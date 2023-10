Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Ο λόγος που ισραηλινά τεθωρακισμένα οχήματα εισήλθαν στη Ραμάλα

Αναφορές για ισραηλινά τεθωρακισμένα οχήματα στη Ραμάλα είχαμε νωρίτερα, από τους ίδιους τους κατοίκους της πόλης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Επιπλέον ο Παλαιστίνιος υπουργός Υγείας ανέφερε ότι ένας νεαρός άνδρας δέχτηκε πυρά από τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, ο λόγος της παρουσίας του ισραηλινού στρατού στην περιοχή ήταν επιχείρηση που βρισκόταν σε εξέλιξη όλη τη νύχτα στον προσφυγικό καταυλισμό Νουρ Σαμς, όπου δώδεκα «τρομοκράτες» σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 άνθρωποι συνελήφθησαν, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Σημειώνεται ότι η Ραμάλα υπόκειται στην αρμοδιότητα της Παλαιστινιακής Αρχής .

Οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και τώρα έχουν λήξει.

Ο προσφυγικός καταυλισμός Νουρ Σαμς, που ιδρύθηκε το 1952, είναι ένας από τους δύο στο Τουλκαρέμ και χτίστηκε για να στεγάσει Παλαιστίνιους πρόσφυγες από την περιοχή της Χάιφα μετά τη Νάκμπα του 1948, ή αλλιώς την εθνοκάθαρση της Παλαιστίνης από σιωνιστές πολιτοφύλακες.

🚨Israeli security forces stormed the Batn al-Hawa area in Ramallah a short while ago. #Israel #IsraelAttack #IsraelGazaWar #Gaza #GazaAttack #Ramallah pic.twitter.com/Ik8crP1Ua8

— Alexandru Judeu (@AlexandruJudeu) October 20, 2023