Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: «Πράσινο φως για τη χερσαία επέμβαση» – 14 δισ δίνει ο Μπάιντεν – Σε θέση μάχης το Ιράν

Συνεχίζεται το αιματοκύλισμα στη Λωρίδα της Γάζας που βιώνει τη σφοδρότερη επίθεση από το Ισραήλ όλων των τελευταίων χρόνων.

Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται ανελέητα με δεκάδες νέους νεκρούς, ενώ τα χτυπήματα στοχεύουν πλέον και στη Ράφα.

Αντίστροφη μέτρηση για τη χερσαία επέμβαση στη Γάζα

ΗΠΑ και Αίγυπτος συμφώνησαν να περάσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, ενώ διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν ότι τα θύματα στον αποκλεισμένο θύλακα θα είναι αμέτρητα. Μέχρι στιγμής το πέρασμα στη Ράφα παραμένει κλειστό.

Η Ουάσιγκτον άσκησε βέτο στον ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρός και μαζί με τις δυτικές κυβερνήσεις στηρίζει το Ισραήλ.

Μεγάλες διαδηλώσεις έγιναν σε όλον τον κόσμο, ενώ στις ΗΠΑ Αμερικανοεβραίοι εισέβαλαν στο Καπιτώλιο ζητώντας να σταματήσει το αιματοκύλισμα στη Γάζα.

Πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι ο ισραηλινός στρατός θα προχωρήσει σε χερσαία επέμβαση. Αυτό δείχνουν οι δηλώσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου, του υπουργού Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ και του υπουργού Οικονομίας, Νιρ Μπάρακατ.

Δείτε live εικόνα

Δείτε live τις εξελίξεις

06:32 Δείτε τις νεότερες εξελίξεις εδώ

05:05 Νέα επίθεση κατά αμερικανικής βάσης στο Ιράκ

Πριν λίγες ώρες σημειώθηκε επίθεση στην στρατιωτική βάση Victory στην Βαγδάτη. Η νέα επίθεση με drones ή πυραύλους αποτράπηκε μερικώς από το αυτοματοποιημένο σύστημα C-RAM. Ένα σύστημα με αισθητήρες και ένα πολυβόλο τύπου γκάτλιν. Ένας πύραυλος ή drone χτύπησε σε σημείο της βάσης που δεν είχε αμερικανούς στρατιώτες και δεν σημειώθηκαν απώλειες.

Footage claimed to be from tonight showing the Close-In Weapons System (C-RAM) at the Victory Base Complex in Western Baghdad, Iraq attempting to Shoot Down at least 2 Incoming Rockets which were Targeting U.S. Troops, with 1 Rocket being Successful Downed. pic.twitter.com/yg0doM0Z9G — OSINTdefender (@sentdefender) October 20, 2023

04:45 Νew Υork Post: O Μπάιντεν ζητά από το Κογκρέσο 14 δις για στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ

Παρότι στο διάγγελμα προς τον αμερικανικό λαό ο Μπάιντεν δεν στάθηκε σε αριθμούς, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και η Haaretz αποκάλυψαν πως η στρατιωτική βοήθεια που θέλει να δώσει ο Μπάιντεν στο Ισραήλ θα είναι ύψους 14 δις δολαρίων! Μάλιστα αναφέρεται το εξωπραγματικό ποσό των 60 δις δολαρίων προς την Ουκρανία.

Προτού έρθουν στην δημοσιότητα αυτά τα ποσά που ζαλίζουν, ο πρόεδρος Μπάιντεν είναι προοικονομήσει το που θα πήγαινε η συζήτηση λέγοντας πως «Η αμερικάνικη ηγεσία κρατά τον κόσμο ενωμένο. Οι αμερικανικές συμμαχίες κρατούν την Αμερική ασφαλή».

Για την έγκριση αυτού του ποσού είπε πως «Ξέρω πως έχουμε τους διαχωρισμούς μας στο σπίτι. Πρέπει να δούμε πέρα από αυτούς. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον θυμό μας, μικρότητες και πολιτικές να μπουν ανάμεσα σε εμάς και τις ευθύνες μας ως ένα μεγάλο έθνος. Δεν μπορούμε και δεν θα αφήσουμε τρομοκράτες όπως η Χαμάς και τυράννους όπως ο Πούτιν να κερδίσουν. Αρνούμαι να το αφήχω να συμβεί.»

04:25 Η Κίνα ευθυγραμμίζεται με την Ρωσία στο Μεσανατολικό

Η Κίνα παραμένει σε επικοινωνία και συνεργασία με την Ρωσία, με στόχο την αποκλιμάκωση στην κρίση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης είπε ο ειδικός απεσταλμένος της Κίνας για την Μέση Ανατολή μετά την συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του. Η πληροφορία έρχεται από κρατικά κινέζικά δίκτυα και αναμεταδόθηκε από το Reuters.

Η Κίνα και η Ρωσία μοιράζονται την ίδια θέση για το Παλαισρινιακό είπε ο Ζάι Τζούν μετά την συνάντηση με τον Ρώσο ειδικό απεσταλμένο για την Μέση Ανατολή και την Αφρική στην Ντόχα του Κατάρ.

Ανέφερε πως η Κίνα έχει στεναζχωρηθεί από την ανθρωπιστική κρίση και πως είναι έτοιμη να παίχει ένα θετικό ρόλο στην επανάληψη των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Παλαιστίνης και Ισραήλ. Πρόσθεσε ακόμα πως η Κίνα στηρίζει την ειλικρινή λύση των Δύο Κρατών.

04:00 Μια έξυπνη επένδυση που θα αποφέρει μερίσματα στην ασφάλεια των ΗΠΑ

Ο Times of Israel έχουν και εκείνοι ικανοποίηση από το διάγγελμα Μπάιντεν, στεκόμενοι σε μια αποστροφή του λόγου του, όπου θέλοντας να πείσει τους αμερικανούς για την έγκριση καινούριου προϋπολογισμού για την Ουκρανία και το Ισραήλ, το παρουσίασε σαν μια έξυπνη επένδυση που θα αποφέρει μερίσματα στην ασφάλεια των ΗΠΑ για γενιές.

Ουσιαστικά οι Times of Israel στέκονται στην λογική των ΗΠΑ να μην εμπλακούν σε εμπόλεμη κατάσταση, αλλά σε πολέμους μέσω πληρεξούσιων ή by proxy. Ενδυναμώνοντας το Ισραήλ ο πρόεδρος Μπάιντεν παρουσίασε πως οι αμερικανοί στρατιώτες θα βρίσκονται λιγότερο συχνά σε κίνδυνο στην Μέση Ανατολή, ενώ στην περίπτωση του πόλεμου στην Ουκρανία θα είναι το σύνορο του ΝΑΤΟ με την Ρωσία που όπως ανέφερε θεωρούν τις χώρες της Βαλτικής ως «προάστια».

Η ισραηλινή ιστοσελίδα τονίζει πως σύμφωνα με πηγές της, αν η Χεζμπολάχ μπει σε πόλεμο με το Ισραήλ, τότε οι ΗΠΑ θα μπουν στον πόλεμο στο πλευρό του Ισραήλ.

Έχοντας πολλά κοινά σημεία με την ανάγνωση της Haaretz, οι Times στέκονται στο γεγονός πως το Ιράν στηρίζει την Ρωσία ενάντια στην Ουκρανία και την Χαμάς ενάντια στο Ισραήλ.

Σημειώνοντας πως ο πρόεδρος Μπάιντεν τόνισε πως θεωρεί το Ιράν συνυπεύθυνο.

Βέβαια το Ιράν χρηματοδοτεί και ευθείες επιθέσεις τζιχαντιστικών σιιτικών ομάδων ενάντια στους ίδιους τους Αμερικανούς, όπως στο Ιράκ, την Συρία και την Υεμένη.

03:37 Ικανοποίηση στο Ισραήλ από το διάγγελμα Μπάιντεν

Τόσο στην Haaretz, όσο και στους Times of Israel η ικανοποίηση για το διάγγελμα Μπάιντεν είναι διάχυτη. Αρχικά η Haaretz υπογραμμίζει πως το πακέτσο ασφαλείας που στέλνει στο Κονγκρέσο προς ψήφιση είναι χωρίς προηγούμενο, που θα ακονίσει, θα κάνει πιο κοφτερή την στρατιωτική ποιότητα που υποσχέθηκαν οι ΗΠΑ.

Ανέφερε ξανά πως συζήτησε με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου πως πρέπει να τηρεί τους κανόνες του πολέμου. Προστατεύοντας τους πολίτες της Παλαιστίνης όσο καλύτερα μπορεί.

Η Haaretz τόνισε πως οι ΗΠΑ πιστεύουν ακόμα στην λύση των δύο κρατών, ενώ ως πιο προοδευτικό μέσο εκτίμησε την στάση του Μπάιντεν για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Παλαιστίνη.

03:03 Διάγγελμα Biden για τους πολέμους σε Ουκρανία και Γάζα

Ο Πρόεδρος Μπάιντεν ξεκίνησε μιλώντας για τα 1.300 θύματα από την επίθεση της Χαμάς και για τις απώλειες αμερικανών πολιτών.

Δήλωσε πως στέκονται στο πλευρό του Ισραήλ αλλά και στο πλευρό της Παλαιστίνης, δηλώνοντας την στήριξη στον σκοπό τους.

Επανέλαβε πως οι Ισραηλινοί δεν ευθύνονται για τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου. Μετά έκανε σύνδεση της Χαμάς με τον Πούτιν, τις διαφορές και τα κοινά τους.

Πψς και οι δύο θέλουν να εξαλείψουν τους γείτονές τους. Αναφέρθηκε πως η Χαμάς χρησιμοποιεί τους ομήρους ως ανθρώπινες ασπίδες.

Δήλωσε σε κάθε τόνο πως οι ΗΠΑ δεν αποσύρονται από την Ουκρανία και πως αυτές οι διενέξεις είναι σημαντικές για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Θα προσπαθήσει να περάσει αυξημένο budget από την γερουσία για εξοπλισμό του Ισραήλ και της Ουκρανίας.

02:15 Ο Ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ ανέφερε πως ο Γενικός Γραμματέας βοηθά τους τρομοκράτες

Ο Τζιλάντ Ερντάν, μόνιμος πρέσβης του Ισταήλ στον ΟΗΕ ανέφερε σε συγκέντρωση στην Times Square της Νέας Υόρκης πως «Το Ισραήλ έζησε μια θηριωδία που δεν θα ξεχαστεί. Την πιο σκοτεινή μέρα από το Ολοκαύτωμα. Κατά τραγικό τρόπο, ο ΟΗΕ κοιτά μακριά από τον πόνο μας, αλλά θα το αλλάξουμε μαζί. Θα θυμήσουμε στον ΟΗΕ πως εγκαθιδρύθηκε μετά το Ολοκαύτωμα για να αποτρέψει να ψανασυμβούν τέτοιες θηριωδίες. Τώρα, φαίνεται πως η κορυφαία προτεραιότητα του γγ του ΟΗΕ είναι να επισκεφτεί την Ράφα αύριο, για να βοηθήσει τους τρομοκράτες. Μέχρι να επιστρέψουν οι όμηροί μας, η Γάζα δεν θα έχει ένα λεπτό ησυχίας».

01:50 Λιβανέζικος στρατός: Δημοσιογράφος σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά κοντά στα σύνορα

Ο στρατός του Λιβάνου εξέδωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής 20 Οκτωβρίου ανακοίνωση πως δημοσιογράφος σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά κοντά στο χωριό Χούλα.

Αναφέρεται πως οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν 7 δημοσιογράφους με αυτόματο, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας νεκρός και ένας τραυματίας.

Π ισραηλινός στρατός ανέφερε πως διερευνά το ζήτημα.

01:30 H στόχευση εκκλησιών συνιστά έγκλημα πολέμου, λέει ο Ορθόδοξος Πατριάρχης της Ιερουσαλήμ

Σε μια λιτή ανακοίνωση που εξέδωσε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων αναφέρεται πως «Η στόχευση εκκλησιών και των ιδρυμάτων τους, μαζί με τα καταφύγια που προσφέρει για την προστασία αθώων πολιτών, ειδικά παιδιών και γυναικών που έχασαν τα σπίτια τους εξαιτίας των ισραηλινών βομβαρδισμών σε οικιστικές περιοχές τις τελευταίες 13 ημέρες, συνιστά έγκλημα πολέμου που δεν μπορεί να αγνοηθεί».

01:20 Η ανάρτηση της CPJ για τους νεκρούς δημοσιογράφους μετά το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς

Τουλάχιστον 21 είναι οι νεκροί δημοσιογράφοι από τις 7 Οκτωβρίου και μετά.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων:

During any conflict, journalists and media workers are civilians under international humanitarian law. Their rights must be respected and protected. Journalists are #NotATarget. pic.twitter.com/Qkok2g0Shy — Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) October 19, 2023

01:04 Τουλάχιστον 18 νεκροί Ουκρανοί μετά τις επιθέσεις της Χαμάς

Τουλάχιστον 18 είναι οι νεκροί Ουκρανοί πολίτες μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ, σύμφωνα με την ουκρανική πρεσβεία στο Ισραήλ.

Ο Ουκρανός πρέσβης στο Ισραήλ, Γεβγκέν Κορνίτσουκ δήλωσε ότι ο αριθμός των Ουκρανών υπηκόων που ζητούν να απομακρυνθούν από την πολιορκημένη Γάζα έχει ανέλθει στους 298 ανθρώπους.

