Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσεζ είναι ζευγάρι τα τελευταία πέντε χρόνια σχέσης και πήραν απόφαση να περάσουν στο επόμενο βήμα.

Ο 59χρονος ιδρυτής της Amazon αρραβωνιάστηκε την 53χρονη δημοσιογράφο που έχει βραβευτεί με Emmy.

Τα ευχάριστα νέα γνωστοποιήθηκαν όταν το ζευγάρι εθεάθη να κάνει μαζί διακοπές στη Νότια Γαλλία, εκεί όπου βρίσκονται για το Φεστιβάλ των Καννών. Στο γιοτ του επιχειρηματία, αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων, με τη Λόρεν Σάντσεζ να φορά ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι!

Το ζευγάρι έκανε ηλιοθεραπεία δίπλα-δίπλα στο τεράστιο σκάφος αναψυχής – το οποίο θεωρείται το ψηλότερο ιστιοπλοϊκό στον κόσμο, με ύψος 70 μέτρα, έχει ελικοδρόμιο και πισίνα και μπορεί να φιλοξενήσει 18 επισκέπτες – και απαιτεί πλήρωμα 40 ναυτικών.

Jeff Bezos and Lauren Sánchez Show Off Her New Engagement Ring on $500M Yacht — See Photos! https://t.co/7CKv7lOoNT

— People (@people) May 22, 2023