Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Οι ΗΠΑ στέλνουν τρίτο πλοίο στη Μεσόγειο

Η κατάσταση στην Μέση Ανατολή χειροτερεύει μέρα με την μέρα, με τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς να συνεχίζονται, την ώρα που το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ προετοιμάζει την χερσαία επίθεση στην Γάζα.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να στηρίζουν το Ισραήλ στέλνοντας στρατιωτική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων εξελιγμένων πυρομαχικών. Ενισχύουν δε και την παρουσία τους στην Μέση Ανατολή, στέλνοντας το USS Mount Whitney, την ναυαρχίδα του έκτου Αμερικανικού Στόλου.

Underway, shift colors 🇺🇸🚢

The U.S. 6th Fleet Blue Ridge-class command and control ship #USSMountWhitney (LCC 20) departed Gaeta, Italy, Oct. 18, 2023, in support of U.S. operations in the eastern Mediterranean Sea.

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) October 18, 2023