00:54 Χαμάς: Αρκετοί οι νεκροί στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία στη Γάζα

Για αρκετούς νεκρούς στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία που βομβαρδίστηκε στο κέντρο της πόλης της Γάζας μιλάει η Χαμάς.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αναφορές διεθνών Μέσων, όπως το Al Jazeera, οι νεκροί είναι τουλάχιστον δύο, ενώ πολλοί είναι οι τραυματίες.

Το BBC σημειώνει ότι έχει επαληθεύσει την παρακάτω εικόνα από το σημείο που βομβαρδίστηκε μετά από έρευνα που πραγματοποίησε:

00:49 Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να επιτίθεται σε θέσεις της Χεζμπολάχ

Οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα νέο βίντεο με βομβαρδισμούς θέσεων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Οι φόβοι για κλιμάκωση και επέκταση του πολέμου μεγαλώνουν, όπως σημειώνουν ειδικοί και διεθνή ΜΜΕ.

צה»ל ממשיך לתקוף תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה. בתגובה לשיגורים ולירי משטח לבנון לשטח ישראל במהלך היום, צה»ל תקף מספר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בהן עמדות תצפית וכוננות >> pic.twitter.com/AAlJzbIwW0 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 19, 2023

00:40 Τα νεότερα μετά τον βομβαρδισμό της ελληνοορθόδοξης εκκλησίας στη Γάζα

Στόχος ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής έγινε το βράδυ της Πέμπτης η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου στην πόλη της Γάζας.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

00:31 Οι Ισραηλινοί θα μπορούν να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ χωρίς βίζα

Μετά από έκτακτη απόφαση, οι Ισραηλινοί θα μπορούν να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ χωρίς βίζα.

הפטור מוויזה לארה»ב עבור אזרחי ישראל ייכנס לתוקף הלילה https://t.co/jiXVT7xwKv — Haaretz הארץ (@Haaretz) October 19, 2023

00:23 Απαγορεύουν τις σημαίες του Ισραήλ και της Παλαιστίνης στα γήπεδα η Premier League και η EFL

Τόσο η Premier League, όσο και η EFL (υπεύθυνη για τις τρεις επόμενες, επαγγελματικές κατηγορίες της Αγγλίας) απαγόρευσαν την παρουσία σημαιών τόσο του Ισραήλ, όσο και της Παλαιστίνης στα γήπεδα της Αγγλίας την προσεχή αγωνιστική.

Οι δύο Λίγκες έδειξαν διάθεση να τηρήσουν μία ουδέτερη στάση και να αποφευχθούν οι πιθανές εντάσεις και τα πιθανά επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς για πολιτικούς λόγους. Κάτι ανάλογο είχε αποφασίσει και η αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία στο τελευταίο ματς της Αγγλίας με την Ιταλία στο «Wembley».

Στον αντίποδα, οι παίκτες, τα επιτελεία και οι διαιτητές θα φορούν μαύρο περιβραχιόνιο, ενώ σε όλα τα γήπεδα θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων στη Μέση Ανατολή.

Premier League and EFL BANS Israeli and Palestinian flags from stadiums this weekend in an effort to avoid potential incidents 🚨 https://t.co/SvXTykjhQs — Mail Sport (@MailSport) October 19, 2023

00:14 IDF: «Τρεις τρομοκράτες της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν κατά την εκτόξευση πυραύλου στο Ισραήλ»

Τρεις μαχητές της Χεζμπολάχ υποστηρίζει ότι σκότωσε ο ισραηλινός στρατός την ώρα που ετοιμάζονταν να ρίξουν αντιαρματικούς πυραύλους προς το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις IDF, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να επιτίθεται σε σημεία όπου βρίσκονται δυνάμεις της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

00:07 Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Πραγματικός» ο κίνδυνος επέκτασης του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προειδοποίησε για τον «πραγματικό» κίνδυνο περιφερειακής επέκτασης του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς.

Μιλώντας στο Ινστιτούτο Hudson στην Ουάσινγκτον, η φον ντερ Λάιεν δήλωσε επίσης ότι ο διάλογος μεταξύ του Ισραήλ και των γειτόνων του πρέπει να συνεχιστεί, όπως αναφέρει το Reuters.

Η ίδια δήλωσε: «Είδαμε τους αραβικούς δρόμους να γεμίζουν με οργή σε όλη την περιοχή. Έτσι, ο κίνδυνος μιας περιφερειακής επέκτασης είναι πραγματικός».

23:58 Αναφορές για επίθεση και μεγάλη πυρκαγιά στις πετρελαιοπηγές Αλ-Ομάρ στη Συρία, κοντά στις αμερικάνικες δυνάμεις

Επίθεση κοντά στις αμερικάνικες δυνάμεις που βρίσκονται δίπλα στις πετρελαιοπηγές Αλ-Ομάρ στη Συρία έγινε το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με αναφορές.

BREAKING: Reports of attack and large fire near US military presence in Al-Omar oilfields in Syria — The Spectator Index (@spectatorindex) October 19, 2023

23:51 Πώς έχει η κατάσταση στο πέρασμα της Ράφα

Γράφημα του CNN αποτυπώνει πώς έχει η κατάσταση στο πέρασμα της Ράφα, όπου έχει «κολλήσει» η ανθρωπιστική βοήθεια.

Στα αριστερά και κάτω του γραφήματος μπορείτε να δείτε το σημείο όπου βρίσκονται τα φορτηγά με την ανθρωπιστική βοήθεια προς τους πολιορκημένους στη Γάζα.

23:44 Συγκλονιστικό βίντεο – Παιδιά διασώζονται κάτω από τα ερείπια στην Τζαμπάλια μετά από ισραηλινό χτύπημα

Το Ισραήλ βομβάρδισε ξανά τον προσφυγικό καταυλισμό στην Τζαμπάλια. Σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας στη Γάζα, σκοτώθηκαν 18 Παλαιστίνιοι κατά την επίθεση.

This is the incredible moment Palestinians pull out children trapped underneath the rubble of a house in Jabalia refugee camp, northern Gaza, after it was hit by an Israeli airstrike. Warning: Distressing Images pic.twitter.com/TF4puqlKop — Channel 4 News (@Channel4News) October 19, 2023

23:36 Αιγύπτιος αξιωματούχος: Την Παρασκευή θα ξεκινήσει η προετοιμασία για να ανοίξει το πέρασμα στη Ράφα

Αιγύπτιος αξιωματούχος δήλωσε στην ισραηλινή Haaretz ότι την Παρασκευή θα ξεκινήσουν οι εργασίες για να επαναλειτουργήσει το πέρασμα στη Ράφα και ξεκινήσει η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι μένει να φανεί αν η βοήθεια θα εισέλθει στη Λωρίδα την Παρασκευή ή το Σάββατο, καθώς υπάρχουν ακόμη κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν.

23:29 Ανάρτηση Μπάιντεν εν όψει του διαγγέλματος

Ο Τζο Μπάιντεν έκανε ανάρτηση εν όψει του διαγγέλματός του στις 03:00 ώρα Ελλάδας. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα αναφερθεί στον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς, αλλά και στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Hamas’s terrorist attacks against Israel.

The need for humanitarian assistance in Gaza.

Russia’s ongoing brutal war against Ukraine. We are at a global inflection point that is bigger than party or politics. Tonight, I’ll address the nation at 8:00 PM ET from the Oval Office. — President Biden (@POTUS) October 19, 2023

23:21 Ποια είναι η ομάδα «Jewish Voice for Peace» που διαμαρτυρήθηκε μέσα στο Καπιτώλιο;

Όπως διαβάζει στην ιστοσελίδα της οργάνωσης: «Η «Jewish Voice for Peace» είναι μια οργάνωση εθνικού επιπέδου που αγωνίζεται για την ελευθερία των Παλαιστινίων και για τον Ιουδαϊσμό που «βρίσκεται απέναντι» από τον Σιωνισμό.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

23:14 Η Χαμάς καλεί τους μουσουλμάνους όλου του κόσμου να διαδηλώσουν έξω από τις ισραηλινές και αμερικάνικες πρεσβείες

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ένοπλου τμήματος της Χαμάς, Αμπού Ουμπαϊντάχ κάλεσε τους μουσουλμάνους όλου του κόσμου να διαδηλώσουν έξω από τις ισραηλινές και αμερικάνικες πρεσβείες, σύμφωνα με τη Haaretz.

23:04 Οι σειρήνες ηχούν και πάλι στο Τελ Αβίβ και το κεντρικό Ισραήλ

Σύμφωνα με τη Haaretz, οι σειρήνες ηχούν και πάλι στο Τελ Αβίβ και το κεντρικό Ισραήλ.

22:55 Πεντάγωνο: Οι πύραυλοι που καταρρίφθηκαν από το αμερικάνικο πλοίο «ίσως να προορίζονταν για στόχους στο Ισραήλ»

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι ίσως οι πύραυλοι που αναχαίτισε το αμερικάνικο πλοίο στα ανοιχτά της Υεμένης και κατευθύνονταν βόρεια «ίσως να προορίζονταν για στόχους στο Ισραήλ»

BREAKING: The Pentagon says the missiles destroyed by its navy vessel were launched from Yemen and heading north, ‘potentially towards targets in Israel’. — The Spectator Index (@spectatorindex) October 19, 2023

22:49 Δύο ηγετικά στελέχη της Χαμάς οι «εγκέφαλοι» της σφαγής λένε οι IDF

Στο στόχαστρο των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) βρίσκονται δύο ηγετικά στελέχη της Χαμάς, ο επικεφαλής της οργάνωσης στη Γάζα, Γιαχία Σινουάρ, και ο διοικητής της στρατιωτικής πτέρυγάς της, Μοχάμεντ Ντέιφ, γνωστός ως «Επισκέπτης».

Διαβάστε περισσότερα εδώ

22:35 Al Jazeera: Το Ισραήλ βομβάρδισε την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία στην πόλη της Γάζας

Σύμφωνα με το Al Jazeera, το Ισραήλ βομβάρδισε την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου στην πόλη της Γάζας.

🔴UPDATE #Israel #Palestine A Greek Orthodox Church in Gaza was hit by an Israeli air strike on Thursday evening, leaving at least two people dead More here ⤵️https://t.co/dDpOPQNdGh — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 19, 2023



Με βάση την ίδια πηγή, υπάρχουν δύο νεκροί και αρκετοί τραυματίες.

Δείτε μαρτυρία για την επίθεση:

A Palestinian Christian pleads to the world as Israel directly strikes the Saint Porphyrius Church, resulting in numerous fatalities and injuries within the Palestinian Christian community.#GazaGenocide pic.twitter.com/j70Pirtgcv — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) October 19, 2023

Διαβάστε περισσότερα εδώ

22:27 Επίθεση σε βάση με Αμερικανούς στρατιώτες στο Ιράκ

Σύμφωνα με το Reuters, επίθεση σε βάση με Αμερικανούς στρατιώτες έγινε στο Ιράκ, με drone και ρουκέτες.

BREAKING: Reuters reports drone and rocket attacks on Ain al-Asad airbase, which houses US troops, in Iraq. — The Spectator Index (@spectatorindex) October 19, 2023

Διαβάστε περισσότερα εδώ

22:26 Ένας νεκρός και δύο τραυματίες δημοσιογράφοι στον Λίβανο

Μια ομάδα εννιά δημοσιογράφων, αποτελούμενη από έξι Ιρανούς και τρεις Λιβανέζους, βρέθηκε στο στόχαστρο ισραηλινών πυρών ενώ έκανε ρεπορτάζ στον νότιο Λίβανο.

Προς το παρόν, πηγές αναφέρουν ότι ένας από αυτούς σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν, ενώ κάποιοι από αυτούς συνελήφθησαν από τις IDF.

Μετά από διαμεσολάβηση του αποσπάσματος UNIFIL στην περιοχή, οκτώ δημοσιογράφοι απελευθερώθηκαν, δύο από αυτούς τραυματίστηκαν, ενώ δεν είναι ξεκάθαρο αν ο νεκρός είναι Ιρανός ή Λιβανέζος.

22:19 Η ομιλία Νετανιάχου στους Ισραηλινούς στρατιώτες στο Γκολάν

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μίλησε σε στρατιώτες στο Γκολάν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τους ρωτούσε ξανά και ξανά αν είναι έτοιμοι για τη συνέχεια, με τη χερσαία επέμβαση να φαίνεται ότι είναι θέμα ωρών.





22:12 Συναγερμός στα ανοιχτά της Υεμένης – Επίθεση σε αμερικάνικο πλοίο

Επίθεση σε αμερικάνικο πολεμικό πλοίο έγινε κοντά στις ακτές της Υεμένης. Σύμφωνα με το CNN, την επίθεση πραγματοποίησαν οι αντάρτες Χούτι της Υεμένης που σχετίζονται με το Ιράν.

BREAKING: CNN reports a US navy vessel near Yemen’s coast has intercepted missiles fired by Iranian-backed Houthi militants — The Spectator Index (@spectatorindex) October 19, 2023

Διαβάστε περισσότερα εδώ

22:02 Αναφορές ότι σκοτώθηκε Ιρανός δημοσιογράφος στα λιβανέζικα σύνορα από τις IDF

Το Midde East Spectator και άλλες πηγές αναφέρουν ότι σκοτώθηκε Ιρανός δημοσιογράφος στα σύνορα του Λιβάνου από ισραηλινές δυνάμεις.

