Μεσόγειος: Οι ΗΠΑ στέλνουν δεύτερο αεροπλανοφόρο για την «αποτροπή εχθρικών ενεργειών εναντίον του Ισραήλ»

Οι ΗΠΑ στέλνουν δεύτερο αεροπλανοφόρο και δυναμώνει η δύναμη κρούσης του στην ανατολική Μεσόγειο «για την αποτροπή εχθρικών ενεργειών εναντίον του Ισραήλ» και «κάθε προσπάθειας να εξαπλωθεί ο πόλεμος μετά την επίθεση της Χαμάς», ανακοίνωσε χθες Σάββατο ο αμερικανός υπουργός Άμυνας, ο Λόιντ Όστιν.

Αλλάζουν ακόμα περισσότερο οι ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή, με την αναμενόμενη προσθήκη του δεύτερου αεροπλανοφόρου.

Το USS Eisenhower και τα πλοία συνοδείας του θα ενωθούν με το πρώτο αεροπλανοφόρο, το USS Gerald R. Ford, που αναπτύχθηκε στην περιοχή μετά την πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, επιδεικνύοντας την «ατσάλινη δέσμευση» της Ουάσιγκτον «στην ασφάλεια του Ισραήλ» και την «αποφασιστικότητά της να αποτρέψει οποιονδήποτε κρατικό ή μη κρατικό παράγοντα που επιδιώκει την κλιμάκωση αυτού του πολέμου», ανέφερε ο κ. Όστιν στο δελτίο Τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες του στο αμερικανικό Πεντάγωνο.

Οι ΗΠΑ άρχισαν εξάλλου την Κυριακή να στέλνουν στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων εξελιγμένων πυρομαχικών, ενώ προειδοποίησαν δυνάμεις της περιοχής εναντίον της εξάπλωσης του πολέμου.

Τουλάχιστον 1.300 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ισραήλ, κυρίως άμαχοι, ανάμεσά τους τουλάχιστον 130 αλλοδαποί ή άνθρωποι με διπλή υπηκοότητα, αφότου εξαπέλυσε επίθεση η Χαμάς το περασμένο Σάββατο, σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους.

“No other country can do what we do.”

The aircraft carrier USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69) is officially on deployment. 💪⚓️@TheCVN69 | @csg_two | @COMNAVAIRLANT11 | @US2ndFleet pic.twitter.com/om9HjVK7H1

— U.S. Fleet Forces (@USFleetForces) October 15, 2023