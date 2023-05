Τέλος σε ένα μυστήριο 50 ετών, έβαλαν ερευνητές, καθώς ανακάλυψαν το ναυάγιο Blythe Star, σύμφωνα με τον Guardian.

Mια ερευνητική ομάδα που μελετά μια υποβρύχια κατολίσθηση αποκάλυψε το MV Blythe Star, το οποίο βυθίστηκε το 1973 ενώ έπλεε από το Χόμπαρτ στο King Island.

Μια έρευνα του CSIRO επιβεβαίωσε τη θέση του ναυαγίου MV Blythe Star, σχεδόν 50 χρόνια αφότου βυθίστηκε στα ανοικτά των ακτών της Τασμανίας.

Στις 13 Οκτωβρίου 1973, ενώ έκανε ένα συνηθισμένο ταξίδι από το Χόμπαρτ στο νησί Κινγκ , το πλοίο άρχισε να γέρνει προς τα δεξιά πριν πάρει νερό και ανατραπεί.

Δέκα μέλη του πληρώματος επιβιβάστηκαν σε μια φουσκωτή σωσίβια σχεδία και πέρασαν εννέα ημέρες στη θάλασσα πριν αποβιβαστούν στην στεριά, ενώ το ένα μέλος πέθανε.

Οι υπόλοιποι εννέα βρέθηκαν στο Deep Glen Bay στη χερσόνησο Forestier, όπου άλλα δύο μέλη του πληρώματος πέθαναν, πιθανώς λόγω εξάντλησης και υποθερμίας.

Δεν διασώθηκαν παρά μόνο στις 26 Οκτωβρίου, σχεδόν δύο εβδομάδες αργότερα, όταν μια μικρή ομάδα επιζώντων βρήκε έναν δρόμο και έναν διερχόμενο οδηγό.

Κανένα ίχνος του σκάφους δεν βρέθηκε για δεκαετίες, παρά τη σημαντική θαλάσσια έρευνα.

Ωστόσο, ερευνητές από το CSIRO και το Πανεπιστήμιο της Τασμανίας ανακάλυψαν τώρα το ναυάγιο MV Blythe Star περίπου 10,5 χιλιόμετρα δυτικά του νοτιοδυτικού ακρωτηρίου της Τασμανίας.

Η ομάδα μελετούσε μια υποβρύχια κατολίσθηση όταν έκανε την ανακάλυψη, χρησιμοποιώντας δεδομένα χαρτογράφησης και εικόνες βίντεο για να επιβεβαιώσει ότι ήταν το MV Blythe Star.

Το πλοίο καλύφθηκε με ελάχιστα φύκια, η πρύμνη υπέστη ζημιές και η τιμονιέρα έλειπε. Καραβίδες, κοπάδια ψαριών και αρκετές φώκιες κινηματογραφήθηκαν να κολυμπούν γύρω από το ναυάγιο.

Η CSIRO δήλωσε ότι ήταν στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για το Blythe Star, βάζοντας τέλος σε ένα μυστήριο 50 ετών.

Η τραγωδία οδήγησε σε σημαντικούς ναυτιλιακούς νόμους στην Αυστραλία, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής ενός συστήματος αναφοράς ναυτιλιακής θέσης, το οποίο έχει βελτιώσει σημαντικά την ασφάλεια στη θάλασσα.

Η Κάθριν Κινγκ, υπουργός υποδομών, μεταφορών, περιφερειακής ανάπτυξης και τοπικής αυτοδιοίκησης, δήλωσε ότι το ναυάγιο ήταν μια υπενθύμιση των κινδύνων που αντιμετώπιζαν οι εργαζόμενοι στη ναυτιλία.

