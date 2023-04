Ενα «γνώριμο μοτίβο βίας» εκτυλίσσεται στο Τελ Αβίβ, πρωτεύουσα του Ισραήλ, και αλλού, καθώς ο κόσμος αντιδρά στις διαδοχικές ισραηλινές επιδρομές στο τέμενος Al-Aqsa, ιερό τόπο των μουσουλμάνων, βάζοντας φωτιά στη Μέση Ανατολή.

«Νομίζω ότι τώρα οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας θα προετοιμαστούν για περισσότερες τέτοιες επιθέσεις. Γιατί αυτό ήταν το πρότυπο στο παρελθόν», μεταδίδει η ανταποκρίτρια του Al Jazeera, Χόντα Αμπντέλ-Χαμίντ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Ανακοινωθέν της Μελόνι για τον Ιταλό που σκοτώθηκε στην τρομοκρατική επίθεση στο Τελ Αβίβ

«Οι εντάσεις απλώνονται»

«Οι εντάσεις μέσα στο τέμενος Al-Aqsa απλώνονται πέρα από τα τείχη του συγκροτήματος και σχεδόν παντού – γύρω από το Ισραήλ και την κατεχόμενη Δυτική Οχθη – αιφνιδιάζοντας τις δυνάμεις ασφαλείας κάθε φορά» προσθέτει.

Η επίθεση στο Τελ Αβίβ (φωτογραφία, επάνω, από AP/Oren Ziv, και βίντεο, κάτω) πιθανότατα θ’ αυξήσει τις εκκλήσεις προς τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου ν’ αναλάβει επιθετική δράση.

הפיגוע בטיילת בתל אביב: תיעוד הפיגוע ממצלמות האבטחה | עדכונים שוטפים >> https://t.co/aBDhe9QGeb pic.twitter.com/tQETL8A4kP — כאן חדשות (@kann_news) April 7, 2023

«Νομίζω ότι αυτό αυξάνει κατά πολύ την πίεση στον πρωθυπουργό. Και αυτή η πίεση έρχεται τώρα από το εσωτερικό του Ισραήλ», λέει η ανταποκρίτρια του Al Jazeera, επικαλούμενη «σκληροπυρηνικούς» στην κυβέρνηση του Νετανιάχου «που κήρυτταν συνέχεια για μια πολύ πιο σκληρή στάση όσον αφορά την αντιμετώπιση των Παλαιστινίων».

Ο δήμαρχος του Τελ Αβίβ, Ρον Χουλντάι, μίλησε σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης και είπε ότι στην πραγματικότητα όλα αυτά συμβαίνουν επειδή, σύμφωνα με τα λόγια του, ο εχθρός εκμεταλλεύεται την αδυναμία που βλέπει στην ισραηλινή κοινωνία αυτή τη στιγμή.

«Ωρολογιακή βόμβα»

Ο Νιχάντ Αουάντ, εκτελεστικός διευθυντής του Συμβουλίου Αμερικανο-Ισλαμικών Σχέσεων, είπε στο Al Jazeera ότι η βία στο Τελ Αβίβ δεν αποτελούσε έκπληξη και χαρακτήρισε τις αυξανόμενες εντάσεις «ωρολογιακή βόμβα».

«Αυτό που βλέπουμε είναι πραγματικά το αποτέλεσμα δεκαετιών ισραηλινής υποταγής, ταπείνωσης και καταπίεσης των Παλαιστινίων. Οι Παλαιστίνιοι είναι αιχμάλωτη κοινότητα υπό την κατοχή του Ισραήλ, κατεδαφίζονται τα σπίτια τους, στερούνται τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, διαπράττονται κάθε είδους εγκλήματα πολέμου εναντίον τους», τόνισε.

Επισήμανε τα πρόσφατα γεγονότα στο τέμενος Αλ Ακσά ως πυροδότηση εντάσεων μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων.

BREAKING 🚨 Israel Occupation storms Al Aqsa and beats Muslim worshippers ⚠️ This is a developing story. pic.twitter.com/YHP6zR9i2f — Muslim (@Muslim) April 4, 2023

«Τους έδιωξαν, τους χτύπησαν, τους πέρασαν χειροπέδες στα χέρια και στα πόδια και τους πέταξαν στο έδαφος σαν σακιά με κρέας», είπε ο Awad. «Ολα αυτά συμβαίνουν με απόλυτη ατιμωρησία. Καμία αντίδραση από τις δυτικές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης των ΗΠΑ ή των δυτικών μέσων ενημέρωσης.