21:55 Βρετανία και Σαουδική Αραβία συμφώνησαν στην ανάγκη να αποφευχθεί η κλιμάκωση στον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ και ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν συμφώνησαν στην ανάγκη να αποφευχθεί οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης Ισραήλ – Χαμάς στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε την Πέμπτη το γραφείο του Σούνακ στην Ντάουνινγκ Στριτ.

«Υπογράμμισαν την ανάγκη να αποφευχθεί οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή και συμφώνησαν να συντονίσουν τη δράση τους σε αυτό το μέτωπο», δήλωσε η Ντάουνινγκ Στριτ μετά τη συνάντηση των ηγετών κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Σούνακ στη Σαουδική Αραβία.

«Ο πρωθυπουργός ενθάρρυνε τον πρίγκιπα διάδοχο να χρησιμοποιήσει την ηγετική θέση της Σαουδικής Αραβίας στην περιοχή για να υποστηρίξει τη σταθερότητα, τόσο τώρα όσο και μακροπρόθεσμα», τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

21:44 Σε λίγες ώρες το διάγγελμα Μπάιντεν – Πώς θα «πουλήσει» στους Αμερικανούς χρηματοδότηση και δεύτερου πολέμου

Στις 3:00 τα ξημερώματα της , ώρα Ελλάδας, ο Τζο Μπάιντεν θα απευθύνει διάγγελμα προς τον αμερικανικό λαό από το Οβάλ Γραφείο.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

21:41 Ανταποκριτής Al Jazeera: Τα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο «έχουν πάρει φωτιά»

«Τα σύνορα έχουν πάρει φωτιά», αναφέρει ο ανταποκριτής του Al Jazeera, Αλί Χασέμ, ο οποίος βρίσκεται στην παράκτια πόλη Νάκουρα του Λιβάνου, ελάχιστα χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

21:30 «Πράσινο φως» για την εισβολή στη Γάζα – Απάνθρωπη δήλωση από υπουργό του Ισραήλ για τους ομήρους

Ο υπουργός Οικονομίας Νιρ Μπάρακατ δήλωσε στο ABC News ότι ο στρατός έχει πάρει το «πράσινο φως» για τη χερσαία επέμβαση στη Γάζα, ενώ υπογράμμισε ότι η βασική προτεραιότητα είναι η καταστροφή της Χαμάς.

Σε μια απάνθρωπη δήλωση του ανέφερε ότι οι απώλειες αιχμαλώτων και αμάχων θα είναι δευτερεύουσες σε σχέση με την καταστροφή της Χαμάς, «ακόμη και αν χρειαστεί ένας χρόνος».

«Θα κάνουμε όλες τις προσπάθειες για να φέρουμε τους ομήρους μας πίσω ζωντανούς», δήλωσε ο ίδιος στο αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο.

BREAKING: ABC News reports that Israel’s Economy Minister says hostages and civilian casualties will be secondary to the priority of destroying Hamas, adding that its tunnel network will become the ‘world’s biggest cemetery’. — The Spectator Index (@spectatorindex) October 19, 2023

21:25 Χαμάς: Έχουμε αρκετούς Ισραηλινούς στρατιώτες για να τους ανταλλάξουμε με όλους τους Παλαιστίνιους κρατούμενους

Ο πρώην αρχηγός της Χαμάς, Κάλεντ Μεσαάλ είπε στο Al Rabiya ότι η ένοπλη οργάνωση έχει αρκετούς Ισραηλινούς στρατιώτες ως ομήρους για να ανταλλάξει με όλους τους Παλαιστινίους κρατούμενους.

Former #Hamas chief Khaled Meshaal tells Al Arabiya that the group has a number of Israeli soldiers, held as hostages, which are enough to negotiate releasing all the #Palestinian prisoners in #Israel.https://t.co/xD1Gq9qlEN — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 19, 2023

21:17 Τι αναφέρει η έρευνα του Al Jazeera για τον ισχυρισμό του Ισραήλ για το νοσοκομείο στη Γάζα

Η έρευνα του Sanad ανέλυσε χρονοκωδικοποιημένο υλικό από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένης μιας ζωντανής μετάδοσης από δημοσιογράφο του Al Jazeera την ώρα του χτυπήματος.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

21:12 Χειροβομβίδες κρότου λάμψης σε πάρκο με παιδιά στην αραβοϊσραηλινή πόλη Ουμ αλ-Φαμ

Η ισραηλινή αστυνομία χρησιμοποίησε χειροβομβίδες κρότου λάμψης σε πάρκο με παιδιά στην αραβοϊσραηλινή πόλη Ουμ αλ-Φαμ, μετά από διαμαρτυρία κατά του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με τη Haaretz.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα, οι αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών.

Οι διαδηλωτές φώναζαν ότι το Ισραήλ είναι «κράτος – τρομοκράτης».

Δείτε βίντεο:

In the Israeli Arab town of Umm al-Fahm, protestors chant “Israel is a terror state.” pic.twitter.com/vztsUUYyT8 — Shaiel Ben-Ephraim (@academic_la) October 19, 2023

21:03 Για 100 με 300 νεκρούς στο νοσοκομείο της Γάζας μιλούν οι αμερικάνικες μυστικές υπηρεσίες

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι από το χτύπημα στο νοσοκομείο Al Ahli σκοτώθηκαν πιθανότατα από 100 έως 300 άνθρωποι, ανέφερε το CNN επικαλούμενο μη διαβαθμισμένες εκτιμήσεις των υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την πρώτη αυτή εκτίμηση, οι αμερικανικές υπηρεσίες «παρατήρησαν μόνο ελαφρές δομικές ζημιές στο νοσοκομείο», χωρίς να παρατηρηθούν ζημιές στο κεντρικό κτίριο του νοσοκομείου και χωρίς να υπάρχουν κρατήρες πρόσκρουσης.

«Εξακολουθούμε να αξιολογούμε τα πιθανά στοιχεία των θυμάτων και η εκτίμησή μας μπορεί να αλλάξει. Ωστόσο, αυτός ο αριθμός των νεκρών εξακολουθεί να αποτελεί μια συγκλονιστική απώλεια ζωής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους θανάτους όλων των αμάχων και εργάζονται εντατικά για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα», τονίζεται στην εκτίμηση.

20:54 Οι παρατηρητές του ΟΗΕ θα επιθεωρούν τα φορτηγά βοήθειας πριν εισέλθουν στη Γάζα

Σημαία του ΟΗΕ θα υψωθεί στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα για την προστασία από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, στο πλαίσιο της συμφωνίας που επετεύχθη με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ μεταξύ του Ισραήλ και της Αιγύπτου για να επιτραπεί η είσοδος βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρουν το Associated Press και οι New York Times.

Ένας Αιγύπτιος αξιωματούχος και ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης δήλωσαν επίσης στο AP ότι παρατηρητές του ΟΗΕ θα επιθεωρούν τα φορτηγά με τη βοήθεια πριν περάσουν στο παλαιστινιακό έδαφος.

Οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ ελπίζουν ότι τα φορτηγά με τη βοήθεια θα μπορέσουν να εισέλθουν στη Γάζα την Παρασκευή, σύμφωνα με το Al Jazeera.

20:51 IDF: Η Χεζμπολάχ θα πληρώσει τις συνέπειες

Ο εκπρόσωπος των IDF, Ντανιέλ Χαγκάρι λέει ότι η Χεζμπολάχ έδωσε στη Χαμάς του Λιβάνου την άδεια να εκτοξεύσει ρουκέτες στο Ισραήλ και ως εκ τούτου «θα υποστεί τις συνέπειες».

20:49 Συνάντηση Σούνακ – Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν συναντήθηκε με τον Βρετανό πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ στο Ριάντ, μετέδωσαν τα σαουδαραβικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

20:43 Times of Israel: Το Ισραήλ απέσυρε όλους του τους διπλωμάτες από την Τουρκία

Το Ισραήλ απέσυρε όλους τους διπλωμάτες του από την Τουρκία, μεταξύ των οποίων και την πρέσβειρα Ιρίτ Λιλιάν, για λόγους ασφαλείας, αναφέρει η εφημερίδα Times of Israel, επικαλούμενη δύο Τούρκους αξιωματούχους.

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ είχε εκδώσει την Τρίτη ταξιδιωτική οδηγία για την Τουρκία, εκφράζοντας φόβους ότι οι Ισραηλινοί πολίτες που βρίσκονται στη χώρα αυτή μπορεί να στοχοποιηθούν. Για τον λόγο αυτόν κάλεσε όλους τους Ισραηλινούς να φύγουν το συντομότερο δυνατόν.

Η απόφαση για την αποχώρηση των διπλωματών ελήφθη μετά τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από τις διπλωματικές αποστολές του Ισραήλ στην Τουρκία και αφού ορισμένοι διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν στην πρεσβευτική κατοικία στην Άγκυρα και σε ένα κτίριο όπου στεγάζεται το προξενείο στην Κωνσταντινούπολη.

Οι αξιωματούχοι τόνισαν ότι οι διπλωμάτες έφυγαν για λόγους ασφαλείας και ότι η αποχώρησή τους δεν έγινε για πολιτικούς λόγους.

Σύμφωνα με άλλα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι διπλωμάτες του Ισραήλ στην Ιορδανία, το Μαρόκο και το Μπαχρέιν έχουν επίσης φύγει από τις χώρες αυτές, για τους ίδιους λόγους.

20:39 Σειρήνες ακούγονται στο Τελ Αβίβ και το κεντρικό Ισραήλ

Σύμφωνα με τη Haaretz, σειρήνες ακούγονται στο Τελ Αβίβ και το κεντρικό Ισραήλ.

20:30 «Φοβόμαστε για το χειρότερο»

Ο Ιορδανός ΥΠΕΞ Αϊμάν Σαφάντι δήλωσε ότι «φοβόμαστε για το χειρότερο» για τον πόλεμο στη Γάζα.

Σε δηλώσεις του σε συνέντευξη Τύπου με τη Γερμανίδα ομόλογό του, Αναλένα Μπέρμποκ ο Σαφάντι είπε ότι ο πόλεμος θα είχε «καταστροφικές επιπτώσεις» και προέτρεψε «να προστατεύσουμε την περιοχή από τον κίνδυνο της επέκτασής του».

Διαβάστε περισσότερα εδώ

20:23 Αμερικανοί αξιωματούχοι: Επίθεση από drones σε αμερικάνικη βάση στη νότια Συρία

Επίθεση σε αμερικάνικη βάση στη νότια Συρία ανακοίνωσαν ότι έγινε Αμερικάνοι αξιωματούχοι.

BREAKING: 🇺🇸 US officials say drones attacked a US military base in southern Syria — The Spectator Index (@spectatorindex) October 19, 2023

20:18 Αναφορές για νεκρό Ισραηλινό στρατιώτη στη Δυτική Όχθη

Σύμφωνα με το Al Rabiya, Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε σε συγκρούσεις στον καταυλισμό Νουρ Σαμς.

An #Israeli soldier has been killed in clashes in Nour Shams camp in Tulkarm, Al Arabiya reports. https://t.co/euxHhKHt3a pic.twitter.com/1kzauGr7HU — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 19, 2023

20:12 Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις κρατών στους πολίτες τους να απομακρυνθούν από τον Λίβανο

ΗΠΑ, Γερμανία και Βρετανία καλούν τους πολίτες τους να φύγουν από τον Λίβανο λόγω του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς και την πιθανή εμπλοκή της Χεζμπολάχ.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

20:03 Περίπου 700 άτομα έχουν ζητήσει από την Τουρκία να τους απομακρύνει από τη Γάζα

Περίπου 700 άτομα έχουν ζητήσει από την Τουρκία να τους απομακρύνει από τη Γάζα, σύμφωνα με τον αναπληρωτή ΥΠΕΞ, Αχμέτ Γιλντίζ.

Some 700 people, including Turkish, Palestinian, and northern Cypriot citizens, have applied to #Turkey to be evacuated from #Gaza, Deputy Turkish Foreign Minister Ahmet Yildiz says.https://t.co/Hu1GpJmLiH — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 19, 2023

19:53 Νετανιάχου σε στρατιώτες: «Θα νικήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις»

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε με στρατιώτες των IDF κοντά στα σύνορα με τη Γάζα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τους είπε: «Θα νικήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Όλος ο λαός του Ισραήλ στέκεται πίσω σας και θα δώσουμε ένα ισχυρό πλήγμα στους εχθρούς μας για να πετύχουμε τη νίκη».

19:45 Διαδήλωση συμπαράστασης στον παλαιστινιακό λαό στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με το voria.gr, συγκέντρωση αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό πραγματοποιούν αυτήν την ώρα στο Άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μέλη της Παλαιστινιακής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, φοιτητικοί σύλλογοι και συλλογικότητες της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς.

Στο συλλαλητήριο συμμετέχουν και μέλη του ΠΑΜΕ και της ΕΔΥΕΘ.

Δείτε βίντεο:

19:38 Ηνωμένα Έθνη: Οι υποδομές στη Γάζα έχουν χτυπηθεί βάναυσα από τις ισραηλινές επιθέσεις

Το 25% των σπιτιών στη Γάζα έχουν υποστεί ζημιές ή είναι κατεστραμμένα.

