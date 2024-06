Άνθρωποι άνω των 80 αποκαλύπτουν τις ανησυχίες που μετανιώνουν που είχαν όταν ήταν νέοι

Μεταξύ οικονομικών προβλημάτων, προβλημάτων σχέσεων και ανησυχιών για την υγεία, έχουμε αρκετές έγνοιες σε όλη μας τη ζωή.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία, περίπου το ένα τρίτο των ανθρώπων αναφέρει ότι το άγχος τους καταβάλλει τις περισσότερες ημέρες. Ορισμένες από αυτές τις ανησυχίες είναι εύλογες.

Το κόστος ζωής είναι εξωφρενικά υψηλό, τα προβλήματα υγείας μπορεί να πυροδοτήσουν έντονο άγχος και οι συγκρούσεις μπορεί να είναι εξαιρετικά επώδυνες.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλά άλλα σενάρια που συχνά αναμασάμε και δεν αξίζουν τον κόπο. Όπως λέει και η παλιά παροιμία, «τα περισσότερα από τα πράγματα για τα οποία ανησυχούμε δεν συμβαίνουν».

Άνθρωποι στα 80, 90 και 100 τους χρόνια μίλησαν στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα Huffpost για τις σκέψεις τους σχετικά με τα πράγματα για τα οποία ανησυχούσαν όταν ήταν νεότεροι. Και, όπως αποδεικνύεται, σπατάλησαν χρόνο για να ανησυχούν για μερικά από τα πράγματα για τα οποία μπορεί να ανησυχείτε τώρα.

Ιδού τι είπαν.

Εύχονται να μην τους ένοιαζε τι σκέφτονταν οι άλλοι γι’ αυτούς

Η Jackie Stricker, η οποία είναι 100 ετών και ζει ανεξάρτητα στο St. John’s Meadows στο Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης, δήλωσε ότι, κατά τη διάρκεια της εφηβείας της, «υποθέτω ότι με ενδιέφερε τι σκέφτονταν οι άνθρωποι για μένα».

Ενώ αυτό την απασχολούσε στα νεανικά της χρόνια, το τι σκέφτονταν οι άνθρωποι γι’ αυτήν έγινε λιγότερο σημαντικό καθώς μεγάλωνε.

«Μερικές φορές οι άνθρωποι δεν σε συμπαθούν και δεν μπορείς πραγματικά να κάνεις τίποτα γι’ αυτό», εξήγησε στη HuffPost. «Οι ίδιοι δεν ξέρουν καν γιατί, οπότε δεν ανησυχώ γι’ αυτό».

Εύχονται να μην αγχώνονταν τόσο πολύ για την έκβαση των καταστάσεων

Όταν ρωτήθηκε για το τι πιστεύει ότι οι νέοι θα έπρεπε να ανησυχούν λιγότερο, ο Kenny Vance, ένας 80χρονος μουσικός που μοιράζει το χρόνο του μεταξύ Νέας Υόρκης και Φλόριντα, δήλωσε στη HuffPost ότι η έκβαση ορισμένων καταστάσεων θα έπρεπε να τον απασχολεί λιγότερο.

«Αν πάτε στο αποτέλεσμα πριν περάσετε από τη διαδικασία, είναι απλώς κάτι που υπάρχει στη φαντασία σας – δεν συνδέεται με την πραγματικότητα», δήλωσε ο Vance, ο οποίος είναι ο τραγουδιστής του doo-wop συγκροτήματος Kenny Vance and the Planotones και έχει γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ, το «Heart and Soul: A Love Story», που κάνει πρεμιέρα στο PBS τον Ιούνιο.

Αντί να σκέφτεστε υπερβολικά μια κατάσταση ή να επιτρέπετε στην αρνητικότητά σας να σας εμποδίζει να κάνετε κάτι, απλά κάντε την εμφάνισή σας, είπε ο Vance.

«Σας εγγυώμαι ότι αν εμφανιστείτε, θα συμβεί κάτι που δεν περιμένατε ποτέ. Ποτέ δεν είναι αυτό που περιμένεις», είπε.

«Μην περιμένεις αυτό που περιμένεις».

Μακάρι να μην τους ένοιαζε τόσο πολύ η εμφάνισή τους

«Ανησυχούσα πολύ για την εμφάνιση που σταμάτησα να νοιάζομαι στα 40 και 50 μου», δήλωσε στη HuffPost η Naomi Goldrich, μια 91χρονη που ζει στην Καλιφόρνια. «Ήμουν σωστά ντυμένη; Έδειχνα εντάξει; Ήμουν πολύ ψηλή και πολύ αδύνατη και πάντα ανησυχούσα ότι έμοιαζα με σπασίκλα».

Πρόσθεσε ότι η εμφάνιση έγινε πολύ σημαντική, ειδικά στο λύκειο, όταν τα κορίτσια ήθελαν διακαώς να έχουν ένα συγκεκριμένο είδος πουλόβερ ή ένα συγκεκριμένο είδος παπουτσιού. «Και προέρχομαι από φτωχή οικογένεια. Δεν είχαμε τα χρήματα για να αγοράσουμε αυτά τα παπούτσια και αυτό το πουλόβερ», είπε.

Με την πάροδο του χρόνου, η Goldrich έμαθε ότι η εμφάνιση στην πραγματικότητα δεν ήταν τόσο σημαντική, είπε.

«Όσο ήμουν καθαρή και περιποιημένη, η εμφάνισή μου δεν είχε σημασία», είπε η Goldrich. Αυτό που πραγματικά είχε σημασία «ήταν τι έκανα – και ξεκίνησα να επαναπροσδιορίσω έμπρακτα τη ζωή μου. Πήγα στη νομική σχολή και άρχισα να ζω τη ζωή μου μακριά από τo φαίνεσθαι».

Εύχονται οι άνθρωποι να μην ασχολούνται με το να εκδικηθούν κάποιον

Ο Bob Wheeler, ένας 82χρονος από το Κονέκτικατ, δήλωσε ότι δεν ήταν πολύ ανήσυχος σε καμία στιγμή της ζωής του, αλλά βλέπει πολλούς ανθρώπους γύρω του να ανησυχούν για ένα πράγμα που είναι χάσιμο χρόνου: την εκδίκηση.

«Μερικοί άνθρωποι … αισθάνονται ότι πρέπει να πάρουν εκδίκηση. Αν δεχτούν ένα ανεπιθύμητο τηλεφώνημα ή ένα email ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει να πάρουν εκδίκηση και να προσπαθήσουν να εκδικηθούν το άτομο που το κάνει, και αυτό δεν λειτουργεί ποτέ», δήλωσε ο Wheeler.

«Θα πρέπει απλώς να αγνοήσετε αυτά τα πράγματα … και θα ζήσετε περισσότερο αν το κάνετε αυτό». (Το να αισθάνεστε ότι πρέπει να εκδικηθείτε κάποιον δημιουργεί άγχος, και το άγχος κάνει κακό στην καρδιά σας, στην υγεία του εντέρου σας και σε πολλά άλλα).

*Πηγή: Huffpost.com | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Song for Marion/Unfinished Song | Entertainment One