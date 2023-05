Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τρίτη, σε αυτό που ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ως πλήγματα σε στόχους που συνδέονταν με το ένοπλο κίνημα Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Ashraf Amrah).

Εκρήξεις σε διαμερίσματα

Ο Youmna El Sayed, ανταποκριτής του Al Jazeera στη Λωρίδα της Γάζας, μετέδωσε ότι σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ανεπιβεβαίωτος αριθμός ανθρώπων τραυματίστηκαν από τις ισραηλινές επιδρομές.

BREAKING| The Israeli occupation warplanes are launching a series of airstrikes on several areas in the Gaza Strip. #GazaUnderAttack pic.twitter.com/t9DK0SnmYu — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) May 8, 2023

Εκρήξεις σε διαμερίσματα κατοικιών ακούστηκαν περίπου στις 2 μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Τρίτη σε διάφορα μέρη της Γάζας, είπε ο El Sayed.

The bombing is now inside the houses and apartments#GazaUnderAttack pic.twitter.com/CUR3DkvPGE — mays abd (@mays97201) May 9, 2023

«Δεν είναι πολύ ξεκάθαρα τα ονόματα των ανθρώπων που σκοτώθηκαν ή ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν τραυματιστεί. Εχουμε μόνο την επιβεβαίωση ότι 10, τουλάχιστον 10, έχει ανακοινωθεί ότι σκοτώθηκαν στις τελευταίες αεροπορικές επιδρομές σε διάφορες περιοχές κατά μήκος της Λωρίδας της Γάζας», πρόσθεσε ο ρεπόρτερ του Al Jazeera.

BREAKING: Israeli occupation warplanes are launching a series of airstrikes against several sites in Gaza Strip.#GazaUnderAttack pic.twitter.com/VHJV3WkJuy — Kuffiya (@Kuffiyateam) May 8, 2023

Θύματα μεταξύ αμάχων

«Οποτε υπάρχει στόχευση διαμερισμάτων κατοικιών, υπάρχουν πάντα θύματα [μεταξύ] αμάχων», επισήμανε.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι εκρήξεις σημειώθηκαν στον τελευταίο όροφο πολυκατοικίας στην πόλη της Γάζας και σ’ ένα σπίτι στη νότια πόλη Ράφα.

Εν αναμονή της εκτόξευσης παλαιστινιακών ρουκετών ως απάντηση στις αεροπορικές επιθέσεις, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε οδηγίες συμβουλεύοντας τους ισραηλινούς κατοίκους κοινοτήτων σε απόσταση 40 χιλιομέτρων (25 μίλια) από τη Γάζα να παραμείνουν κοντά σε καθορισμένα καταφύγια.