59 επιθέσεις έχουν γίνει σε υποδομές Υγείας (ανάμεσά τους και το νοσοκομείο Al Ahli)

170 υποδομές εκπαίδευσης έχουν χτυπηθεί

Εγκαταστάσεις νερού και αποχέτευσης έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές

❗ 25% of homes in #Gaza reported damaged or destroyed

❗ 59 attacks on healthcare (including Al Ahli Hospital)

❗ 170 education facilities hit

❗ Water and sanitation facilities severely damaged Latest update: https://t.co/VzBVfYg51v#NotATarget pic.twitter.com/GLesZHj9T5 — UN Humanitarian (@UNOCHA) October 19, 2023

19:28 Έτοιμος να εισβάλει στη Γάζα ο ισραηλινός στρατός

«Τώρα, οι ελιγμοί μας θα μεταφέρουν τον πόλεμο στην επικράτειά τους. Θα είναι μακρύς, θα είναι έντονος, οι καλύτεροι διοικητές και στρατιώτες είναι εδώ», δήλωσε ο Ισραηλινός στρατιωτικός διοικητής του νότιου μετώπου, Γιάρον Φίνκελμαν.





19:20 Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στη Γάζα

Αδιάκοποι είναι οι βομβαρδισμοί στη Γάζα, την ώρα που ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ απειλεί με χερσαία επέμβαση.

The bombing continues. pic.twitter.com/odleuJJNbP — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 19, 2023

19:15 Η κρατική μαροκινή εταιρεία διακόπτει τις πτήσεις της από και προς το Ισραήλ

Τις πτήσεις της από και προς το Ισραήλ από τις 19 Οκτωβρίου μέχρι τις 30 του ίδιου μήνα ακυρώνει η κρατική μαροκινή εταιρεία Royal Air Maroc.

Moroccan state-owned airline Royal Air Maroc (RAM) says it would cancel flights from Oct. 19 to 30 to and from #TelAviv “due to the current situation in #Israel,” according to a statement posted on social media platform X. https://t.co/BtISaoQaFo pic.twitter.com/9spz3g6CSQ — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 19, 2023

19:06 «Παγκόσμιος συναγερμός» για τα ταξίδια από το State Department

Το State Department εξέδωσε ανακοίνωση – ταξιδιωτική οδηγία με την οποία προειδοποιεί για πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις, διαδηλώσεις ή βίαιες δράσεις απέναντι σε Αμερικανούς πολίτες ή επιχειρήσεις αμερικανικών συμφερόντων.

Worldwide Caution: Due to increased tensions in various locations around the world, the potential for terrorist attacks, demonstrations or violent actions against U.S. citizens and interests, the Department of State @StateDept advises U.S. citizens overseas to exercise increased… pic.twitter.com/waIpqmWu2m — Travel – State Dept (@TravelGov) October 19, 2023

Διαβάστε περισσότερα εδώ

19:02 Al Qahera News: «Η μεθοριακή διάβαση της Ράφα θα ανοίξει αύριο Παρασκευή»

Η μεθοριακή διάβαση της Ράφα, η μοναδική που δεν ελέγχεται από το Ισραήλ, θα ανοίξει αύριο Παρασκευή για να περάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα που σφυροκοπείται από τον ισραηλινό στρατό εδώ και 13 ημέρες, ανέφερε ένα τηλεοπτικό κανάλι που πρόσκειται στις αιγυπτιακές υπηρεσίες πληφοροριών.

Επικαλούμενο μη κατονομαζόμενες «πηγές», το κανάλι Al Qahera News μετέδωσε ότι «η Ράφα θα ανοίξει αύριο». Δεν έδωσε όμως περισσότερες λεπτομέρειες για το πόση και τι είδους βοήθεια θα επιτραπεί να περάσει στη Γάζα.

The Rafah border crossing between #Egypt and the war-torn #GazaStrip “will open tomorrow,” state-linked television Al Qahera News reports, as calls for aid to reach besieged civilians mounted.https://t.co/b9YXTe0Otm pic.twitter.com/la1AnmDIcq — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 19, 2023

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε δηλώσει ότι συμφώνησε με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι να αφήσουν οι αιγυπτιακές αρχές να περάσουν «έως και 20 φορτηγά». Ο αριθμός αυτός ωστόσο κρίθηκε «παντελώς ανεπαρκής» από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

19:00 Η Γερμανία καλεί τους πολίτες της να εγκαταλείψουν τον Λίβανο

Μετά τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία καλεί τους πολίτες της να εγκαταλείψουν τον Λίβανο.

#Update: Germany calls on all German nationals to leave #Lebanon now. Please consult our official travel and security advice 👉 https://t.co/GoXNM3ZJ8G. (1/2) — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) October 19, 2023

18:54 Τρεις τραυματίες μετά από εκτόξευση ρουκέτας στην Κιριάτ Σεμόνα στο βόρειο Ισραήλ

The Impact Site of a Rocket launched from Lebanon which landed in the Northern Israeli City of Qiryat Shemona and resulted in 3 Civilians to suffer Head Injuries. pic.twitter.com/magVMQo5PT — OSINTdefender (@sentdefender) October 19, 2023

18:47 Οι ΥΠΕΞ Τουρκίας και Αιγύπτου συζήτησαν τις εξελίξεις στη Γάζα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν συζήτησε σήμερα με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Σάμεχ Σούκρι τις συγκρούσεις μεταξύ ισραηλινών και παλαιστινιακών δυνάμεων και τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, ανέφερε μια πηγή του τουρκικού υπουργείου.

Δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες για την επικοινωνία των δύο ΥΠΕΞ.

18:42 Αυτή είναι η εικόνα στη Γάζα

Ο ουρανός στη Γάζα δεν φαίνεται μετά τις αεροπορικές επιθέσεις του Ισραήλ.

18:40 «Σύντομα θα δείτε τη Γάζα από μέσα» – Έτσι είπε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας σε στρατιώτες

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ είπε σε πεζικάριους που έχουν αναπτυχθεί στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας ότι σύντομα θα δουν τον παλαιστινιακό θύλακα «εκ των έσω», ανέφερε το γραφείο του, υπονοώντας ότι επίκειται μια χερσαία επέμβαση.

«Τώρα βλέπετε τη Γάζα από απόσταση, σύντομα θα τη δείτε από μέσα. Η εντολή θα δοθεί» είπε ο υπουργός, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Defense Minister Yoav Gallant to troops on the Gaza border: «You now see Gaza from afar, soon you will see it from the inside. The order will come.» pic.twitter.com/BwXd6BBAWd — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 19, 2023

18:35 Η CPJ καλεί το Ισραήλ να επιτρέψει στους δημοσιογράφους του Al Jazeera να κάνουν τη δουλειά τους

Το Ισραήλ ενέκρινε την Τετάρτη νέους κανονισμούς έκτακτης ανάγκης που θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για λογοκρισία του Al Jazeera, του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού που εδρεύει στο Κατάρ και μιας από τις λίγες διεθνείς εταιρείες μέσων ενημέρωσης με φυσική παρουσία τόσο στη Λωρίδα της Γάζας όσο και στο Ισραήλ.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

18:30 Εκπρόσωπος Σούνακ: Τουλάχιστον εννέα Βρετανοί είναι νεκροί μετά τις επιθέσεις της Χαμάς

Εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ ανακοίνωσε ότι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί Βρετανοί είναι εννέα, ενώ τουλάχιστον επτά αγνοούνται μετά τις επιθέσεις της Χαμάς. Κάποιοι από αυτούς θεωρείται ότι είναι ανάμεσα στους νεκρούς ή τους ομήρους.

18:20 Το Ισραήλ απομακρύνει όλους τους διπλωμάτες του από την Τουρκία

Όπως μεταδίδει ο γνωστός Τούρκος δημοσιογράφος, Ραγκίπ Σοϊλού, το Ισραήλ αποσύρει τους διπλωμάτες του από την Τουρκία για λόγους ασφάλειας.

BREAKING — Israel withdraws all diplomats from Turkey over security concerns Read here: https://t.co/zeSvQwpUNE pic.twitter.com/W3hGQwPlzo — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 19, 2023

18:17 Χαμάς: Καμία βοήθεια δεν έχει περάσει μέσα στη Γάζα

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς για το πέρασμα της Ράφα, Γουαέλ Αμπού Ομάρ λέει ότι δεν έχει εισέλθει στη Γάζα καμία βοήθεια ή εξοπλισμός για την επισκευή δρόμων από την Αίγυπτο.

18:10 ΠΟΥ: Πέντε φορτηγά με ιατροφαρμακευτικό υλικό «είναι έτοιμα και περιμένουν» να ανοίξει το πέρασμα στη Ράφα

Πέντε φορτηγά γεμάτα με ιατροφαρμακευτικό υλικό είναι έτοιμα και περιμένουν στα σύνορα της Αιγύπτου με τη Γάζα, ανέφερε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καλωσορίζοντας την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι δεν θα μπλοκάρει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Τα φορτηγά μας είναι γεμάτα και έτοιμα να ξεκινήσουν» είπε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα. Πρόσθεσε ότι ελπίζει τα εφόδια αυτά να παραδοθούν αμέσως μόλις ανοίξει η μεθοριακή διάβαση της Ράφα, «καλώς εχόντων των πραγμάτων, αύριο».

18:01 Χρησιμοποίησε η Χαμάς αμερικάνικα όπλα στο Ισραήλ;

Μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, δημοσιεύτηκαν πολλές φωτογραφίες και βίντεο στα social media που δείχνουν χιλιάδες πυραύλους να εκτοξεύονται από τη Γάζα προς το Ισραήλ, drones και χειροβομβίδες να καταστρέφουν άρματα μάχης, αλλά και εκατοντάδες μαχητές οπλισμένους με πολυβόλα να παραβιάζουν τα περιφραγμένα σύνορα μεταξύ της Γάζας και του Ισραήλ.

Όλο αυτό το υλικό έχει οδηγήσει πολλούς Ρεπουμπλικάνους βουλευτές, να αμφισβητούν την προέλευση του οπλοστασίου της Χαμάς και την ικανότητα της οργάνωσης να επιτεθεί αιφνιδιαστικά στο Ισραήλ.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

17:55 Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για τη ρίψη 30 ρουκετών από τον Λίβανο στο Ισραήλ

Σύμφωνα με τη Haaretz, η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για τη ρίψη 30 ρουκετών από τον Λίβανο στο Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός στη δική του ενημέρωση σημειώνει ότι έχει καταγράψει τουλάχιστον 20 επιθέσεις από τη μεριά του νοτίου Λιβάνου.

Twenty shells have been fired from southern #Lebanon towards #Israel, Al Arabiya reports, citing the Israeli army. https://t.co/pYfFIXFpKN pic.twitter.com/JYVNWJZ6xp — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 19, 2023

Και για αντιαρματικό πύραυλο

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε, επίσης, την ευθύνη για την εκτόξευση αντιαρματικού πυραύλου προς το κιμπούτς Μανάρα στην περιοχή της Γαλιλαίας, η οποία πραγματοποιήθηκε νωρίτερα την Πέμπτη.

Ο πύραυλος χτύπησε ένα σπίτι και προκάλεσε πυρκαγιά, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

17:47 Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών Παλαιστινίων μετά τις συγκρούσεις στη Δυτική Όχθη

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επτά Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα από τις ισραηλινές δυνάμεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, τη στιγμή που συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Τουλάχιστον 73 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη από τις ισραηλινές δυνάμεις ή από Ισραηλινούς εποίκους μετά τις 7 Οκτωβρίου, την ημέρα που η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς εξαπέλυσε την επίθεσή της στο ισραηλινό έδαφος.

Το υπουργείο ανέφερε ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν «σε επίθεση του κατακτητή (σ.σ. Ισραήλ) στον καταυλισμό προσφύγων του Νουρ Σαμς». Νωρίτερα είχε ανακοινωθεί ο θάνατος ενός 16χρονου στον ίδιο καταυλισμό.

Δείτε βίντεο

This is how Israeli forces killed Taha Mahameed, 16, this dawn in Nour Shams Refugee Camp, the West Bank. They also shot his dad who tried to evacuate him & let Taha bleed for 30 mins, preventing any ambalance to approach. 69 Palestinains killed in the West Bank since 7 Oct pic.twitter.com/4jqvR6Ao3w — Aseel AlBajeh أسيل البجة (@AseelAlBajeh) October 19, 2023



Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε αυτόν τον απολογισμό. «Οι στρατιώτες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους στον καταυλισμό για να καταστείλουν τρομοκρατικές δραστηριότητες» αναφέρεται σε μια ανακοίνωση.

Εξάλλου, ένας 17χρονος σκοτώθηκε από σφαίρες στον καταυλισμό Ντεϊσέχ, κοντά στη Βηθλεέμ και ένας 32χρονος στο Μπουντρούς, στα δυτικά της Ραμάλα. Στο Μπουντρούς ο στρατός υποστηρίζει ότι Παλαιστίνιοι εκτόξευσαν «βόμβες μολότοφ και άλλα αντικείμενα» εναντίον των στρατιωτών ενώ έβαλαν φωτιά σε λάστιχα και κάδους απορριμμάτων.

17:40 Πάνω από 20 ρουκέτες έχουν εκτοξευτεί από τον Λίβανο στο Ισραήλ την Πέμπτη το απόγευμα

Το Al-Mayadeen, που θεωρείται ότι βρίσκεται κοντά στη Χεζμπολάχ μεταδίδει ότι πάνω από 20 ρουκέτες έχουν εκτοξευτεί από τον Λίβανο στο Ισραήλ την Πέμπτη το απόγευμα.

Initial Reports that a 9-Story Building within the City of Qiryat Shemona in Northern Israel has been Struck with a Rocket launched from Lebanon; no word yet on Casualties. — OSINTdefender (@sentdefender) October 19, 2023



Οι IDF έχουν ανακοινώσει ότι έχουν απαντήσει στις επιθέσεις, σύμφωνα με τη Haaretz.

