Ο Ολυμπιακός τρέλανε και πάλι την Ευρώπη και είναι στον τελικό της Ευρωλίγκας, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν της Μονακό στον ημιτελικό και την Κυριακή θα διεκδικήσουν το τρόπαιο κόντρα σε Μπαρτσελόνα ή Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Θρύλος έκανε μυθική ανατροπή καθώς βρέθηκε στο -12 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου (29-41) αλλά μ’ ένα απίστευτο 27-2 στο τρίτο δεκάλεπτο διέλυσε τους Μονεγάσκους.

Τα «λιοντάρια» του Πειραιά έκαναν επικό τρίτο δεκάλεπτο και με εμφάνιση από άλλο… πλανήτη έδειξαν ότι ήταν αποφασισμένοι να δώσουν το 110% για να πάρουν το εισιτήριο για τον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Σε μια βραδιά που δεν ξεκίνησε καλά αλλά εξελίχθηκε τέλεια, ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη δύναμης και πήρε πανάξια την πρόκριση στον τελικό, εκεί που θα διεκδικήσει το τέταρτο τρόπαιο ευρωλίγκας στην ιστορία του.

Το -12 του ημιχρόνου έμοιαζε να έχει φέρει τον Ολυμπιακό στα σκοινιά, όμως οι «ερυθρόλευκοι» με μυθικό ξέσπασμα στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου, έκαναν την ανατροπή, πήραν κεφάλι στο σκορ και δεν κοίταξαν ποτέ ξανά πίσω. Αρχηγός με όλα τα γράμματα κεφαλαία ο Παπανικολάου που έδωσε το σύνθημα της ανατροπής και τελείωσε με 15 πόντους και 8 ριμπάουντ τον ημιτελικό.

Βεζένκοφ ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 19π., «κέρβερος» Φαλ με 12π. Ο Γουόκαπ δεν πήρα καν προσπάθεια για σουτ, αλλά ήταν ο άνθρωπος «κλειδί» για τους Πειραιώτες, με καταλυτική παρουσία στην άμυνα και στη δημιουργία, όταν ο Ολυμπιακός τον χρειάστηκε περισσότερο.

Νευρικά ξεκίνησαν και οι δύο ομάδες τον ημιτελικό με το σκορ μετά τα πρώτα 2 λεπτά να είναι στο 1-4 υπέρ των Μονεγάσκων. Ο Ολυμπιακός φάνηκε να μην μπαίνει συγκεντρωμένος στο παιχνίδι, με ενδεικτικές φάσεις με τους παίκτες του Μπαρτζώκα να αστοχούν σε εύκολα καλάθια χωρίς άμυνα.

Ο Τζέιμς με τρίποντο ανέβασε τη διαφορά για πρώτη φορά στους 7 (8-15) για να ακολουθήσουν 2 τρίποντα από Βεζένκοφ και Παπανικολάου και άλλο ένα από τον Αμερικανό για το 14-18, με τον Μονέκε να διαμορφώνει το 14-20 του πρώτου δεκαλέπτου.

Ο Ολυμπιακός με την είσοδο του ΜακΚίσικ στο δεύτερο δεκάλεπτο βρήκε την κατάλληλη ενέργεια και με σερί 7-0, τους πέντε από τον Αμερικανό ισοφάρισε σε 22-22. Το μεγάλο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό στο πρώτο μέρος ήταν οι βολές, με τους Πειραιώτες να κλείνουν το ημίχρονο με 9/18 από τη γραμμή της φιλανθρωπίας.

Οι Μονεγάσκοι βρήκαν ξανά ρυθμό στην επίθεση όταν ο Τζέιμς πέρασε ξανά στο ματς, ο οποίος με 3/3 βολές στο τέλος του πρώτου μέρους έγραψε το 29-41 του ημιχρόνου για τη μεγαλύτερη διαφορά της Μονακό.

Στο ξεκίνημα του ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός που ξέρουμε όλη τη σεζόν αποφάσισε να βγει στο παρκέ. Οι παίκτες του Μπαρτζώκα, με μυθική άμυνα και μάχες σε όλο το γήπεδο, πήραν την ψυχολογία, έκαναν σερί 8-0 για να μειώσουν στους 4 (37-41) και πλέον η Zalgirio Arena είχε πάρει φωτιά.

Το σερί συνεχίστηκε και με δύο τρίποντα από Παπανικολάου και Βεζένκοφ ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο +2 (43-41) για το αδιανόητο 14-0 μετά από 6 λεπτά στην περίοδο. Η Μονακό ισοφάρισε αλλά και η συνέχεια ανήκε στον Ολυμπιακό, που επέτρεψε στους Μονεγάσκους να σκοράρουν μόλις 2!! πόντους στην περίοδο, ενώ ο Λρεντζάκης με τρίποντη βόμβα από τα 10 μέτρα έστειλε τους Πειραιώτες στο +13 (56-43).

Οι Μονεγάσκοι προσπάθησαν να αντιδράσουν στην αρχή της περιόδου, μείωσαν σε 60-53, ωστόσο ο Μπαρτζώκας πέρασε ξανά στο παρκέ τον Φαλ που είχε κάτσει για μερικές ανάσες και ο Γάλλος κυριάρχησε κάτω από τα καλάθια.

Εκείνος έγραψε το 66-55 και κάπου εκεί κρίθηκαν όλα. Οι «ερυθρόλευκοι» παρέμειναν ψύχραιμοι μέχρι το φινάλε, οι βολές πλέον έμπαιναν από Σλούκα και Μπολομπόι, με τον ψηλκό του Ολυμπιακού να διαμορφώνει το τελικό 76-62, για να ολοκληρωθεί η τεράστια νίκη της ομάδας του Μπαρτζώκα και να ξεκινήσει το πανηγύρι στης εξέδρες του γηπέδου της Ζαλγκίρις. Ραντεβού για τον Ολυμπιακό, την Κυριακή στον μεγάλο τελικό εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα.

