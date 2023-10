Πόλεμος στο Ισραήλ: Xρησιμοποίησε η Χαμάς αμερικανικά όπλα;

Μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, δημοσιεύτηκαν πολλές φωτογραφίες και βίντεο στα social media που δείχνουν χιλιάδες πυραύλους να εκτοξεύονται από τη Γάζα προς το Ισραήλ, drones και χειροβομβίδες να καταστρέφουν άρματα μάχης, αλλά και εκατοντάδες μαχητές οπλισμένους με πολυβόλα να παραβιάζουν τα περιφραγμένα σύνορα μεταξύ της Γάζας και του Ισραήλ.

Όλο αυτό το υλικό έχει οδηγήσει πολλούς Ρεπουμπλικάνους βουλευτές, να αμφισβητούν την προέλευση του οπλοστασίου της Χαμάς και την ικανότητα της οργάνωσης να επιτεθεί αιφνιδιαστικά στο Ισραήλ. Κάποιοι μάλιστα ισχυρίζονται ότι η Χαμάς κατέχει αυτή τη στιγμή αμερικανικά όπλα που είτε προορίζονταν για την Ουκρανία, είτε τα άφησαν πίσω τους τα αμερικανικά στρατεύματα κατά την αποχώρηση τους από το Αφγανιστάν.

Κατόπιν τούτων, το PolitiFact έκανε κάποιες αναζητήσεις στο Google και στην βάση δεδομένων Nexis. Από την έρευνα αυτή, προέκυψε ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η Χαμάς έκανε χρήση αμερικανικών όπλων στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

Όλες οι πληροφορίες ότι η Χαμάς διαθέτει αμερικανικά όπλα έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αμέσως μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. «Πρέπει να συνεργαστούμε με το Ισραήλ για να εντοπίσουμε τους σειριακούς αριθμούς οποιουδήποτε αμερικανικού όπλου που χρησιμοποιείται από τη Χαμάς εναντίον τους», δήλωσε η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Marjorie Taylor Greene, στις 8 Οκτωβρίου στην πλατφόρμα X, πρώην Twitter. «Ήρθαν από το Αφγανιστάν; Ήρθαν από την Ουκρανία; Πολύ πιθανόν η απάντηση να είναι και τα δύο.»

We need to work with Israel to track serial numbers on any U.S. weapons used by Hamas against Israel.

Did they come from Afghanistan?

Did they come from Ukraine?

Highly likely the answer is both.

— Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) October 8, 2023