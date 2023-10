Ισραήλ: Ο συγκλονιστικός αποχαιρετισμός 12χρονου που έχασε την οικογένειά του από την επίθεση της Χαμάς

Ανείπωτος είναι ο θρήνος στο Ισραήλ για τα θύματα της επίθεσης της Χαμάς καθώς καθημερινές είναι οι κηδείες των ανθρώπων που έπεσαν νεκροί. Μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές ήταν αυτή όπου ο 12χρονος Ariel Zohar αποχαιρετά τον πατέρα του, τη μητέρα του και τις δύο αδερφές του.

Ο Ariel, ντυμένος στα μαύρα και πλαισιωμένος από μέλη της ευρύτερης οικογένειάς του, έκλαιγε με λυγμούς κοιτώντας τα φέρετρα του πατέρα του, Yaniv Zohar, 54 ετών, της μητέρας του, Yasmin, 49 ετών, και των δύο αδελφών του, Tehelet, 20 ετών, και Keshet, 18 ετών, στην κοινή κηδεία τους στην πόλη Rishon LeTsiyon την Τρίτη.

Τα τέσσερα μέλη της οικογένειας Zohar σκοτώθηκαν μαζί με τον παππού του Ariel , Haim Livne, στο σπίτι τους στο Kibbutz Nahal Oz, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, το πρωί της 7ης Οκτωβρίου.

Ο 12χρονος σώθηκε μόνο και μόνο επειδή όταν ξεκίνησε η επίθεση είχε πάει για τρέξιμο ενώ στη συνέχεια βρήκε καταφύγιο σε ένα γειτονικό σπίτι στο οποίο δεν τον βρήκαν οι ένοπλοι της Χαμάς.

Στην κηδεία έδωσαν το «παρών» περίπου 1.000 άτομα ενώ η τελετή, όπως σημειώνει η New York Post, διακόπηκε τέσσερις φορές από τον συναγερμό για ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τη Γάζα. «Δεν μας αφήνουν ούτε να θάψουμε τους νεκρούς μας» είπε δηκτικά η αδερφή του 54χρονου Yaniv Zohar.

Την ανατροφή του 12χρονου Ariel θα αναλάβει η άλλη αδερφή του πατέρα του. «Εμείς θα συνεχίσουμε να γιορτάζουμε τη ζωή και δεν θα αφήσουμε κανέναν να μας καταστρέψει. Έτσι θα εκδικηθούμε τον θάνατό τους» είπε η θεία του Ariel.

This boy is Ariel Zohar.

At the funeral today, he stood as the only surviving member, grieving his family who were tragically killed by terrorists in Kibbutz Nahal Oz. He laid to rest his mother Yasmin, father Yaniv, and sisters Tchelet and Keshet.

Ariel, nearly 13-years-old,… pic.twitter.com/cUFPHxXEj8

— India Naftali (@indianaftali) October 18, 2023