toll close to 40 with dozens injured. pic.twitter.com/njmQiOZrSR — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 20, 2023

BREAKING: The first videos emerge of survivors from the Israeli bombing of the Christian Church of Saint Porphyrius in Gaza telling their story. pic.twitter.com/MMBLvjM3AR — Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) October 19, 2023

07:29 CNN: Αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα στα σύνορα

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής, ο Nic Robertson του CNN έγινε μάρτυρας αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας κατά μήκος των συνόρων του Ισραήλ με τη Γάζα.

«Αρκετές φωτοβολίδες φωτισμού φαίνονται να αιωρούνται στο βάθος, ενώ κόκκινες σφαίρες ιχνηλάτησης διακρίνονται συνοδευόμενες από τον ήχο πυρών βαρέων πολυβόλων», ανέφερε.

Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τη στρατιωτική δραστηριότητα, ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων αντισυνταγματάρχης Jonathan Conricus δήλωσε:

«Οι έφεδροι είναι έτοιμοι, εξοπλισμένοι, προσανατολισμένοι στην αποστολή και σε ετοιμότητα για το επόμενο στάδιο των επιχειρήσεών μας. Αλλά αυτή τη στιγμή, φυσικά, δεν θα διαφημίσουμε πότε, πού και πώς θα προχωρήσουμε ή θα ενισχύσουμε τις στρατιωτικές μας δραστηριότητες».

Οι Ισραηλινοί πολιτικοί έδωσαν στο στρατό του Ισραήλ το «πράσινο φως» για να εισέλθει στη Γάζα και τώρα εναπόκειται στο στρατό να αποφασίσει πότε θα εισέλθει.

07:22 «Δύο μέτρα και δύο σταθμά της Δύσης – Η υποκρισία είναι προφανής»

Η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) κατηγόρησε χθες Πέμπτη τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους πως δεν ασκούν καμιά κριτική για τις παραβιάσεις στις επιχειρήσεις του στρατού του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Πού είναι «η αγανάκτηση» για τις δηλώσεις ισραηλινών ηγετών με σκοπό να «θολώσουν την κεφαλαιώδη διάκριση ανάμεσα σε αμάχους και μαχητές στη Γάζα» καθώς «διατάσσουν ακόμη πιο εντατικούς βομβαρδισμούς αυτής της πυκνοκατοικημένης περιοχής, μετατρέποντας ολόκληρα τετράγωνα συνοικιών σε συντρίμμια;» διερωτάται η ΜΚΟ.

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

07:18 Δημοσκόπηση: Η πλειοψηφία των Δημοκρατικών αντιτίθεται σε πρόσθετη βοήθεια σε όπλα προς το Ισραήλ

Το 53% των Δημοκρατικών πιστεύει ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να στείλουν επιπλέον όπλα στο Ισραήλ, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του CBS News/YouGov.

Η δημοσκόπηση σημειώνει ότι το 56% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς του Μπάιντεν στη σύγκρουση, συμπεριλαμβανομένου του 59% των ατόμων ηλικίας 30-44 ετών και του 60% των ατόμων ηλικίας 45-64 ετών.

Το 61% των Δημοκρατικών πιστεύει επιπλέον ότι ο Μπάιντεν θα έπρεπε να κάνει περισσότερα για να ενθαρρύνει μια διπλωματική λύση.

Η έρευνα σε 1.878 ενήλικες στις ΗΠΑ διεξήχθη μεταξύ 16-19 Οκτωβρίου 2023.

07:05 Στους 8 οι θάνατοι στην ελληνορθόδοξη εκκλησία – Δεκάδες τραυματίες

Στους 8 ανέρχονται οι θάνατοι στην εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου, η οποία επλήγη από ισραηλινή αεροπορική επίθεση την Πέμπτη.

Η εκκλησία αποτελεί καταφύγιο για τους Παλαιστίνιους, χριστιανούς και μουσουλμάνους, από την αρχή του πολέμου.

Το κτίριο έχει μακρά ιστορία. Χτίστηκε μεταξύ των δεκαετιών 1150 και 1160 από Σταυροφόρους και πήρε το όνομά του από έναν επίσκοπο της Γάζας του πέμπτου αιώνα.