Τοπικό συμβούλιο στα σύνορα με τον Λίβανο κάλεσε τους Ισραηλινούς πολίτες να βρουν καταφύγιο εν μέσω ανησυχιών για «περιστατικό ασφαλείας».

Το περιφερειακό συμβούλιο της Άνω Γαλιλαίας κάλεσε τους κατοίκους των Μασ’ άντε, Μανάρα, Μαργκαλιότ και Γιφτάχ να καταφύγουν σε ασφαλείς χώρους.

17:35 Το Al Jazeera διαψεύδει το αφήγημα του Ισραήλ για το νοσοκομείο στη Γάζα

Το Al Jazeera υποστηρίζει ότι σύμφωνα με την ψηφιακή έρευνα που πραγματοποίησε δεν βρήκε καμία βάση στους ισχυρισμούς του Ισραήλ για το ότι το χτύπημα στο νοσοκομείο της Γάζας έγινε με ρουκέτα.

An Al Jazeera digital investigation found no grounds for the Israeli army’s claim that the strike on the al-Ahli Arab hospital in Gaza was caused by a failed rocket launch. pic.twitter.com/DQsrBXfwmL — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 19, 2023

17:29 Νέο βίντεο από την επίθεση της Χαμάς στο φεστιβάλ Supernova

Η Jerusalem Post παρουσίασε νέο βίντεο από την επίθεση της Χαμάς στο φεστιβάλ Supernova και συγκεκριμένα από το πώς μπλόκαραν τους δρόμους κοντά στο Ρέ’ιμ.

WATCH: New footage that emerged from the October 7 massacre in Israel shows Hamas terrorists blocking roads near Re’im, the site of the rave party massacre, while gunfire is heard in the background. (CREDIT: VIA @MaarivOnline) Read more here: https://t.co/K4OJlfzWO5 pic.twitter.com/Dt71P49IKJ — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 19, 2023

Διαβάστε περισσότερα εδώ

17:21 Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για τον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για τον κύκλο βίας χιλιάδων νεκρών στον οποίο βυθίζονται το Ισραήλ και η Παλαιστίνη, την εντεινόμενη ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, την πιθανή επέκταση της σύρραξης σε περιφερειακό επίπεδο και το ενδεχόμενο μιας νέας προσφυγικής κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

17:18 Αεροπορική επίθεση από το Ισραήλ στην ανατολική Γάζα

Αεροπορικές επιθέσεις πραγματοποιεί το Ισραήλ στην πόλη Αλ Σουτζαεϊαχ στην ανατολική Γάζα.

17:10 Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο καλούν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν τον Λίβανο

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στον Λίβανο προέτρεψε την Πέμπτη τους Αμερικανούς πολίτες να «σχεδιάσουν την αναχώρησή τους το συντομότερο δυνατό, ενώ υπάρχουν ακόμη επιλογές».

«Συνιστούμε στους Αμερικανούς πολίτες που επιλέγουν να μην αναχωρήσουν να προετοιμάσουν σχέδια έκτακτης ανάγκης» πρόσθεσε η αμερικάνικη πρεσβεία.

Στις 17 Οκτωβρίου, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε εκδώσει ταξιδιωτική οδηγία με την οποία προέτρεπε τους πολίτες του να μην ταξιδεύουν στον Λίβανο λόγω της «απρόβλεπτης κατάστασης».

Αντίστοιχη οδηγία υπάρχει και για τους Βρετανούς πολίτες.

17:08 Σειρήνες στο βόρειο Ισραήλ

Σύμφωνα με τη Haaretz, σειρήνες ακούγονται στο βόρειο Ισραήλ, στα σύνορα με τον Λίβανο.

Δείτε σε ποιες πόλεις έχει σημάνει συναγερμός.

More Alerts near the Border with Lebanon. pic.twitter.com/7TIOhCNqbf — OSINTdefender (@sentdefender) October 19, 2023

17:04 Ισραηλινός υπουργός: «Αν εκτιμάτε τη ζωή, μετακινηθείτε νότια»

Ο Ισραηλινός υπουργός Μπένι Γκαντζ περιόδευσε στη δυτική Νεγκέβ και επισκέφθηκε τις συνοριακές κοινότητες της Γάζας, Μπε’ έρι, Κφαρ Αζά και Μεφαλσίμ.

Ο Γκαντζ απευθύνθηκε στους Παλαιστίνιους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας, δηλώνοντας: «Αν εκτιμάτε τη ζωή, μετακινηθείτε νότια. Μην γίνετε ανθρώπινη ασπίδα για αυτά τα ανθρώπινα θηρία».

16:57 Ρουκέτα έπεσε και στην πόλη Σακίμπ αλ-Σαλάμ

Μέχρι στιγμής από την επίθεση στην πόλη Σακίμπ αλ-Σαλάμ στο νότιο Ισραήλ δεν υπάρχουν τραυματίες. Δείτε βίντεο:

A Rocket launched from the Gaza Strip has Impacted a Construction Site in the Town of Shaqib al-Salam in Southern Israel; so far there appears to be No Casualties. pic.twitter.com/aZnNr5uwMa — OSINTdefender (@sentdefender) October 19, 2023

16:48 Γκάλαντ: «Μείνετε έτοιμοι. Η διαταγή θα εκδοθεί σύντομα»

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ δήλωσε σήμερα στους στρατιώτες των IDF κατά μήκος του νότιου μετώπου: «Μείνετε έτοιμοι. Η διαταγή θα εκδοθεί σύντομα».

Israeli Minister of Defense, Yoav Gallant told IDF Soldiers today along the Southern Front, “Stay Ready. The Order will soon be Issued.” — OSINTdefender (@sentdefender) October 19, 2023

16:36 Η Αίγυπτος και η Ιορδανία καταδικάζουν τη «συλλογική τιμωρία» των Παλαιστινίων στη Γάζα

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ ελ Σίσι συναντάται με τον βασιλιά Αμπντάλα Β΄ της Ιορδανίας για να συζητήσουν για τη σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς και την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην πολιορκημένη από το Ισραήλ Γάζα.

Σε χωριστές ανακοινώσεις που εκδόθηκαν αργότερα, η αιγυπτιακή προεδρία και ο Ιορδανός βασιλιάς δήλωσαν ότι οι δύο ηγέτες «επιβεβαίωσαν την ενιαία θέση τους απορρίπτοντας την πολιτική της συλλογικής τιμωρίας με την πολιορκία, την πείνα ή τον εκτοπισμό» των Παλαιστινίων.

16:32 Τουλάχιστον δύο ρουκέτες χτύπησαν το νότιο Ισραήλ

Δύο ρουκέτες χτύπησαν τη Σντερότ στο νότιο Ισραήλ. Υπενθυμίζεται ότι λίγο νωρίτερα ακούγονταν σειρήνες στη συγκεκριμένη πόλη και την Ασκελόν.

Δείτε τα αποτελέσματα της επίθεσης:

16:30 Τρεις οι νεκροί Παλαιστίνιοι στη Δυτική Όχθη μετά από ισραηλινά πυρά

Τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με ισραηλινές δυνάμεις στον καταυλισμό προσφύγων Νουρ Σαμς στην πόλη Τουλκάρμ της Δυτικής Όχθης, όπως ανακοίνωσε σήμερα το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Ισραηλινές δυνάμεις εισήλθαν στον καταυλισμό, ενώ οι συγκρούσεις μεταξύ του ισραηλινού στρατού και αριθμού ενόπλων συνεχίζονται, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

16:24 Ο μικρός Μοχάμεντ που παρέμενε φοβισμένος μετά τους βομβαρδισμούς έγινε σκίτσο

Ο μικρός Μοχάμεντ από τη Γάζα με το βλέμμα στο κενό λόγω των βομβαρδισμών έγινε σκίτσο.

Θυμηθείτε την ιστορία του εδώ

16:18 Τι ξέρουμε για την παραίτηση του αξιωματούχου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ λόγω του πολέμου

Ο Τζος Πολ, διευθυντής στο Γραφείο Πολιτικών και Στρατιωτικών Υποθέσεων έγραψε σε σημείωμα που δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη που κάνει η Ουάσινγκτον εδώ και δεκαετίες, αναφερόμενος στην αντιμετώπιση του Ισραήλ και των Παλαιστινίων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

16:11 Μεγάλα θύματα του πολέμου τα παιδιά

Τουλάχιστον 1.524 παιδιά είναι νεκρά μετά τις 7 Οκτωβρίου στη Γάζα εξαιτίας των ισραηλινών βομβαρδισμών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μισός πληθυσμός της Γάζας είναι κάτω των 18. Ο συνολικός πληθυσμός της Λωρίδας είναι περίπου 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι.

16:02 Σειρήνες ακούγονται στο νότιο Ισραήλ

Σειρήνες ακούγονται στις πόλεις Ασκελόν και Αστνόντ στο νότιο Ισραήλ.

15:53 Αυξήθηκαν σε 28 οι νεκροί Γάλλοι μετά τις επιθέσεις της Χαμάς

Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων Γάλλων που έχασαν τη ζωή τους μετά τις επιθέσεις της Χαμάς είναι πλέον 28.

15:05 Υπερήφανος ο Σούνακ που στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σουνάκ ανέφερε σε δήλωσή του μαζί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι είναι «υπερήφανος που στέκεται στο πλευρό σας στην πιο σκοτεινή ώρα του Ισραήλ», εν μέσω διήμερης επίσκεψης στη Μέση Ανατολή.

Ο Σουνάκ δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ισραήλ θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στο θέμα των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, μεταξύ των οποίων είναι αρκετοί Βρετανοί υπήκοοι. Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι εκτιμά την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας από τη Βρετανία στην περιοχή.

Πρόσθεσε ότι ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σουλτς είχε δίκιο όταν αποκάλεσε τη Χαμάς «τους νέους Ναζί» και ότι πρέπει «να τους πολεμήσουμε μαζί όπως όλος ο κόσμος πολεμά τους Ναζί». Διαβάστε περισσότερα εδώ.

14:57 Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους πολίτες που βρίσκονται στο Λίβανο να αναχωρήσουν το συντομότερο δυνατό

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λίβανο προέτρεψε την Πέμπτη τους πολίτες της να «σχεδιάσουν την αναχώρησή τους το συντομότερο δυνατό, ενώ οι εμπορικές επιλογές είναι ακόμη διαθέσιμες».

Σε ειδοποίηση που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους πολίτες, η πρεσβεία δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση ασφαλείας στον Λίβανο. «Συνιστούμε στους Αμερικανούς πολίτες που επιλέγουν να μην αναχωρήσουν να προχωρήσουν σε σχέδια έκτακτης ανάγκης για επείγουσες καταστάσεις», ανέφερε η πρεσβεία.

Στις 17 Οκτωβρίου, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία με την οποία προέτρεπε τους πολίτες του να μην ταξιδέψουν στον Λίβανο λόγω της «απρόβλεπτης κατάστασης ασφαλείας».

14:51 «Θα είναι μακρύς ο πόλεμος» λέει ο Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα πως η επίθεση-σοκ της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ από ενόπλους της Χαμάς είχε στόχο να εμποδίσει τη διεύρυνση των ειρηνικών σχέσεών του στη Μέση Ανατολή, και ζήτησε από τη Βρετανία να εξακολουθήσει να υποστηρίζει την αντεπίθεση στη Γάζα.

«Βρισκόμασταν στα πρόθυρα να διευρύνουμε αυτή την ειρήνη και η καταστροφή αυτής της κίνησης ήταν ένας από τους λόγους που αναλήφθηκε αυτή η δράση», είπε ο Νετανιάχου στον Βρετανό πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ που επισκέπτεται το Ισραήλ.

«Αυτή είναι η πιο σκοτεινή μας ώρα», πρόσθεσε. «Αυτό σημαίνει πως θα είναι ένας μακρύς πόλεμος, και θα χρειαστούμε τη συνεχή υποστήριξή σας». Διαβάστε περισσότερα εδώ.

עם ראש ממשלת בריטניה רישי סונאק שהגיע לביקור חשוב בירושלים. אני מעריך מאוד את התמיכה החזקה שלו. חמאס הם הנאצים החדשים, הם הדאעש החדש, ועלינו להילחם בהם יחד. בדיוק כפי שהעולם המתורבת התאחד כדי להילחם בנאצים והתאחד כדי להילחם בדאעש, עליו לעמוד עכשיו עם ישראל יחד בעודנו נלחמים… pic.twitter.com/5pwnd0twyd — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 19, 2023

14:44 Υπουργείο Υγείας στη Γάζα: Τουλάχιστον 3.785 Παλαιστίνιοι νεκροί

Τουλάχιστον 3.785 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 12.493 τραυματίστηκαν κατά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας στη Γάζα.

Από τον συνολικό απολογισμό 1.524 νεκροί ήταν παιδιά και 1.000 γυναίκες, όπως είπε σε συνέντευξη Τύπου ο εκπρόσωπος του υπουργείου Ασράφ αλ Κούντρα.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι 44 υγειονομικοί εργαζόμενοι σκοτώθηκαν στη Γάζα ενώ τέσσερα νοσοκομεία είναι εκτός λειτουργίας και 14 υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας έχουν επίσης σταματήσει τη λειτουργία τους.

