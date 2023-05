Τρεις ημέρες ανταλλαγών πυραύλων και ρουκετών ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας στοίχισαν τη ζωή σε 29 ανθρώπους στον παλαιστινιακό θύλακα και σ’ έναν άνθρωπο στο Ισραήλ, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, ν’ αποκατασταθεί η ηρεμία (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

Πλήττει «στόχους»

Αχνή ελπίδα αποκλιμάκωσης για τους αμάχους και στις δυο πλευρές του τείχους – ή «φράκτη» – που χωρίζει τις περιοχές του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας: «οριστική διατύπωση για την κατάπαυση του πυρός» που τελεί υπό διαπραγμάτευση στην Αίγυπτο, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ, ένοπλο κίνημα το οποίο από την Τρίτη βρίσκεται στο στόχαστρο αλλεπάλληλων ισραηλινών αεροπορικών πληγμάτων.

Ο ισραηλινός στρατός μολαταύτα διεμήνυσε λίγο πριν τα μεσάνυχτα χθες Πέμπτη [τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας] πως συνεχίζει να πλήττει «στόχους», μέλη της ριζοσπαστικής οργάνωσης, αφού σκότωσε πέντε ανώτερα στελέχη της μέσα σε 72 ώρες, σε επιδρομές που είχαν επίσης αποτέλεσμα να σκοτωθούν άμαχοι, ανάμεσά τους παιδιά.

Η ανάφλεξη της βίας άρχισε τα ξημερώματα της Τρίτης, με ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα εναντίον στελεχών του στρατιωτικού βραχίονα του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ, «τρομοκρατικής» οργάνωσης σύμφωνα με το Ισραήλ, την Ευρωπαϊκή Ενωση και τις ΗΠΑ. Πρόκειται για τις πιο σφοδρές συγκρούσεις από τον Αύγουστο του 2022.

Ισες αποστάσεις από ΕΕ και ΗΠΑ

Χθες Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Ενωση κάλεσε να κηρυχθεί «άμεση κατάπαυση του πυρός που θα τερματίσει τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα και τις εκτοξεύσεις ρουκετών εναντίον του Ισραήλ, οι οποίες είναι απαράδεκτες».

Οι ΗΠΑ αξίωσαν όλα τα μέρη να «λάβουν μέτρα που θα εγγυηθούν πως θα αποφεύγονται θάνατοι αμάχων» και να «αποκλιμακώσουν τη βία», ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες επανέλαβε πως παρακολουθεί με «μεγάλη ανησυχία την επικίνδυνη κλιμάκωση» της βίας.

Ενας άνθρωπος σκοτώθηκε χθες Πέμπτη στη Ρεχοβότ, νότια του Τελ Αβίβ, όταν ρουκέτα έπληξε πολυκατοικία, σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία.

Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας έκαναν λόγο για πέντε τραυματίες στο Ισραήλ από θραύσματα αφότου άρχισαν οι εκτοξεύσεις παλαιστινιακών ρουκετών προχθές Τετάρτη.

Μετράει 29 νεκρούς

Στη Λωρίδα της Γάζας, θύλακα όπου κυβερνά το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, το υπουργείο Υγείας μετράει 29 νεκρούς, ανάμεσά τους παιδιά, και άλλους 80 και πλέον τραυματίες από την Τρίτη.

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ ανέφερε χθες πως έχει καταγράψει 26 θανάτους στην παλαιστινιακή πλευρά, ανάμεσά τους τουλάχιστον 13 άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων επτά παιδιών, τεσσάρων μελών ένοπλων οργανώσεων και «εννέα το καθεστώς των οποίων μένει ακόμη να επαληθευτεί».

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσαν πως είδαν ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας και εκτοξεύσεις ρουκετών εναντίον του Ισραήλ αρκετές φορές χθες, καθώς και αναχαιτίσεις ρουκετών από συστοιχίες της ισραηλινής αντιαεροπορικής άμυνας.

Σε ισραηλινές κοινότητες γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας, όπου οι κάτοικοι ζουν κυρίως στα καταφύγια εδώ και τρεις ημέρες, σειρήνες ηχούσαν συχνά χθες, από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Τουλάχιστον 620 ρουκέτες

Σύμφωνα με τον Τσαχάλ, τον ισραηλινό στρατό, έχουν εκτοξευθεί τουλάχιστον 620 ρουκέτες από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός διατείνεται ότι το 25% εξ αυτών έπεσε μέσα στον παλαιστινιακό θύλακα σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους, ανάμεσά τους τρεις ανήλικους.

Δεν έχει υπάρξει ως τώρα αντίδραση της Χαμάς ή του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ στον ισχυρισμό αυτό.

Στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας, ο Σουχάιλ αλ Μάσρι, 32 ετών, πήγε να δει τον γιο του, που τραυματίστηκε σε ισραηλινό πλήγμα.

«Δεν θα έβγαινα σε διαφορετική περίπτωση από το σπίτι, η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη», είπε. «Το Ισραήλ βομβαρδίζει παντού και οι εκτοξεύσεις ρουκετών από την αντίσταση δεν έχουν σταματήσει».

«Ολες οι επιλογές» πάνω στο τραπέζι

«Οι ισραηλινοί δολοφόνοι δεν θα μείνουν ατιμώρητοι και για την αντίσταση όλες οι επιλογές είναι πάνω στο τραπέζι», διεμήνυε προχθές Τετάρτη ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, ενώ η Χαμάς διαβεβαίωσε από την πλευρά της χθες Πέμπτη πως «η αντίσταση [είναι] ενωμένη».

Η Τεχεράνη, που υποστηρίζει τον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ, κατήγγειλε τις «φρικαλεότητες των σιωνιστών» και ευχήθηκε την «ήττα» του «καθεστώτος κατοχής».

Η Λωρίδα της Γάζας, μικροσκοπικός θύλακας που μαστίζει η φτώχεια και η ανεργία, με 2,3 εκατομμύρια παλαιστίνιους κατοίκους υπό αυστηρό ισραηλινό αποκλεισμό, έχε μετατραπεί σε θέατρο αρκετών πολέμων με το Ισραήλ από το 2008.

Η Αίγυπτος, παραδοσιακά μεσολαβητής ανάμεσα στα εμπόλεμα μέρη, συνεχίζει τις προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Ο Μοχάμεντ αλ Χίντι, στέλεχος του πολιτικού βραχίονα του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ, έφθασε χθες Πέμπτη στο Κάιρο, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στο κίνημα αυτό, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Είχα 90 δευτερόλεπτα

Στη Ρεχοβότ, ο Ραν Λεβ, 82 ετών, αφηγήθηκε πως βρισκόταν «στον 4ο όροφο κτιρίου που χτυπήθηκε από τη ρουκέτα».

«Ακουσα τη σειρήνα και συνειδητοποίησα πως είχα 90 δευτερόλεπτα για να φθάσω στο καταφύγιο», είπε. Το κτίριο «χτυπήθηκε» προτού καν περάσει το ενάμισι λεπτό, όμως «βγήκα (…) και όλα καλά».

Τον Αύγουστο του 2022, τρεις ημέρες εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ είχαν απολογισμό 49 νεκρούς στην παλαιστινιακή πλευρά, συμπεριλαμβανομένων 19 παιδιών, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Εκτοξεύθηκαν πάνω από χίλιες ρουκέτες από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του Ισραήλ, με απολογισμό τρεις τραυματίες, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