Shocking eye-witness footage from inside Al Aqsa mosque showing the Israeli occupation forces mercilessly attacking Palestinian Muslims tonight for practicing “Itikaf”, a traditional night-time #ramadan ritual @tariqahmadbt @FCDOArabic @JamesCleverly @FCDOGovUK @FCDOHumanRights pic.twitter.com/l2eaF4sW5y — Palestine in the UK (@PalMissionUK) April 4, 2023

»Ετσι, θα δείτε ότι οι Παλαιστίνιοι θα αντιδράσουν αμυνόμενοι με κάθε δυνατό μέσο», πρόσθεσε.

Scenes from inside Al Aqsa Mosque during Ramadan, right now!https://t.co/jce5nHwrer pic.twitter.com/XBb6G5oYvw — CJ Werleman (@cjwerleman) April 4, 2023

Ο Αουάντ κάλεσε τις ΗΠΑ ν’ ασκήσουν την επιρροή τους σ’ αυτήν που χαρακτήρισε ως «θρησκευτική εξτρεμιστική κυβέρνηση» του Ισραήλ.

Αποπροσανατολισμός από Νετανιάχου

Ορισμένοι αναλυτές τόσο στο Ισραήλ όσο και στην Παλαιστίνη λένε ότι η ισραηλινή βία στην Ιερουσαλήμ είχε σκοπό ν’ αποσπάσει την προσοχή από τη μεγαλύτερη πολιτική κρίση του Νετανιάχου εδώ και χρόνια, κατά την οποία εκατοντάδες χιλιάδες Ισραηλινοί διαμαρτύρονταν για τα μέτρα που έλαβε ο δεξιός κυβερνητικός συνασπισμός, μεταδίδει η παλαιστινιακή ιστοσελίδα Palestine Chronicle.

Η επίθεση στο Τελ Αβίβ

Η υπηρεσία των ασθενοφόρων του Ισραήλ Μάγκεν Νταβίντ Αντόμ (MDA) αναφέρει ότι όλα τα θύματα της επίθεσης χθες Παρασκευή στο Τελ Αβίβ ήταν τουρίστες.

Ενας ιταλός τουρίστας σκοτώθηκε στην επίθεση. Αλλοι πέντε τραυματίστηκαν. Οι ισραηλινές αρχές τους αναγνώρισαν ως πολίτες της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, επρόκειτο για συνδυασμένη επίθεση εμβολισμού με αυτοκίνητο και πυροβολισμών.

תיעוד חיסול המחבל מהפיגוע בתל אביב pic.twitter.com/WrAafvcBen — וואלה! (@WallaNews) April 7, 2023

Το Reuters μεταδίδει ότι ισραηλινή πηγή ασφαλείας αναγνώρισε τον δράστη ως Παλαιστίνιο με ισραηλινή υπηκοότητα από την πόλη Καφρ Κασέμ.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε τις ισραηλινές αρχές επιβολής του νόμου «να κινητοποιήσουν όλες τις εφεδρικές συνοριακές αστυνομικές μονάδες και έδωσε εντολή στον [ισραηλινό στρατό] να κινητοποιήσει πρόσθετες δυνάμεις για την αντιμετώπιση των τρομοκρατικών επιθέσεων».

Βομβαρδισμοί και ρουκέτες

Iron Dome just intercepted rockets launched from Gaza toward #Israel.pic.twitter.com/BYUcr1N3v0 — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) April 5, 2023

Η επίθεση στο Τελ Αβίβ ακολουθεί εβδομάδες κλιμάκωσης της έντασης στο Ισραήλ και τα κατεχόμενα εδάφη.

Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι συνελήφθησαν μετά από επιδρομές στο τέμενος Αλ Ακσά τις τελευταίες δύο ημέρες, κατά τις οποίες οι ισραηλινές δυνάμεις εκτόξευσαν χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και πλαστικές σφαίρες σε πιστούς που προσεύχονταν κατά τον ιερό, γι΄ αυτούς, μήνα του Ραμαζανιού.

New scenes for the lsraeli bombing of Gaza Strip. pic.twitter.com/LHl8BIbtPk — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) April 6, 2023

Μετά τις επιδρομές στο Αλ Ακσά, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας και από τις παλαιστινιακές δυνάμεις στον Λίβανο.

Large explosions in the south, center and north of Gaza due to Israeli bombing Video of Palestinian Rockets fired from Gaza at Israel right now 🇵🇸 🇮🇱 pic.twitter.com/BCHFLqqzIf — 🇷🇺 Эсса Али 🆉 Essa Ali 🇦🇪 (@ESSA_A1I) April 6, 2023

Τη νύχτα χθες Παρασκευή, απάντησε με αεροπορικό βομβαρδισμό σε τοποθεσίες παραγωγής όπλων της Χαμάς, όπως ανακοίνωσε. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα από τις αρχές στη Γάζα ή το Ισραήλ.