Ο Ολυμπιακός έκανε μυθική ανατροπή και με ένα απίστευτο 27-2 στο τρίτο δεκάλεπτο διέλυσε τη Μονακό στον ημιτελικό του Final 4 της Euroleague και πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής (21/5).

Οι «ερυθρόλευκοι», έχοντας τον κόσμο στο πλευρό τους επικράτησαν των Μονεγάσκων με σκορ 76-62 και τώρα ανυπομονούν να ράψουν το τέταρτο αστέρι.

Στη Zalgirio Arena βρέθηκε και η Μπέριλ ΜακΚίσικ, η σύντροφος του Σακίλ ΜακΚίσικ και μέσα από τα social media έδωσε το κλίμα.

Μετά την αναμέτρηση, ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter, όπου «υπογράφει» ως… Μακισοπούλου, μία φωτογραφία, στην οποία ποζάρει δίπλα από την επιγραφή «Welcome to the home of glory». Στη λεζάντα έγραψε την χαρακτηριστική ατάκα της «πάμε γερά» και έδωσε το σύνθημα για τον μεγάλο τελικό.

Η ανάρτησή της

LETS FUCKING GOOOO pic.twitter.com/EdLIo8vNeF — Μπεριλ Μακισοπουλου (@berilmckissic) May 19, 2023

Επίσης έκανε repost το βίντεο της Euroleague, στο οποίο ο αγαπημένος της έχει βγει για ζέσταμα πριν τον αγώνα. «Αγάπη μου»« έγραψε στα ελληνικά και τα likes έπεσαν «βροχή».

Η Μπέριλ έχει μισή καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη και μισή από την Τουρκία. Ο πατέρας της είναι από τη Σίβα της Τουρκίας και η μητέρα της απο τη Θεσσαλονίκη. Η ίδια μεγάλωσε στην Κωνσταντινούπολη.

Σπούδασε τουριστικά αλλά ποτέ δεν ακολούθησε αυτό το επάγγελμα, καθώς εδώ και καιρό ασχολείται με το μόντελινγκ. Από τον Απρίλιο του 2019 ασχολήθηκε με το Twitch, δηλαδή έπαιζε online παιχνίδια σε ζωντανή μετάδοση.

Έχει το δικό της κανάλι στο YouTube, ενώ κατά καιρούς συμμετέχει και ο ΜακΚίσικ σε κάποια από τα βίντεό της.

