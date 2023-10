Μονή Αγίου Πορφυρίου: Η ιστορία του ναού που βρέθηκε στο στόχαστρο βομβαρδισμών στη Γάζα

Όταν μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κατέστρεψε το σπίτι της Walaa Sobeh και μεγάλο μέρος της γειτονιάς της, η Παλαιστίνια μουσουλμάνα αναζήτησε καταφύγιο στην παλαιότερη μονή της Γάζας.

Στη Μονή του Αγίου Πορφυρίου, δεν βρήκε απλώς ένα καταφύγιο, αλλά ένα αίσθημα ότι ανήκει σε μία «οικογένεια» — τους ένωνε όχι μόνο ο φόβος των βομβαρδισμών γύρω τους αλλά και η ελπίδα της επιβίωσης.

Έτσι τηλεφώνησε στους συγγενείς της στη βόρεια Γάζα και τους ζήτησε να πάρουν κι εκείνοι το δρόμο για τη μονή. Η Sobeh και η οικογένειά της είναι μεταξύ των εκατοντάδων Παλαιστινίων διαφορετικών θρησκειών που είχαν βρει καταφύγιο στο ναό.

Η Sobeh μιλώντας στο Al Jazeera περιέγραψε ότι έλαβε «τεράστια υποστήριξη από τους ιερείς και άλλους ανθρώπους στην εκκλησία που προσφέρουν ακούραστα όλο το εικοσιτετράωρο για να βοηθήσουν τις εκτοπισμένες οικογένειες».

Ο Τζορτζ Σαμπίν, ένας Παλαιστίνιος χριστιανός και πατέρας τεσσάρων παιδιών που ζούσε στην εκκλησία με την οικογένειά του, είπε ότι δεν είχαν πού αλλού να πάνε. Σχεδόν όλοι οι δρόμοι είχαν γίνει στόχος τριών ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών.

«Το να έρθουμε εδώ έσωσε τις ζωές μας», είπε στο Al Jazeera. «Κατά τη διάρκεια της νύχτας, μαζευόμαστε μαζί, Μουσουλμάνοι και Χριστιανοί, γέροι και νέοι, και προσευχόμαστε για ασφάλεια και ειρήνη».

Για την Sobeh, το γεγονός ότι οικογένειες διαφορετικών θρησκειών βρίσκονταν μαζί κάτω από τη στέγη της μονής εν μέσω του τραύματος του πολέμου είναι από μόνο του μια πράξη αντίστασης.

«Ο ισραηλινός στρατός έχει βομβαρδίσει πολλά ιερά μέρη», είπε ο πατέρας Ηλίας, ένας ιερέας στον Άγιο Πορφύριο, προσθέτοντας ότι «δεν ήταν σίγουρος ότι το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίσει την εκκλησία», παρόλο που παρέχει καταφύγιο σε εκατοντάδες αμάχους.

Οποιοδήποτε χτύπημα στην εκκλησία «δεν θα ήταν μόνο επίθεση στη θρησκεία, η οποία είναι μια άθλια πράξη, αλλά και επίθεση στην ανθρωπότητα» σημείωσε ο πατέρας Ηλίας. «Η ανθρωπιά μας, μας καλεί να προσφέρουμε ειρήνη και ζεστασιά σε όλους όσους έχουν ανάγκη».