«Δεν υπάρχουν αποθέματα φαρμάκων σε κανένα από τα νοσοκομεία στη Γάζα», είπε ο ίδιος και έκανε έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα να επισπεύσει την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

14:38 Δεκάδες και όχι εκατοντάδες οι νεκροί στο νοσοκομείο της Γάζας, λένε οι Μυστικές Υπηρεσίες της Γαλλίας

Αμφισβητεί τον αριθμό των νεκρών που έδωσαν οι παλαιστινιακές αρχές ως θύματα του χτυπήματος στο νοσοκομείο της Γάζας, αξιωματούχος της ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφορίων.

Υπενθυμίζεται ότι το νοσοκομείο αλ Αχλί, βομβαρδίστηκε στις 18 Οκτωβρίου με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για εκατοντάδες νεκρούς.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

14:25 Τα fake news μετατρέπονται σε όπλο και ρίχνουν λάδι στη φωτιά της Μ. Ανατολής

Τα fake news των τελευταίων ημερών.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

14:20 Η βοήθεια της Γάζας έχει κολλήσει στο πέρασμα της Αιγύπτου – Οι τελευταίες εξελίξεις

Μηχανήματα για την επισκευή των βομβαρδισμένων δρόμων έχουν σταλεί μέσω του συνοριακού περάσματος της Ράφα από την Αίγυπτο στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την παράδοση της βοήθειας που έχει συγκεντρωθεί στη χερσόνησο του Σινά.

Η Ράφα – το μοναδικό πέρασμα που δεν ελέγχεται από το Ισραήλ – έχει τεθεί εκτός λειτουργίας από τις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην παλαιστινιακή πλευρά.

Περισσότερα από 100 φορτηγά περιμένουν κοντά στο πέρασμα στην αιγυπτιακή πλευρά, αν και δεν αναμένεται να εισέλθει βοήθεια πριν από την Παρασκευή. Περισσότερες προμήθειες βρίσκονται στην αιγυπτιακή πόλη Ελ Αρίς, 45 χιλιόμετρα από τη Ράφα.

Μόνο 20 φορτηγά αρχικά έχουν πάρει το πράσινο φως για να περάσουν, με πολλούς να κάνουν λόγο για «σταγόνα στον ωκεανό». Πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στις 7 Οκτωβρίου, περίπου 100 φορτηγά που μετέφεραν βοήθεια εισέρχονταν στη Γάζα κάθε μέρα, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Ο ΟΗΕ κάλεσε το Ισραήλ να αποτρέψει μια «ανθρωπιστική καταστροφή» στη Γάζα, επιτρέποντας την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας. Αλλά δεν είναι ακόμη σαφές αν και πότε θα επιτραπεί η διέλευση.

14:12 Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Οι ΗΠΑ στέλνουν τρίτο πλοίο στη Μεσόγειο

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να στηρίζουν το Ισραήλ στέλνοντας στρατιωτική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων εξελιγμένων πυρομαχικών. Ενισχύουν δε και την παρουσία τους στην Μέση Ανατολή, στέλνοντας το USS Mount Whitney, την ναυαρχίδα του έκτου Αμερικανικού Στόλου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

14:07 Οι γονείς θάβουν τα παιδιά τους – Πάνω από 1.000 νεκρά σε 12 ημέρες

Ένα παιδί σκοτώνεται κάθε 15 λεπτά από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς της Γάζας, σύμφωνα με παλαιστινιακή ΜΚΟ.

Περισσότερα από 100 παιδιά σκοτώνονται κάθε μέρα από τότε που το Ισραήλ άρχισε να βομβαρδίζει τον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα στις 7 Οκτωβρίου μετά τη φονική επίθεση της Χαμάς.

Περισσότεροι από 3.700 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στην πιο θανατηφόρα ισραηλινή επίθεση εδώ και δεκαετίες.

«Είμαστε μάρτυρες μιας γενοκτονίας σε πραγματικό χρόνο», δήλωσε εκπρόσωπος της Defense for Children International – Palestine

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

14:02 IDF: Σκοτώθηκε ο αρχηγός Εθνικών Δυνάμεων Ασφαλείας της Χαμάς Τζεχάντ Μέιζεν

عاجل| ارتقاء اللواء جهـــاد محيسن، قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في قطاع غزة، وعائلته بقصف منزله داخل حي الشيخ رضوان. pic.twitter.com/Lpstz3fWWv — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 19, 2023

13:40 Ανταλλαγή πυρών μεταξύ ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας και Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη

Ανταλλαγή πυρών ξέσπασε μεταξύ ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας και Παλαιστινίων στον προσφυγικό καταυλισμό Nur al-Shams κοντά στο Τουλ Καρμ στη Δυτική Όχθη.

Νωρίς το πρωί της Πέμπτης δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς στον προσφυγικό καταυλισμό.

13:20 Στο Κάιρο ο βασιλιάς της Ιορδανίας

13:00 IDF: Συλλάβαμε πάνω από 80 τρομοκράτες στη Δυτική Όχθη

Η IDF, η Shin Bet και η Συνοριακή Αστυνομία του Ισραήλ συνέλαβαν την Τετάρτη στη Δυτική Όχθη πάνω από 80 ύποπτους τρομοκράτες, συμπεριλαμβανομένων 63 μελών της Χαμάς, σύμφωνα με αναφορές του IDF.

Το IDF ενημέρωσε ότι από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, έχουν συλληφθεί 524 ύποπτοι τρομοκράτες στη Δυτική Όχθη, με πάνω από 330 από αυτούς μέλη της Χαμάς.

Υπενθυμίζουμε ότι επτά Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους τέσσερις έφηβοι 14, 15, 16 και 17, σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη το τελευταίο 24ωρο.

12:41 ΗΠΑ σε Τουρκία: Τα αεροπλανοφόρα στάλθηκαν στο Ισραήλ για την ανάγκη πιθανής εκκένωσης κατοίκων

Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν τους Τούρκους ομολόγους τους ότι τα αεροπλανοφόρα που μετακινήθηκαν πιο κοντά στο Ισραήλ στην ανατολική Μεσόγειο προορίζονται για την πιθανή εκκένωση αμάχων, δήλωσε την Πέμπτη αξιωματούχος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει δύο αεροπλανοφόρα – και τα πλοία υποστήριξής τους – στην ανατολική Μεσόγειο μετά την αιφνιδιαστική επίθεση μαχητών της Χαμάς στο Ισραήλ.

Ο Ταγίπ Ερντογάν επέκρινε τις ΗΠΑ για την κίνηση αυτή, λέγοντας ότι θα διαπράξουν «σοβαρές σφαγές» στη Γάζα.

Είπε επίσης ότι η ανάπτυξη αμερικανικών αεροπλανοφόρων εμποδίζει τις τουρκικές προσπάθειες για την εγκαθίδρυση ηρεμίας στην περιοχή.

«Όταν θέτουμε αυτό το ζήτημα στους Αμερικανούς ομολόγους μας, μας λένε ότι τα αεροπλανοφόρα στάλθηκαν εκεί ως μέρος των επιχειρήσεων εκκένωσης για τους αμάχους στην περιοχή», δήλωσε στους δημοσιογράφους αξιωματούχος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

12:30 Πώς βλέπει πραγματικά ο Αραβικός κόσμος τον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς;

Είναι δύσκολο να γενικεύσει κανείς για τον «αραβικό κόσμο», ένα σύνολο 450 εκατομμυρίων ανθρώπων που απλώνονται σε χιλιάδες χιλιόμετρα. Αλλά είναι ασφαλές να πούμε ότι οι περισσότεροι Άραβες εξακολουθούν να χαιρετίζουν τον παλαιστινιακό αγώνα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

12:25 Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σουνάκ συναντήθηκε με τις οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων στο ξενοδοχείο King David στην Ιερουσαλήμ.

Ο Rishi έγραψε ότι «Το να σου παίρνουν το παιδί σου είναι ο χειρότερος εφιάλτης των γονέων» και ότι «Σήμερα το πρωί άκουσα από οικογένειες που περνούν αυτή την αβάσταχτη αγωνία» Ο Ρίσι πρόσθεσε στην ανάρτησή του στο Χ, πρώην Twitter, ότι είναι «αποφασισμένος να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων που έχουν απαχθεί από τους τρομοκράτες της Χαμάς»

12:18 Εικόνες αποτροπιασμού από νηπιαγωγείο που έγινε στόχος της Χαμάς

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν φωτογραφίες από ισραηλινό νηπιαγωγείο στο κιμπούτς του Be’eri, τέσσερα μίλια από τη Γάζα, το οποίο καταστράφηκε μετά την επίθεση που δέχτηκε από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

12:07 Εκπρόσωπος Χαμάς: Δεν γνωρίζουμε πόσοι από τους Ισραηλινούς ομήρους είναι ζωντανοί

Η Χαμάς δεν είναι σε θέση να πει ούτε πόσους Ισραηλινούς πολίτες έχει πάρει ομήρους, ούτε πόσοι από αυτούς είναι ζωντανοί, ανέφερε εκπρόσωπος της ισλαμιστικής οργάνωσης που ελέγχει τη Γάζα σε συνέντευξή του σε βρετανικό ραδιοσταθμό.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Χαμάς, είναι ασαφές πόσοι από τους Ισραηλινούς που αιχμαλωτίστηκαν κατά τις καταδρομικές επιχειρήσεις των ενόπλων της Χαμάς και άλλων Παλαιστινίων στις 7 Οκτωβρίου παραμένουν ζωντανοί, εξαιτίας των διάφορων επιθέσεων του ισραηλινού στρατού στη Γάζα με θύματα πολλούς ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και χιλιάδες άμαχοι, όπως τόνισε στο Times Radio.

11:59 Επτά Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στη Δυτική Όχθη από τον ισραηλινό στρατό σε 12 ώρες

Επτά Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους τέσσερις έφηβοι 14, 15, 16 και 17, σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μετέδωσε το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA. Ένας νεαρός, ο Τζιμπρίλ Αουάντ, σκοτώθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια επιχείρησης του Ισραήλ στο χωριό Μπούντρους, στη Δυτική Όχθη, ενώ άλλος ένας Παλαιστίνιος τραυματίστηκε.

11:56 Ισραηλινός στρατός: Αντιαρματικός πύραυλος εκτοξεύθηκε προς ισραηλινή πόλη κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο

11:55 Σε εξέλιξη η συνάντηση Σούνακ – Χέρτζογκ στην Ιερουσαλήμ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ πραγματοποιεί συνάντηση με τον Ισραηλινό πρόεδρο Χέρτζογκ στην Ιερουσαλήμ, όπως μετέδωσαν ισραηλινά ΜΜΕ.

Ο Σούνακ πρόκειται επίσης να συναντηθεί με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου καθώς και με συγγενείς ομήρων της Χαμάς.

11:49 Ισραήλ: Έπειτα από 11 ημέρες, ταυτοποιήθηκαν ένα αγόρι και μια γυναίκα που απανθρακώθηκαν στην επίθεση της Χαμάς

Ένα αγόρι και μια γυναίκα, που ήταν μεταξύ των πολυαρίθμων ανθρώπων που σκότωσαν ένοπλοι της Χαμάς σε χωριό στα ισραηλινά σύνορα, εντοπίστηκαν και ταυτοποιήθηκαν, 11 ημέρες μετά την επίθεση που εξαπολύθηκε από τη Γάζα, δήλωσε η οργάνωση Zaka, που ειδικεύεται στην παροχή πρώτων βοηθειών και την περισυλλογή και ταυτοποίηση νεκρών.

Τα λείψανα από τα δύο αυτά θύματα εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ερευνών σε σπίτι που είχε καεί ολοσχερώς στο κιμπούτς Μπεερί, όπως ανακοίνωσε αργά χθες, Τετάρτη, η Zaka.

«Τα πτώματά τους απανθρακώθηκαν αφού δολοφονήθηκαν», ανέφερε η οργάνωση σε ανακοίνωση, χωρίς να δίνει τα ονόματα των νεκρών ούτε λεπτομέρειες για πιθανή συγγενική τους σχέση.

11:42 Θα ανοίξει το πέρασμα της Ράφα;

Η Ράφα είναι η μοναδική πύλη της Γάζας προς τον υπόλοιπο κόσμο που δεν ελέγχεται άμεσα από το Ισραήλ και αποτελεί ζωτικό διάδρομο ανθρωπιστικής βοήθειας.

Διαβάστε περισσότερα στο άρθρο του in

11:38 Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι προσπαθεί να εντοπίσει πληροφορίες για τους αιχμαλώτους

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Ισραήλ Ντάνιελ Χαγκάρι έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη Γάζα κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Ακολουθούν όσα είπε σχετικά με τις προσπάθειες να εντοπιστούν οι αιχμάλωτοι στη Γάζα:

«Την προηγούμενη ημέρα πραγματοποιήσαμε περιορισμένες και στοχευμένες επιδρομές με σκοπό τη σάρωση και τον εντοπισμό πληροφοριών για τους αγνοούμενους. Είναι σημαντικό για μένα να τονίσω – το έργο του καθαρισμού της γύρω περιοχής από τους τρομοκράτες δεν έχει τελειώσει. Εδώ είναι ακόμα εμπόλεμη ζώνη».

11:29 Ισραηλινοί από τις βόρειες περιοχές θα στεγαστούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα

Ορισμένοι κάτοικοι των κοινοτήτων κατά μήκος των βόρειων συνόρων του Ισραήλ με τον Λίβανο θα αναγκαστούν να μεταφερθούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τις εντολές εκκένωσης του υπουργού Άμυνας, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με τη Χεζμπολάχ.

