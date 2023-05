Μία απίστευτη δολοφονία συνέβη στη Βρετανία καθώς ένας άνδρας χτύπησε μέχρι θανάτου με μία τσάντα με κάρτες Pokémon έναν γείτονά του επειδή τον νευρίασε όταν τον αποκάλεσε «μπάσταρδο παιδεραστή». Μάλιστα δεν έμεινε εκεί καθώς στη συνέχεια πήρε και ένα ξύλινο μπαστούνι και συνέχισε να χτυπάει τον άτυχο άνδρα.

Το περιστατικό συνέβη στις 2 Αυγούστου στο Σέφιλντ της Βρετανίας όταν ο 31χρονος Άντριου Χογκ δολοφόνησε τον 50χρονο Σάιμον Γουίλκινσον και πατέρα ενός παιδιού έξω από το διαμέρισμά του σε μία βάναυση επίθεση που περιλάμβανε πολλά όπλα όπως μία τσάντα με μεταλλικές κάρτες Pokémon και ένα ξύλινο μπαστούνι, ενώ στη συνέχεια τον γρονθοκόπησε και τον κλώτσησε.

Η στυγερή δολοφονία επανήλθε στο προσκήνιο, καθώς ολοκληρώθηκε η δίκη του Χογκ. Ο 31χρονος δήλωσε ένοχος για τη δολοφονία και εμφανίστηκε στο δικαστήριο την Τρίτη, το οποίο αποφάσισε την καταδίκη του σε ισόβια με ελάχιστη έκτιση της ποινής τα 17 χρόνια.

Η δικαστής Σάρα Ράιτ δήλωσε: «Ήταν μία αδυσώπητη και ανελέητη επίθεση, όπου πήρες την απόφαση μετά από μία βάναυση επίθεση να τον σκοτώσεις».

