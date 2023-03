Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα κάλεσε τους ευρωβουλευτές να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των ζωών που χάθηκαν πρόσφατα στη θάλασσα και στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, κατά την έναρξη των εργασιών της ολομέλειας στο Στρασβούργο.

Με περισσότερες ζωές να χάνονται στη θάλασσα τις τελευταίες εβδομάδες, η πρόεδρος Ρ. Μέτσολα κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους να ανταποκριθούν στις φιλοδοξίες του Κοινοβουλίου και να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα.

We are the generation of politicians who must find a way forward on migration.

One that is humane with those in need of protection, fair & firm with those not eligible, strong with traffickers profiting from human desperation.

All players must now match @Europarl_EN‘s ambition. pic.twitter.com/jC5DZcOMMK