Περίπου 47. 000 άνθρωποι που ζουν σε απόσταση έως και πέντε χιλιομέτρων από τα λιβανέζικα σύνορα πρόκειται να στεγαστούν εκεί λόγω έλλειψης δωματίων σε ξενοδοχεία και ξενώνες, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Haaretz. Η απόφαση ελήφθη την Τετάρτη.

11:18 Νεκρή η Jamila al-Shanti, η πρώτη γυναίκα μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς

Την Τζαμίλα Αμπντάλα Τάχα αλ Σάντι, μέλος του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου φέρονται να σκότωσαν οι IDF όπως ανέφεραν τα ισραηλινά ΜΜΕ, την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου.

Η αλ Σάντι ήταν εκ των ηγετικών στελεχών της Χαμάς και η πρώτη γυναίκα στο πολιτικό γραφείο της Χαμάς.

Την είδηση ανακοίνωσε το ραδιόφωνο της Χαμάς, όπως αναφέρεουν τα ισραηλινά ΜΜΕ.

Η 68χρονη αλ Σάντι είχε ιδρύσει το γυναικείο κίνημα στη Χαμάς και ήταν παντρεμένη Αμπντέλ Αζιζ αλ Ραντίσι, ιδρυτή και ηγέτη της Χαμάς.

Ο Ραντίσι είχε πέσει νεκρός τον Απρίλιο του 2004 από πύραυλο Hellfire τον οποίο εκτόξευσε η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία.

استشهاد الصديقة العزيزة الاستشهادية (جميلة الشنطي) عضو المكتب السياسي لحركة حماس في غزة … (انا لله وانا اليه راجعون) … #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/Gk9OTZpuC8 — محمد عبد العزيز الرنتيسي (@M_alrantisi1979) October 19, 2023

11:08 Τουλάχιστον 306 οι νεκροί Ισραηλινοί στρατιώτες – 203 οι αιχμάλωτοι

Τουλάχιστον 306 ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού. Τουλάχιστον 203 Ισραηλινοί πολίτες και στρατιώτες κρατούνται όμηροι από τη Χαμάς στη Γάζα.

10:58 Εκατόμβη νεκρών στους χθεσινούς βομβαρδισμούς

Ιατρική πηγή δήλωσε στο Al Jazeera ότι 121 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 540 έχουν τραυματιστεί στη Λωρίδα της Γάζας από χθες το βράδυ.

10:56 Ισραηλινές επιθέσεις καταστρέφουν τέσσερις πύργους κατοικιών στο κέντρο της Γάζας

Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη εκτόξευσαν αρκετούς πυραύλους εναντίον τεσσάρων πύργων κατοικιών στην περιοχή αλ Ζάχρα στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας καταστρέφοντάς τους ολοσχερώς, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Σύμφωνα με τοπικές πηγές, οι ισραηλινές δυνάμεις ενημέρωσαν τους κατοίκους των συνολικά 270 διαμερισμάτων για την πρόθεσή τους να τις βομβαρδίσουν, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να απομακρυνθούν.

10:45 Ο συγκλονιστικός αποχαιρετισμός 12χρονου που έχασε την οικογένειά του από την επίθεση της Χαμάς

Ανείπωτος είναι ο θρήνος στο Ισραήλ για τα θύματα της επίθεσης της Χαμάς καθώς καθημερινές είναι οι κηδείες των ανθρώπων που έπεσαν νεκροί. Μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές ήταν αυτή όπου ο 12χρονος Ariel Zohar αποχαιρετά τον πατέρα του, τη μητέρα του και τις δύο αδερφές του.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

10:39 Κανένα ίχνος ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Το Al Jazeera βρίσκεται στο πέρασμα της Ράφα, όπου υπάρχει η προσδοκία ότι θα ανοίξει για να επιτρέψει στα 20 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια που έχουν κολλήσει στην αιγυπτιακή πλευρά να περάσουν στη Γάζα.

«Μας είπαν ότι τα φορτηγά μεταφέρουν ιατρικές προμήθειες και τρόφιμα. Τα φορτηγά χρειάζονται ισραηλινή έγκριση για να περάσουν στη Γάζα. Η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει δώσει ακόμη αυτή την έγκριση.

Έγινε λόγος για έγκριση υπό όρους. Το Ισραήλ θέλει εγγύηση ότι η βοήθεια δεν θα φτάσει σε κανένα μέλος της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας».

10:35 Ο αρχηγός της ισραηλινής αστυνομίας απειλεί να στείλει αντιπολεμικούς διαδηλωτές στη Γάζα

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Ισραήλ δήλωσε ότι θα υπάρξει «μηδενική ανοχή» στις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις στο Ισραήλ, απειλώντας να στείλει τους αντιπολεμικούς διαδηλωτές στη Γάζα.

Τα σχόλια του Kobi Shabtai διατυπώθηκαν σε βίντεο που αναρτήθηκε στο κανάλι TikTok της ισραηλινής αστυνομίας την Τρίτη. Η αστυνομία διέλυσε μια συγκέντρωση στη Χάιφα για την υποστήριξη της Γάζας την Τετάρτη, συλλαμβάνοντας έξι άτομα.

«Όποιος θέλει να γίνει ισραηλινός πολίτης, είναι ευπρόσδεκτος», δήλωσε ο Shabtai. «Όποιος θέλει να ταυτιστεί με τη Γάζα είναι ευπρόσδεκτος. Θα τον βάλω στα λεωφορεία που κατευθύνονται προς τα εκεί τώρα».

10:28 Για κατάπαυση του πυρός πιέζει η Κίνα

Συνάντηση με τον Αιγύπτιο πρωθυπουργό, Mostafa Madbouly, είχε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ στην Κίνα. Ο Σι ανέφερε ότι η κατάπαυση του πυρός είναι το πιο επείγον καθήκον στον πόλεμο Ισραήλ – Γάζας.

Πριν από το ξέσπασμα των συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, η Κίνα προσπαθούσε να επεκτείνει την επιρροή της στη Μέση Ανατολή.

Νωρίτερα φέτος, μεσολάβησε για συνομιλίες υψηλού επιπέδου μεταξύ των σκληρών αντιπάλων Ιράν και Σαουδικής Αραβίας, τις πρώτες μετά από επτά χρόνια.

Η Κίνα αρνήθηκε να καταδικάσει τη Χαμάς για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου – αν και λέει ότι αντιτίθεται σε πράξεις που βλάπτουν αμάχους.

10:22 Ισραηλινό ΥΠΕΞ: «Δεκάδες», και όχι εκατοντάδες, οι νεκροί από το πλήγμα στο νοσοκομείο

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ δήλωσε ότι ο αριθμός των νεκρών από το πλήγμα στο νοσοκομείο Αλ Αχλί ήταν «αρκετές δεκάδες» άνθρωποι.

Υπενθυμίζεται ότι το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας είχε αναφέρει χθες ότι οι νεκροί από το χτύπημα ανέρχονταν σε 471.

Ωστόσο, λόγω της έλλειψης πρόσβασης στο σημείο από ανεξάρτητους οργανισμούς, ο αριθμός είναι δύσκολο να επαληθευτεί.

10:10 Ιράκ: Κατάρριψη drones με στόχο στρατεύματα των ΗΠΑ

Επιθέσεις τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων και του διεθνούς συνασπισμού στο Ιράκ «απετράπησαν» και τα drones αυτά «καταρρίφθηκαν», με αποτέλεσμα να υπάρξουν ελαφρείς τραυματισμοί, ανέφεραν οι στρατιωτικές αρχές των ΗΠΑ, με φόντο τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, ο αμερικανικός στρατός αμύνθηκε εναντίον τριών drones που βρίσκονταν κοντά σε δυνάμεις των ΗΠΑ και του συνασπισμού στο Ιράκ», σημείωσε το μεικτό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

«Στο δυτικό Ιράκ, οι δυνάμεις των ΗΠΑ άνοιξαν πυρ εναντίον δυο drones, καταστρέφοντας το ένα και προκαλώντας ζημιά στο άλλο, κάτι που είχε αποτέλεσμα να υποστούν ελαφρείς τραυματισμούς δυνάμεις του συνασπισμού. Στο βόρειο Ιράκ, οι δυνάμεις των ΗΠΑ κατέστρεψαν ένα drone, χωρίς το συμβάν να προκαλέσει τραυματισμούς», σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, στην οποία δεν διευκρινίζεται σε ποιους, ή σε ποιες οργανώσεις, ανήκαν τα τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

09:55 Σούνακ: Αίγυπτος, Κατάρ και Τουρκία μπορούν να βοηθήσουν στην αποκλιμάκωση

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ο οποίος επισκέπτεται σήμερα το Ισραήλ, εκτίμησε πως Αίγυπτος, Κατάρ και Τουρκία μπορούν να συνδράμουν στην αποκλιμάκωση της κατάστασης στην περιοχή.

Ο ίδιος θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό ομόλογό του και τον πρόεδρο Χέρτζογκ.

09:41 Εφιαλτική νύχτα στη Γάζα με ανελέητο σφυροκόπημα

Μετά τα μεσάνυχτα, το Ισραήλ ενέτεινε τους βομβαρδισμούς του σε διάφορα σημεία της Λωρίδας της Γάζας, με τη Ράφα να είναι ο πιο σφοδρός στόχος. Δεκάδες είναι τα θύματα.

Στο Khan Younis, 11 κτίρια κατοικιών καταστράφηκαν, με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα.

Πριν από μία ώρα, πέντε πύργοι κατοικιών ισοπεδώθηκαν στην αλ Ζάχρα, στο κέντρο της Γάζας. Σχεδόν 100 οικογένειες εκκένωσαν τα κτίρια πριν γίνουν στόχος. Τώρα βρίσκονται στους δρόμους αναζητώντας καταφύγιο.

Τα σχολεία του ΟΗΕ είναι γεμάτα πέρα από κάθε χωρητικότητα. Οι πανεπιστημιακές και γαμήλιες αίθουσες είναι επίσης σε πλήρη χωρητικότητα και δεν μπορούν να φιλοξενήσουν περισσότερα άτομα.

O ισραηλινός στρατός είπε ότι στόχευσε εκατοντάδες προπύργια της Χαμάς στις χθεσινοβραδινές του επιθέσεις.

09:35 Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ: «Ασφάλεια για τους Ισραηλινούς, ελπίδα για τους Παλαιστίνιους»

«Θα παραδοθούμε σε αυτή την τρομακτική βία και θα επιτρέψουμε να πεθάνει οριστικά η αναζήτησή μας για ειρήνη ή θα συνεχίσουμε να επιμένουμε ότι μπορεί και πρέπει να υπάρξει ειρήνη;».

Αυτό το ερώτημα θέτει, με παρέμβασή του στην ισπανική «El Pais» ο παγκοσμίου φήμης συνθέτης και μαέστρος Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ, έχοντας το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα.

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

09:19 Απόγνωση στη Γάζα

«Αν δεν έχεις σκοτωθεί, έχεις τραυματιστεί. Αν δεν έχεις τραυματιστεί, ψάχνεις κάποιον κάτω από τα χαλάσματα. Αν δεν ψάχνεις, αυτό σημαίνει ότι είσαι ορφανός», αναφέρει το tweet των Times of Gaza δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη Γάζα.

In Gaza, if you’re not killed, you’re injured. If you’re not injured, you’re looking for someone underneath the rubble. If you’re not looking , It’s because you’re orphaned. #StopGazaGenocide pic.twitter.com/myQvEa7ZPv — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 18, 2023

09:13 Τα τελευταία στοιχεία για νεκρούς και τραυματίες

Γάζα

Νεκροί: 3.478

Τραυματίες: 12.065

Ισραήλ

Νεκροί: 1.403

Τραυματίες: 3.800

Κατεχόμενη Δυτική Οχθη

Νεκροί: 69

Τραυματίες: 1.300

Πάνω από το 70% των θυμάτων στη Γάζα είναι γυναικόπαιδα.

09:08 Πέντε Παλαιστίνιοι νεκροί στη Δ. Όχθη

Κλιμάκωση της έντασης στη Δ. Όχθη με τις ισραηλινές δυνάμεις να επιχειρούν σε μια σειρά από περιοχές. Ανάμεσα στους νεκρούς ένας έφηβος.

09:06 Έφτασε ο Σούνακ στο Τελ Αβίβ

Προσγειώθηκε ο Βρετανός πρωθυπουργός στο Τελ Αβίβ

09:00 Μεθοδεύει εθνοκάθαρση το Ισραήλ στη Γάζα;

Το Ισραήλ δεν έχει μια ρητή πολιτική εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων, δηλαδή μεθοδευμένης εξώθησής τους σε έξοδο από τις περιοχές όπου ζουν τώρα.

Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κέντρα μέσα στο Ισραήλ που όντως θα ήθελαν να δουν να μειώνεται ο συνολικός αριθμός Παλαιστινίων που ζουν «από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα», εκτιμώντας ότι έτσι θα μειωνόταν και η πίεση που ασκείται σε σχέση με το Παλαιστινιακό.

Το θέμα αυτό ήρθε ξανά στο προσκήνιο με αφορμή την κατάσταση στη Γάζα. Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί μαζί μάλιστα με την απαίτηση να μετακινηθεί ένας πληθυσμός περίπου ενός εκατομμυρίου από το βόρειο τμήμα της λωρίδας προς το νότιο, αυτό που είναι πιο κοντά προς την Αίγυπτο έκανε αρκετούς να σκεφτούν ότι το Ισραήλ θα ήθελε να δει έναν μεγάλο αριθμό κατοίκων της Γάζας να εγκατέλειπαν τον θύλακα, κάτι που θα σήμαινε, ας μην το ξεχνάμε, μια νέα προσφυγιά για ανθρώπους που στη Γάζα βρέθηκαν ως πρόσφυγες, μια νέα Νάκμπα.

