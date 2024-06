Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στις Βρυξέλλες σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της πολιτικής δεξιάς και του ρατσισμού.

Η πορεία οργανώθηκε από τον Αντιφασιστικό Συντονισμό του Βελγίου (CAB) και συμμετείχαν περίπου 20 κοινωνικά κινήματα και οργανώσεις.

Είναι η δεύτερη μεγάλη πορεία στη βελγική πρωτεύουσα που καταγγέλλει την ακροδεξιά μετά τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, στις οποίες τα δεξιά και ακροδεξιά κόμματα κέρδισαν μεγάλες νίκες.

«Αυτή η πορεία είναι σημαντική για να δώσουμε ένα μήνυμα ελπίδας απέναντι στα μηνύματα απόγνωσης που θέλει να μας μεταφέρει η ακροδεξιά», δήλωσε το μέλος της CAB Sixtine Van Outryve.

«Είναι σημαντικό να δείξουμε ότι είμαστε αλληλέγγυοι με όλους, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους, το εισόδημά τους, το επάγγελμά τους, την εργασία τους. Είμαστε ενωμένοι και θέλουμε μια κοινωνία που δεν μας χωρίζει. Μια κοινωνία που δεν μας αποκλείει, μια κοινωνία που δεν είναι ρατσιστική ή σεξιστική.

»Πολλοί από εμάς σοκαριστήκαμε από τα αποτελέσματα των εκλογών, που έδειξαν την ακροδεξιά να κάνει διάσπαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο», δήλωσε η Van Outryve, εκφράζοντας την ανησυχία της για αυτό που χαρακτήρισε «ανησυχητική» τάση προς την ομαλοποίηση του ακροδεξιού λόγου.

Organisers of the demonstration, which saw thousands take to Brussels’ streets, expressed concern about the «alarming» normalisation of far-right discourse. https://t.co/CABWZwEnHU — The Brussels Times (@BrusselsTimes) June 16, 2024

BELGIUM, Brussels. 16/06/2024: Almost 2000 people took part in a demonstration to protest the rise of the right at both the legislative elections in Belgium and the European elections. pic.twitter.com/CiD9Abudxz — John Vink (@vinkjohn) June 16, 2024

Οι νικητές των ευρωεκλογών

Τα δεξιά και ακροδεξιά κόμματα σημείωσαν μεγάλα ποσοστά στις ευρωεκλογές, με το πιο δραματικό αποτέλεσμα να έρχεται στη Γαλλία. Ο Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λε Πεν κατέλαβε την πρώτη θέση στις δημοσκοπήσεις με ποσοστό άνω του 31% των ψήφων, γεγονός που ώθησε τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

«Θα τους δείξουμε ότι οι νέοι δεν παρασύρονται εντελώς από την ακροδεξιά και ότι η πλειοψηφία από εμάς συνεχίζει να αγωνίζεται ενάντια στις ιδέες τους»

Στην Ιταλία, το δεξιό κόμμα της Τζόρτζια Μελόνι «Αδερφοί της Ιταλίας» συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους (28,7%), ενώ στη Γερμανία, η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) εκτινάχθηκε στη δεύτερη θέση, ρίχνοντας τους Σοσιαλδημοκράτες του καγκελάριου Όλαφ Σολτς στην τρίτη θέση.

Υπήρξαν επίσης νίκες δεξιών και λαϊκιστικών κομμάτων στην Αυστρία, την Ουγγαρία και τη Βουλγαρία.

Οι διαδηλωτές στις Βρυξέλλες θέλησαν να δείξουν ότι η άνοδος της ακροδεξιάς δεν ήταν «αναπόφευκτη» και ότι είναι σημαντικό να την αντιμετωπίσουμε χτίζοντας κοινωνικές και δημοκρατικές εναλλακτικές λύσεις.

«Θα τους δείξουμε ότι οι νέοι δεν παρασύρονται εντελώς από την ακροδεξιά και ότι η πλειοψηφία από εμάς συνεχίζει να αγωνίζεται ενάντια στις ιδέες τους», δήλωσε ένας 17χρονος διαδηλωτής.