Συγκρούσεις ξέσπασαν τις πρώτες πρωινές ώρες ανάμεσα σε μονάδες του ισραηλινού στρατού και Παλαιστίνιους κατά τη διάρκεια –ιδιαίτερα σπάνιας– εφόδου στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, που είχε σκοπό σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό να κατεδαφιστεί σπίτι που ανήκε σε δράστη επίθεσης.

Δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς είδε μεγάλη οχηματοπομπή του ισραηλινού στρατού να καταφθάνει στο κέντρο της Ραμάλας, της πόλης όπου έχει την έδρα της η Παλαιστινιακή Αρχή, και κατόπιν Παλαιστίνιους να συγκεντρώνονται στην περιοχή.

Νεαροί πέταξαν πέτρες εναντίον ισραηλινών στρατιωτών, που αντέδρασαν ρίχνοντας πραγματικά πυρά, χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και δακρυγόνα στο πλήθος. Συγκεντρωμένοι έβαλαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων, ενώ ακούγονταν οι σειρήνες ασθενοφόρων στην περιοχή.

It’s a war zone in Ramallah. All I hear are explosions and live ammunition. The atmosphere is all teargas. Army is invading my city to demolish the home of a ‘terrorist’ that they already have in prison. pic.twitter.com/hS3YdGFtFC

— Mariam Barghouti مريم البرغوثي (@MariamBarghouti) June 7, 2023