Ποια είναι η ομάδα «Jewish Voice for Peace» που διαμαρτυρήθηκε μέσα στο Καπιτώλιο;

Πρόσφατα, Αμερικανοεβραίοι εισέβαλαν στο Καπιτώλιο πραγματοποιώντας καθιστική διαμαρτυρία, ζητώντας άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Σταματήστε τη γενοκτονία» γράφει ένα από τα πανό που κρατούν Αμερικανοεβραίοι, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσουν εάν δεν γίνει δεκτό το αίτημα τους,την ίδια στιγμή που χιλιάδες Αμερικανοεβραίοι βρίσκονταν έξω από το Καπιτώλιο, συμπεριλαμβανομένων πολλών ραβίνων.

Today, 500 Jews were arrested and 10k took to the streets to support and to demand a ceasefire and an end to Palestinian genocide.

We shut down congress to draw mass attention to the U.S. complicity in Israel’s ongoing oppression of Palestinians. But our work isn’t done. 🧵 pic.twitter.com/1aQf15Xx0D

— Jewish Voice for Peace (@jvplive) October 18, 2023