Διαβάστε την ανάλυση του Παναγιώτη Σωτήρη εδώ

08:50 Κλιμάκωση από τη Χεζμπολάχ βλέπουν οι IDF

Υπήρξε μια «σημαντική κλιμάκωση» της Χεζμπολάχ στις αψιμαχίες της με το Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τις IDF

Η Χεζμπολάχ έχει εκτοξεύσει πολυάριθμους αντιαρματικούς πυραύλους από τον Λίβανο στο Ισραήλ, στοχεύοντας τόσο στρατιωτικές όσο και πολιτικές θέσεις και προκαλώντας απώλειες και στις δύο ομάδες, δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF αντισυνταγματάρχης Τζόναθαν Κονρίκους στον Τζον Βάους του CNN την Πέμπτη.

Ο Conricus πρόσθεσε ότι η Χεζμπολάχ έχει επίσης επιχειρήσει να διεισδύσει στο Ισραήλ και έχει αναχαιτιστεί από τις IDF.

08:32 Το κρίσιμο πέρασμα της Ράφα

Η Ράφα είναι πλέον το μοναδικό σημείο διέλευσης για ανθρωπιστική βοήθεια, αφού το Ισραήλ έκλεισε τα άλλα συνοριακά περάσματα από και προς τη Λωρίδα της Γάζας.

Οι Παλαιστίνιοι συγκεντρώνονται στο πέρασμα της Ράφα που βρίσκεται στα σύνορα με την Αίγυπτο με την ελπίδα να φύγουν πριν από την αναμενόμενη ισραηλινή επίθεση. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν επίσης τοποθετήσει τρόφιμα και ιατρικές προμήθειες στο συνοριακό σημείο προετοιμάζοντας το άνοιγμά του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ο Αιγύπτιος ομόλογός του Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι συμφώνησαν την Τετάρτη να ανοίξει το πέρασμα για να επιτραπεί η είσοδος στη Γάζα σε έως και 20 φορτηγά με βοήθεια. Αυτό θα συμβεί πιθανότατα μέχρι την Παρασκευή, δήλωσε ο πρόεδρος Μπάιντεν.

Τα ξημερώματα το Ισραήλ εξαπέλυσε μία ακόμα αεροπορική επιδρομή στη Ράφα με τουλάχιστον 30 νεκρούς

08:17 Έκρηξη στη Δυτική Όχθη – Δείτε βίντεο

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε στη βόρεια Δυτική Όχθη. Η στιγμή καταγράφεται σε βίντεο που δημοσιεύει το Al Jazeera Arabic.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η έκρηξη σημειώθηκε στον προσφυγικό καταυλισμό Nour Shams, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει επιδρομή από χθες το βράδυ.

Νωρίτερα, οι ισραηλινές δυνάμεις κατηγορήθηκαν επίσης ότι σκότωσαν έναν έφηβο στην ίδια γειτονιά. Συνολικά τις τελευταίες ώρες και χωρίς να έχει γίνει ακόμα γνωστό αν υπάρχουν θύματα από την έκρηξη, έχουν σκοτωθεί τέσσερις Παλαιστίνιοι από τις ισραηλινές δυνάμεις.

انفجار يهز مخيم نور شمس مع تواصل عمليات انتشار قوات الاحتلال في العديد من الأحياء #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/7XoxLVqohK — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 19, 2023

08:06 Επιβεβαιώνει τα χτυπήματα στη Ράφα ο ισραηλινός στρατός – «Σκοτώσαμε επικεφαλής τρομοκρατικής οργάνωσης»

Πάνω από 30 είναι οι νεκροί από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Ράφα τα ξημερώματα. Οι βόμβες έπεσαν σε κατοικημένες περιοχές στην πόλη που συρρέουν εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι και από όπου αναμένεται να περάσει η ανθρωπιστική βοήθεια εάν υλοποιηθεί η συμφωνία ΗΠΑ – Αιγύπτου.

Οι IDF με ανακοίνωσή τους επιβεβαίωσαν το χτύπημα, αναφέροντας ότι «έπληξαν εκατοντάδες τρομοκρατικές δομές της Χαμάς» και ότι σκότωσαν τον επικεφαλής της «τρομοκρατικής οργάνωσης Επιτροπές Λαϊκής Αντίστασης (PRC), Rafat Harb Hussein Abu Hilal.

«Οι IDF συνεχίζουν να χτυπούν στη Λωρίδα της Γάζας. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας, οι IDF έπληξαν εκατοντάδες τρομοκρατικές δομές της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων στη Shuja’iyya. Οι κατασκευές περιλαμβάνουν θέσεις εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων, τούνελ τρομοκρατών, υποδομές πληροφοριών και πρόσθετα κέντρα διοίκησης. Χτυπήθηκαν επίσης δεκάδες εκτοξευτές όλμων, η πλειονότητα των οποίων καταστράφηκε αμέσως μετά την εκτόξευση βλημάτων στο Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια των μαχών, στο στόχαστρο μπήκαν πολυάριθμοι τρομοκρατικοί πράκτορες της Χαμάς που ανήκαν στις δυνάμεις «Nukbha», οι οποίες ηγήθηκαν της βάρβαρης εισβολής στις κοινότητες που περιβάλλουν τη Λωρίδα της Γάζας. Περισσότεροι από δέκα τρομοκράτες αποτέλεσαν στόχο μιας αεροπορικής επιδρομής ακριβείας», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

07:59 Οργή κατά Νετανιάχου εντός και εκτός Ισραήλ στη σκιά της σφαγής στο νοσοκομείο της Γάζας

Αντιμέτωπη με την οργή μεγάλης μερίδας της ισραηλινής κοινωνίας βρίσκεται η κυβέρνηση του Ισραήλ και ο πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, την ώρα που ο πόλεμος με τη Χαμάς βρίσκεται σε εξέλιξη και ο αραβικός κόσμος βράζει, ενώ διαδηλώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό πραγματοποιούνται καθημερινά και σε χώρες της Δύσης μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

07:46 Εικόνες από τα σύνορα Γάζας-Αιγύπτου

Πλήθη ανθρώπων μετακινήθηκαν προς το νοτιότερο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου βρίσκεται το πέρασμα της Ράφα με τα σύνορα της Αιγύπτου, αφού προειδοποιήθηκαν να εκκενώσουν το έδαφος ενόψει της αναμενόμενης ισραηλινής χερσαίας εισβολής.

Η Αίγυπτος συμφώνησε να ανοίξει το πέρασμα για την παράδοση βοήθειας στη Γάζα – αυτό μπορεί να συμβεί το νωρίτερο την Παρασκευή – αλλά δεν έχει γίνει καμία αναφορά στο ότι θα επιτραπεί η έξοδος των ανθρώπων.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι δεν θα εμποδίσει τις παραδόσεις βοήθειας εφόσον οι προμήθειες δεν φτάνουν σε μαχητές της Χαμάς.

Ούτε στη Ράφα ωστόσο οι άνθρωποι είναι ασφαλείς καθώς το Ισραήλ βομβαρδίζει και αυτές τις περιοχές. Τα ξημερώματα χτυπήθηκε συγκρότημα κατοικιών στη Ράφα με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πάνω από 30 άτομα.

07:40 Στο Ισραήλ σήμερα ο Ρίσι Σούνακ

Το Ισραήλ επισκέπτεται σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός. Η Βρετανία στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ και σήμερα αναμένεται να ανανεώσει τη στήριξή της όπως και οι περισσότερες χώρες της Δύσης.

07:34 Εκατοντάδες συλλήψεις εβραίων διαδηλωτών στις ΗΠΑ – Εισέβαλαν στο Καπιτώλιο με σύνθημα «σταματήστε τη γενοκτονία της Παλαιστίνης»

Η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Jewish Voice for Peace αναφέρει ότι 500 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας τους κατά της «συνεχιζόμενης καταπίεσης των Παλαιστινίων από το Ισραήλ» στην Ουάσιγκτον την Τετάρτη.

«Κλείνουμε το Κογκρέσο για να τραβήξουμε τη μαζική προσοχή στη συνενοχή των ΗΠΑ στη συνεχιζόμενη καταπίεση των Παλαιστινίων από το Ισραήλ», ανέφερε η ομάδα των Αμερικανοεβραίων.

Today, 500 Jews were arrested and 10k took to the streets to support and to demand a ceasefire and an end to Palestinian genocide. We shut down congress to draw mass attention to the U.S. complicity in Israel’s ongoing oppression of Palestinians. But our work isn’t done. 🧵 pic.twitter.com/1aQf15Xx0D — Jewish Voice for Peace (@jvplive) October 18, 2023

07:30 Βίντεο από τη Δυτική Όχθη – Ισραηλινοί συλλαμβάνουν νεαρό Παλαιστίνιο

قوات الاحتلال تعتقل شاباً فلسطينياً في حي رأس العامود في #القدس المحتلة#فيديو pic.twitter.com/vla6CsG4QV — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 19, 2023

07:18 Παραιτήθηκε ανώτερος αξιωματικός του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη «θανατηφόρα βοήθεια» των ΗΠΑ στο Ισραήλ

Ένας κορυφαίος, επί σειρά ετών αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών παραιτήθηκε αυτή την εβδομάδα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την πολιτική της κυβέρνησης Μπάιντεν στον πόλεμο Ισραήλ-Γάζας και την «παρορμητική αντίδρασή της που βασίζεται σε προκαταλήψεις, πολιτική ευκολία, διανοητική χρεοκοπία και γραφειοκρατική αδράνεια» και στην πολιτική της «θανατηφόρας βοήθειας στο Ισραήλ».

Ο Τζος Πολ, ο οποίος εργαζόταν στο γραφείο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που εγκρίνει τις μεταφορές όπλων, δημοσίευσε μια επιστολή παραίτησης στο LinkedIn στην οποία αναφέρει ότι δεν μπορεί πλέον να εργάζεται στέλνοντας όπλα μόνο στη μία πλευρά.

Είναι «δική μας ευθύνη [να] είμαστε σε θέση να κατονομάζουμε τις κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανεξάρτητα από το ποιος τις πραγματοποιεί», πρόσθεσε.

«Αλλά πιστεύω κατά βάθος ότι η απάντηση που δίνει το Ισραήλ, και μαζί με αυτήν η αμερικανική υποστήριξη τόσο αυτής της απάντησης όσο και του status quo της κατοχής, θα οδηγήσει μόνο σε περισσότερα και βαθύτερα δεινά τόσο για τον ισραηλινό όσο και για τον παλαιστινιακό λαό – και δεν είναι προς το μακροπρόθεσμο αμερικανικό συμφέρον», έγραψε ακόμα.

07:12 Το μοναδικό αντικαρκινικό νοσοκομείο της Γάζας κινδυνεύει να κλείσει

Το τουρκοπαλαιστινιακό νοσοκομείο, η μόνη ιατρική εγκατάσταση που εξυπηρετεί τους περισσότερους από 9. 000 καρκινοπαθείς στη Λωρίδα της Γάζας, ξεμένει από φάρμακα και καύσιμα και θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπο με κλείσιμο.

07:05 Ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν αρκετούς στη Δ. Όχθη, ανάμεσά τους και δύο εφήβους

Οι ισραηλινές δυνάμεις εισβάλλουν σε διάφορες περιοχές της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, σκοτώνοντας αρκετούς ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και δύο εφήβους. Ακόμα προχώρησαν σε αρκετές συλλήψεις υπόπτων της Χαμάς, όπως αναφέρουν.

06:59 Βομβαρδισμοί αμάχων στην κεντρική Γάζα – Με τα χέρια ψάχνουν στα ερείπια

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί ακόμα τραυματίστηκαν μετά την τελευταία ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο κέντρο της Γάζας, σύμφωνα με το Al Jazeera Arabic.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο X, πρώην Twitter, δείχνει αρκετούς ανθρώπους να σκάβουν μέσα στα ερείπια ενός βομβαρδισμένου κτιρίου στην Deir el-Balah.

Άλλοι φαίνονται να μεταφέρουν τους νεκρούς σε σακούλες και να προσπαθούν να βάλουν ένα βαριά τραυματισμένο άτομο σε ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ότι ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν το συγκρότημα κατοικιών της οικογένειας Abu Makhada.

عشرات الشـ ـهداء والإصابات بقصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمنزل عائلة أبو مخدة بدير البلح في قطاع غزة#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/0rz3gdbk6B — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 19, 2023

06:55 Το Ισραήλ επιβεβαιώνει νέα επίθεση σε θέσεις της Χεζμπολάχ στο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι έπληξε στόχους της Χεζμπολάχ, ως απάντηση σε επιθέσεις με πυροβολισμούς.

06:49 Πάνω από 30 νεκροί μετά από βομβαρδισμό στη Ράφα

Περισσότεροι από 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 21 τραυματίστηκαν σε αεροπορική επιδρομή που πραγματοποίησαν οι ισραηλινές δυνάμεις τα ξημερώματ στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, η σειρά των χτυπημάτων έπληξε το συγκρότημα κατοικιών τριών πολυμελών οικογενειών στην πόλη Ράφα.

06:35 Καλημέρα σας. Παρακολουθήστε live από το in τις εξελίξεις σε Γάζα και Ισραήλ. Δείτε τι έχει προηγηθεί εδώ