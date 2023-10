Πόλεμος στο Ισραήλ: Τι αποκαλύπτει ο πρώην αρχηγός της Χαμάς

Ο πρώην αρχηγός της Χαμάς, Χάλεντ Μασάαλ, έδωσε συνέντευξη το βράδυ της Πέμπτης στο σαουδαραβικό δίκτυο Al – Arabiya και συζήτησε για το σημερινό πόλεμο με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, κατά την διάρκεια της συζήτησης, η παρουσιάστρια έφερε τον πρώην αρχηγό της Χαμάς με το γεγονός ότι ο κόσμος συγκρίνει την οργάνωση με το Ισλαμικό Κράτος, μία εξαιρετικά σκληρή φονταμενταλιστική ισλαμική τρομοκρατική οργάνωση, η οποία διέπραξε φρικαλεότητες εναντίον αμάχων.

Η δημοσιογράφος ανέφερε ότι «Ισχυρίζεστε ότι η αντίσταση είναι νόμιμη στα μάτια σας, αλλά αυτό που είδε ο δυτικός κόσμος στις οθόνες του ήταν το κίνημα της Χαμάς να βλάπτει Ισραηλινούς πολίτες. Ο κόσμος συγκρίνει το κίνημα για το οποίο είστε υπεύθυνος, μεταξύ άλλων και για την εικόνα του στο εξωτερικό, με το ISIS.»

Ο Μεσάαλ, ο οποίος διετέλεσε από το 1996 έως το 2017 πρόεδρος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, της απάντησε: «Το Ισραήλ θα μας σκοτώσει, είτε ήμασταν αντίθετοι είτε όχι.»

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης, ο πρώην ηγέτης της Χαμάς ανέφερε ότι η ένοπλη οργάνωση κρατά αιχμάλωτους πολλούς Ισραηλινούς στρατιώτες προκειμένου να διαπραγματευτεί την απελευθέρωση των κρατουμένων που είναι φυλακισμένοι στο Ισραήλ.»

Στην συνέχεια, ο ίδιος ανέφερε ότι η αιφνιδιαστική επίθεση που διεξήγαγε η Χαμάς στο Ισραήλ ήταν «μια υπολογισμένη κίνηση που η οργάνωση έχει πλήρη επίγνωση των συνεπειών της.»

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην υποστήριξη των αραβικών χωρών στην εκστρατεία και παραδέχθηκε: «Η Χεζμπολάχ και το Ιράν μας παρέχουν όπλα, εμπειρία και τεχνολογική υποστήριξη σε αυτή τη μάχη, αλλά απαιτούμε περισσότερα από αυτούς.

Είμαστε ικανοποιημένοι με την υποστήριξη που μας παρέχουν οι αραβικές χώρες και τη στάση τους στο πλευρό μας, αλλά τις καλούμε να παράσχουν περισσότερη υποστήριξη.»

Αναφερόμενος στα θύματα που έχουν θρηνήσει οι Παλαιστίνιοι πολίτες στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε πως «Η Χαμάς και ο στρατιωτικός της βραχίονας εστιάζει τις επιθέσεις της στις κατοχικές δυνάμεις και τους στρατιώτες, αλλά σε όλους τους πολέμους υπάρχουν κάποιες απώλειες αμάχων.»

Παρ’ όλα αυτά, απέφυγε να αναλάβει την ευθύνη για την έκρηξη στο νοσοκομείο της Γάζας και για το πλήγμα που υπέστησαν οι άμαχοι από τα πυρά των δυνάμεών τους: «Δεν στοχεύουμε επίτηδες αμάχους, παρόλο που τα όπλα μας δεν είναι αρκετά προηγμένα, ενώ το Ισραήλ διαθέτει αμερικανικά όπλα.»

Σε ερώτηση σχετικά με την κυβέρνηση Μπάιντεν και την υποστήριξη που παρέχει στο Ισραή, τόσο οικονομικά, όσο και στρατιωτικά, ο πρώην αρχηγός της Χαμάς τον κατηγόρησε για απανθρωπιά.

Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι εκείνοι «δεν βλέπουν τα νοσοκομεία και τα τζαμιά που υπέστησαν ζημιές και τα εγκλήματα πολέμου του σιωνιστικού στρατού στη γη της Γάζας.»

Saudi Arabia TV 🇸🇦 (Al Arabiya) to Hamas leader Khaled Mashal: “How do you expect the world to support you when you committed such crimes against civilians? The entire world compares you to ISIS!”pic.twitter.com/Jjsk3Y81uf

— Dr. Eli David (@DrEliDavid) October 19, 2023