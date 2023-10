Αναφορές για ισραηλινά τεθωρακισμένα στη Ραμάλα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ισραηλινά τεθωρακισμένα εισήλθαν λίγο πριν τις 11:00 στην περιοχή την περιοχή Batn al-Hawa της Ραμάλα.

Κάτοικοι στη Ραμάλα λένε στο Al Jazeera ότι είδαν ισραηλινά τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού να εισέρχονται στην πόλη της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Σύμφωνα με τον Παλαιστίνιο υπουργό Υγείας, ένας νεαρός άνδρας δέχτηκε πυρά από τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις.

