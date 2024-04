Μία τρομακτική αποκάλυψη έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Πενσυλβάνια την Τετάρτη, καθώς αναφέρθηκε στον θείο του που είναι αγνοούμενος από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και πιστεύει ότι έπεσε θύμα κανιβάλων.

Ο Τζο Μπάιντεν αναφέρθηκε στον θείο του Άμπροουζ Τζ. Φίνεγκαν Τζρ., ο οποίος, όπως είχε πραγματοποιήσει αναγνωριστικές πτήσεις πάνω από τη Νέα Γουινέα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

«Ο Άμπροουζ Φίνεγκαν, τον φωνάζαμε θείο Μπόσι, καταρρίφθηκε, ήταν στο σώμα της αεροπορίας πριν υπάρξει. Πετούσε μονοκινητήρια αεροπλάνα σε αναγνωριστικές πτήσεις πάνω από τη Νέα Γουινέα, προσφέρθηκε εθελοντικά επειδή κάποιος δεν μπορούσε να πάει», είπε μιλώντας μετά από επίσκεψη σε μνημείο προς τιμή των πεσόντων στη γενέτειρά του, το Σκράντον.

UNCLE BOSIE, EATEN:

Joe Biden now claims that his uncle, Ambrose ‘Bosie’ Finnegan, was probably shot down in combat and eaten by cannibals during WWII.

Joe Biden continues to make up stuff that didn’t happen – a common sign of dementia. pic.twitter.com/8OfGWUDNIE

