Όταν ο Μπάιντεν «μίλησε» με τον Χέλμουτ Κολ και τον Φρανσουά Μιτεράν

Για τρίτη συνεχόμενη φορά αυτή την βδομάδα, ο Τζο Μπάιντεν έκανε γκάφα. Αυτή τη φορά είπε σε ένα ακροατήριο ότι συζήτησε το ζήτημα της εξέγερσης της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ με Ευρωπαίους ηγέτες που είναι νεκροί.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την New York Post, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Τετάρτη σε δωρητές των Δημοκρατικών στη Νέα Υόρκη ότι μίλησε για το Καπιτώλιο με τον πρώην Καγκελάριο Χέλμουτ Κολ, ο οποίος έχει πεθάνει από τον Ιούνιο του 2017.

Η δεύτερη γκάφα της εβδομάδας έγινε όταν ο Αμερικανός πρόεδρος μπέρδεψε τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν με τον… Φρανσουά Μιτεράν, ο οποίος ηγήθηκε της χώρας από το 1981 έως το 1995 και πέθανε το 1996. Ο Μπάιντεν όμως δεν μπέρδεψε απλά το όνομα, αλλά και τη χώρα, λέγοντας πως ο Μιτεράν είναι πρόεδρος της… Γερμανίας.

Σε ομιλία του σε προεκλογική συγκέντρωση στο Λας Βέγκας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ διηγήθηκε μια ιστορία για τη σύνοδο κορυφής της G7 που πραγματοποιήθηκε στην Αγγλία τον Ιούνιο του 2021 και στην οποία συμμετείχε ο Μακρόν.

Ανέφερε: «Αμέσως μετά την εκλογή μου, πήγα σε μια σύνοδο της G7 στη νότια Αγγλία. Κάθισα και είπα: «Η Αμερική επέστρεψε!» και ο Μιτεράν από τη Γερμανία – εννοώ τη Γαλλία – με κοίταξε και μου είπε: «Για πόσο καιρό επέστρεψε;»».

Biden confond Macron et Mitterrand

«Right after I was elected I went to a G7 meeting. I sat down and said, ‘America is back!’ and Mitterand from Germany — I mean France, looked at me and said, ‘how long you back for?'»