Μιλώντας λίγες ημέρες πριν από το χτύπημα, ο πατέρας Ηλίας, ιερέας της ελληνορθόδοξης εκκλησίας, προέβλεψε ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να τη βάλει στο στόχαστρο.

Οποιοδήποτε χτύπημα στην εκκλησία, είπε, «δεν θα ήταν μόνο μια επίθεση κατά της θρησκείας, η οποία είναι μια άθλια πράξη, αλλά και μια επίθεση κατά της ανθρωπότητας».

“It’s unacceptable to bomb churches,” says a local resident after Israeli warplanes strike Gaza’s oldest church. The Church of Saint Porphyrius, which provided shelter to nearly 400 civilians, now sees a rising death toll close to 40 with dozens injured. pic.twitter.com/njmQiOZrSR — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 20, 2023

07:01 Στην Αίγυπτο ο Σαρλ Μισέλ – Το Κάιρο πρέπει να υποστηριχθεί

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ θα μεταβεί αύριο Σάββατο στην Αίγυπτο, έκανε γνωστό ο ίδιος χθες Πέμπτη από την Ουάσιγκτον, καλώντας να υποστηριχθεί η χώρα αυτή, που ενδέχεται να υποδεχθεί δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους, που θέλουν να φύγουν από την εμπόλεμη Λωρίδα της Γάζας.

«Η Αίγυπτος χρειάζεται υποστήριξη, ας υποστηρίξουμε λοιπόν την Αίγυπτο», είπε ο κ. Μισέλ, στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ για τη σύνοδο αργότερα σήμερα με τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, στην οποία θα συμμετάσχει επίσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επέμεινε χθες στην «πρόκληση» που εγείρει η πιθανή μαζική ροή προσφύγων στην Αίγυπτο και πρόσθεσε πως αναμένει να υπάρξει ευρεία «ανταλλαγή πληροφοριών» στη σημερινή σύνοδο.

Η άτυπη σύνοδος είχε σκοπό να διευκρινιστεί η ευρωπαϊκή θέση, έπειτα από επικρίσεις για το μήνυμα που εξέπεμψε η πρόεδρος της Κομισιόν στο πρόσφατο ταξίδι της στο Ισραήλ.

06:55 Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Δυτική Όχθη

Ισραηλινές επιδρομές βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορες περιοχές της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, με αναφορές για συλλήψεις, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του Al Jazeera Sara Khairat,

Η ίδια δήλωσε ότι τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι συνελήφθησαν, καθώς και άτομα με ύποπτες διασυνδέσεις με τη Χαμάς.

«Είναι ξεκάθαρο ότι επιδιώκουν να πραγματοποιήσουν συγκεκριμένες συλλήψεις», είπε, προσθέτοντας ότι κάτοικοι της Γάζας που είχαν εργαστεί στο Ισραήλ αλλά έχασαν τη δουλειά τους μετά τις επιθέσεις της Χαμάς ήταν επίσης στόχος για σύλληψη στη Ραμάλα.

Περισσότερες από 850 συλλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις στα παλαιστινιακά εδάφη μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ.

«Αυτά που συμβαίνουν στη Γάζα έχουν αντίκτυπο και εδώ, διότι πολλοί από όσους ζουν στη Δυτική Όχθη ανησυχούν πραγματικά για το τι συμβαίνει τώρα και τι πρόκειται να συμβεί», είπε.

06:40 Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκότωσε αρκετούς κατοίκους διαμερίσματος στο κέντρο της Γάζας

Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν μετά από άλλη μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο κέντρο της Γάζας.

Σύμφωνα με ανταποκριτή του Al Araby TV, η αεροπορική επίθεση έπληξε διαμέρισμα στην πόλη Deir al-Balah με αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλά θύματα.

06:30 Καλημέρα σας. Και σήμερα καταγράφουμε λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις σε Γάζα και Ισραήλ. Για να δείτε τι έχει συμβεί μέχρι τώρα διαβάστε εδώ