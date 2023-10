Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών ηγετικών στελεχών της Χαμάς

Την ίδια κατάληξη είχε και ο Οσάμα Μαζίνι ένα ακόμα ηγετικό στέλεχος της Χαμάς και, μάλιστα, από το πολιτικό τμήμα της ένοπλης παλαιστινιακής οργάνωσης που εξαπέλυσε – σε συνεργασία και με άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις – την πρωτόγνωρη και αιματηρή επίθεση στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι τον σκότωσε στις 16 Οκτωβρίου με τις Ένοπλες Δυνάμεις να δίνουν στη δημοσιότητα βίντεο από τον βομβαρδισμό που επέφερε τον θάνατό του.

Ο Οσάμα Μαζίνι ήταν ανώτερος πολιτικός ηγέτης της Χαμάς και είχε γεννηθεί το 1966. Είχε γίνει γνωστός από τις διαπραγματεύσεις για τον αιχμάλωτο Ισραηλινό στρατιώτη, Γκιλάντ Σαλίτ.

Σε ένα κήρυγμά του το 2006, ο Μαζίνι είχε επικρίνει τον Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ’ για τα σχόλια του τελευταίου σχετικά με το Ισλάμ, λέγοντας ότι ο ποντίφικας ήταν «αδαής και ηλίθιος», «εγκληματίας και αλαζόνας» και «ένας σκληρός άνθρωπος, που χύνει αίμα, που προσπαθεί να σκοτώσει».

Κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιδρομών του Ισραήλ κατά της Λωρίδας της Γάζας τον Δεκέμβριο του 2008, ο Μαζίνι προειδοποίησε το Ισραήλ για την αποστολή χερσαίων δυνάμεων, δηλώνοντας ότι «ο λαός της Γάζας περιμένει να δει τον σιωνιστικό εχθρό στη Γάζα για να τον κάνει κομμάτια».

Σύμφωνα με τις IDF, ο Μαζίνι ήταν υπεύθυνος για τους κρατούμενους της Χαμάς και για «τρομοκρατικές δραστηριότητες» κατά του Ισραήλ.

Στις 16 Οκτωβρίου, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Σιδερένια Σπαθιά», όπως έχει ονομαστεί ο πόλεμος κατά της ένοπλης παλαιστινιακής οργάνωσης.

Ισραηλινό στρατιωτικό αεροσκάφος σκοτώνει στις 14 Οκτωβρίου τον Αλί Καντί διοικητή της Nukhba, της ελίτ ομάδας κομάντο της Χαμάς.

