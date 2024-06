Η στιγμή που ο Μπαράκ Ομπάμα πιάνει από το χέρι τον «παγωμένο» Τζο Μπάιντεν για να κατέβουν από τη σκηνή

Χαμένος στον κόσμο του για ακόμη μία φορά εθεάθη ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν με τη χείρα βοηθείας αυτή τη φορά να απλώνεται από τον Μπαράκ Ομπάμα.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι δύο άντρες παραχώρησαν μία κοινή συνέντευξη στον παρουσιαστή Jimmy Kimmel —στο θέατρο Peacock στο Λος Άντζελες— με αφορμή μία εκδήλωση στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας του Τζο Μπάιντεν.

Καθώς ολοκληρώθηκε η συνέντευξη οι δυο τους σηκώθηκαν να χαιρετήσουν το κοινό, το οποίο με τη σειρά του τους αποθέωσε. Ο αμερικανός πρόεδρος στα πλάνα που κυκλοφόρησαν φαίνεται να καρφώνεται για δέκα δευτερόλεπτα στο κενό, μέχρι που ο Ομπάμα αναγκάζεται να τον πάρει από το χέρι και να τον οδηγήσει εκτός σκηνής.

Δείτε το βίντεο:

That’s a wrap on record-setting Democratic fundraiser for Joe Biden’s reelection campaign (netting $28M). Former President Barack Obama and President Joe Biden offer final waves to Peacock Theater crowd as Obama then grabs Biden’s hand to lead him offstage following 40-minute… pic.twitter.com/xbE2jf3jdz

— Chris Gardner (@chrissgardner) June 16, 2024