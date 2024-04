Δεν έχουν τέλος οι γκάφες του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν. Το τελευταίο διάστημα κάνει συνεχώς λάθη σε ομιλίες του και οι πολίτες αναρωτιούνται για την κατάστασή του.

Ο 81χρονος πλανητάρχης «ξαναχτύπησε», αυτή τη φορά διαβάζοντας τη λέξη «παύση», που περιεχόταν σε κείμενο ομιλίας του.

Προφανώς η λέξη ήταν γραμμένη για δική του χρήση, για να κάνει δηλαδή μια παύση στην ομιλία του για χειροκρότημα και σίγουρα όχι για να την… εκφωνήσει στο κοινό.

Όπως ήταν αναμενόμενο, μέσα σε λίγη ώρα το στιγμιότυπο έκανε το γύρο του κόσμου, με τους χρήστες να σχολιάζουν το νέο πάθημα του προέδρου.

«Σε λίγους μήνες που θα γίνουν οι εκλογές θα κάνει παύση», «Πολύ ενθαρρυντικό που το προσωπικό του αισθάνεται την ανάγκη να του γράψει παύση. Ίσως βέβαια να μην το γράφουν άλλο στις ομιλίες», «Τι κάνει; Διαβάζει τις οδηγίες;», είναι μόνο κάποια από τα σχόλια στην πλατφόρμα Χ.

JUST IN: Biden says ‘Four more years. Pause.’ pic.twitter.com/kyDPapk8gJ

Μόλις την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος των ΗΠΑ μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Πενσυλβάνια την Τετάρτη, αναφέρθηκε στον θείο του που είναι αγνοούμενος από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και πιστεύει ότι έπεσε θύμα κανιβάλων.

Ο Τζο Μπάιντεν αναφέρθηκε στον θείο του Άμπροουζ Τζ. Φίνεγκαν Τζρ., ο οποίος, όπως είχε πραγματοποιήσει αναγνωριστικές πτήσεις πάνω από τη Νέα Γουινέα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

«Ο Άμπροουζ Φίνεγκαν, τον φωνάζαμε θείο Μπόσι, καταρρίφθηκε, ήταν στο σώμα της αεροπορίας πριν υπάρξει. Πετούσε μονοκινητήρια αεροπλάνα σε αναγνωριστικές πτήσεις πάνω από τη Νέα Γουινέα, προσφέρθηκε εθελοντικά επειδή κάποιος δεν μπορούσε να πάει», είπε μιλώντας μετά από επίσκεψη σε μνημείο προς τιμή των πεσόντων στη γενέτειρά του, το Σκράντον.

«Καταρρίφθηκε σε μια περιοχή όπου υπήρχαν πολλοί κανίβαλοι στη Νέα Γουινέα εκείνη την εποχή. Δεν ανέκτησαν ποτέ το πτώμα του, αλλά η κυβέρνηση πήγε πίσω όταν κατέβηκα εκεί και έλεγξε και βρήκε τμήματα του αεροπλάνου», προσέθεσε.

UNCLE BOSIE, EATEN:

Joe Biden now claims that his uncle, Ambrose ‘Bosie’ Finnegan, was probably shot down in combat and eaten by cannibals during WWII.

Joe Biden continues to make up stuff that didn’t happen – a common sign of dementia. pic.twitter.com/8OfGWUDNIE

— Anthony Hughes (@CallMeAntwan) April 17, 2024