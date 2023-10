Γάζα: Στους 17 οι νεκροί μετά τον βομβαρδισμό στην εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου

Σε τουλάχιστον 17 ανέρχονται ο νεκροί μετά τον βομβαρδισμό της εκκλησίας του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα, ενώ στο σημείο βρίσκονταν 400 περίπου άτομα, χριστιανοί και μουσουλμάνοι, που είχαν βρει καταφύγιο στον ελληνορθόδοξο ναό.

«Χτύπησαν τα γραφεία και την είσοδο του μοναστηριού. Τα βομβάρδισαν με πύραυλο και κατέρρευσε όλο το κτήριο. Μέσα είχε πολλούς Χριστιανούς, πολλοί εκ των οποίων έχουν τραυματιστεί και έχουμε και νεκρούς», είπε αποκλειστικά στην ΕΡΤ ο Αρχιεπίσκοπος Τιβεριάδος Αλέξιος, που βρίσκεται στην ελληνορθόδοξη εκκλησία που βομβαρδίστηκε στη Γάζα.

«Πρέπει να φέρουν μπουλντόζες, ώστε να δούμε πόσοι άνθρωποι καταπλακώθηκαν» τόνισε, ενώ συμπλήρωσε ότι είναι πάνω από 400 άτομα στο μοναστήρι.

Επίσης όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής της ΕΡΤ από το Λίβανο, Ουαλίντ Ελίας, το Υπουργείο Εσωτερικών στη Γάζα ανακοίνωσε την κατάρρευση κτιρίου της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Αγίου Πορφυρίου στην κεντρική πόλη της Γάζας ως αποτέλεσμα ισραηλινών επιδρομών, επιβεβαιώνοντας ότι υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ εκτοπισμένων που έβρισκαν καταφύγιο στην εκκλησία.

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων κάνει λόγο για έγκλημα πολέμου που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

«Η στόχευση εκκλησιών και των ιδρυμάτων τους, μαζί με τα καταφύγια που προσφέρει για την προστασία αθώων πολιτών, ειδικά παιδιών και γυναικών που έχασαν τα σπίτια τους εξαιτίας των ισραηλινών βομβαρδισμών σε οικιστικές περιοχές τις τελευταίες 13 ημέρες, συνιστά έγκλημα πολέμου που δεν μπορεί να αγνοηθεί».

GAZA

Israeli massacre against the Palestinian Christian community after bombing the Church of Saint Porphyrius (3th oldest church in the world), leading to 40 Palestinians murdered.

Death tolls expected to dramatically rise in the upcoming hours. Many still lying under rubble. pic.twitter.com/ezp032uoPj

