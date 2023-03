Βουλευτές του φιλορωσικού ακροδεξιού Κόμματος της Ελευθερίας (FPÖ) στην Αυστρία αποχώρησαν σήμερα από την αίθουσα της κάτω βουλής στη διάρκεια ομιλίας του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαμαρτυρόμενοι ότι η διαδικασία παραβιάζει την ουδετερότητα της Αυστρίας.

Ο Ζελένσκι απευθύνθηκε στο Σώμα μέσω τηλεδιάσκεψης ευχαριστώντας την Αυστρία για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και για την βοήθεια που προσφέρει σε επιχειρήσεις όπως η αποναρκοθέτηση.

Η Αυστρία λέει ότι η ουδετερότητά της την εμποδίζει να έχει στρατιωτική ανάμειξη στη σύγκρουση και παρότι στηρίζει πολιτικά την Ουκρανία δεν μπορεί να στείλει όπλα στη χώρα για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία στον πόλεμο που της έχει κηρύξει η τελευταία.

Ωστόσο, το FPÖ είχε προειδοποιήσει από μέρες ότι θα πραγματοποιούσε κάποιας μορφής διαμαρτυρία κατά της ομιλίας του Ζελένσκι. Οι βουλευτές του κόμματος παρακολούθησαν την έναρξη της ομιλίας και στη συνέχεια αποχώρησαν.

«Είναι θλιβερό ότι το FPÖ είναι το μοναδικό κόμμα στη βουλή που παίρνει στα σοβαρά την μόνιμη ουδετερότητά μας και ως εκ τούτου ορθώνει το ανάστημά του για την ειρήνη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο αρχηγός του κόμματος Χέρμπερτ Κικλ.

Οι βουλευτές εκείνοι που αποχώρησαν από την αίθουσα της βουλής άφησαν στα έδρανά τους πλακάτ που έφεραν το λογότυπο του κόμματος και το σύνθημα «χώρο στην ουδετερότητα» ή «χώρο στην ειρήνη».

Από τα πέντε κόμματα που βρίσκονται στη βουλή, το FPO διαθέτει τον τρίτο μεγαλύτερο αριθμό εδρών στην κάτω βουλή. Προς το παρόν διαθέτει ένα ελαφρύ προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις έναντι των αντιπολιτευόμενων σοσιαλδημοκρατών και των συντηρητικών του καγκελαρίου Καρλ Νεχάμερ, που κυβερνούν σε συμμαχία με τους αριστερούς Πράσινους. Η παρούσα βουλή έχει διάρκεια μέχρι το φθινόπωρο του επόμενου έτους.

