Το κίνημα Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, οργάνωση που το Ισραήλ χαρακτηρίζει «τρομοκρατική», ανακοίνωσε τον θάνατο στελέχους του στρατιωτικού του βραχίονα σε αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα (στη φωτογραφία από το Twitter, επάνω, παιδιά πάνω από τους σάκους με τα πτώματα των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς).

Βομβάρδισαν διαμέρισμα

«Ο Αλί Γάλι (…) διοικητής μονάδας εκτόξευσης ρουκετών (…) δολοφονήθηκε στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας μαζί με άλλους μάρτυρες», σύμφωνα με ανακοίνωση των Ταξιαρχιών αλ Κουντς, του στρατιωτικού βραχίονα του κινήματος.

The @PalestineChron confirms the identity of the three Palestinians killed in the Israeli attack on a residential building in Hamad City, north of Khan Younis: Ali Hasan Ghali⁰Mahmoud Hasan Ghali⁰Mahmoud Abdul Jawad Mansour. #Gaza_under_attack pic.twitter.com/kPsvWqQZHM — Ramzy Baroud (@RamzyBaroud) May 11, 2023

Ο στρατός του Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι ήταν στόχος νέου πλήγματος το οποίο, σύμφωνα με παλαιστινιακές ιατρικές πηγές, είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι στη Χαν Γιούνες.

Fathers, mothers, children. At least 13 Palestinians were killed last night by #IsraeliTerrorists !! Only in #Gaza entire families are wiped out!

75 years of ethnic cleansing with total impunity.#GazaUnderAttack #FreePalestine pic.twitter.com/9YC3X0HdSE — Anna Lewandovska (@Anna_AnninaEl) May 9, 2023

Πολεμικό αεροσκάφος του Ισραήλ, συγκεκριμένα, βομβάρδισε διαμέρισμα στον πέμπτο όροφο κτιρίου σε οικιστική περιοχή κοντά στη Χαν Γιούνες.

Τουλάχιστον 24 νεκροί

Χθες Τετάρτη, παλαιστίνιοι μαχητές στη Γάζα εκτόξευσαν περισσότερες από 460 ρουκέτες κατά του Ισραήλ.

Tariq’s Ezz El-Din wife cries in pain as Israeli warplanes killed her husband and children Mayar and Ali after bombing their home in Gaza Strip#GazaUnderAttack pic.twitter.com/oKTQmHmoWA — Aya Isleem 🇵🇸 #Gaza (@AyaIsleemEn) May 10, 2023

Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε περισσότερους από 130 στόχους μαχητών στη Γάζα, στις σκληρότερες μάχες των τελευταίων εννέα μηνών ανάμεσα στο Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους, μεταδίδει το BBC.

The damage left behind the Israeli bombing of a civilian apartment in Khan Younis.#غزة_ثأر_الأحرار #غزة_تحت_القصف #GazaUnderAttack pic.twitter.com/v0qo2nFX6d — Muneera Shaheen (@MoneKhlyl) May 11, 2023

Παλαιστινιακές ιατρικές πηγές εκτιμούν ότι έχει ανέλθει σε τουλάχιστον 24 ο αριθμός των νεκρών από τα ισραηλινά πλήγματα αυτήν την εβδομάδα.

About 400 rockets fired at Israel from Gaza hit residential buildings, Defense Minister Yoav Galant said. Al Jazeera’s correspondent in Israel notes a significant reduction in the effectiveness of the Iron Dome missile defense system, as it no longer intercepts missiles as it… pic.twitter.com/r8oKJQbdr6 — Spriter (@Spriter99880) May 10, 2023

Αρκετοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί στο Ισραήλ από τις παλαιστινιακές ρουκέτες, ενώ σπεύδουν στα καταφύγια για να προφυλαχθούν.