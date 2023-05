«Η έρευνά μας βρίσκεται ακόμα σε πρώιμα στάδια και επί του παρόντος μιλάμε με ένα άτομο ως μέρος των ερευνών μας. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την κοινότητα Ruakākā σε αυτήν την εύλογα οδυνηρή περίοδο» δήλωσε η ντετέκτιβ Bridget Doell.

Ruakākā homicide investigation: Two children dead, police speak to ‘person of interest. #newzealand 😔 https://t.co/QDAFkcVXrD

— Rose (@901Lulu) May 15, 2023