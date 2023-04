Σεισμός 7,1 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα –πρακτικά ακατοίκητα– νησιά Κερμαντέκ, που ανήκουν στη Νέα Ζηλανδία (απέχουν περίπου 800-1.000 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το Βόρειο Νησί της), ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων. Αρχικά υπολογίστηκε πως είχε ισχύ 7,3 βαθμών.

Το Κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό αρχικά έκανε λόγο για κίνδυνο ο σεισμός να προκαλούσε σεισμικά θαλάσσια κύματα, πάντως αργότερα διευκρίνισε πως θεωρεί πως ο κίνδυνος παρήλθε.

